Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития России

Tекст: Алексей Дегтярев

«Текущий год является во многом определяющим для технологического развития России. Важно четко понимать направления, которые сегодня и в долгосрочной перспективе будут задавать темпы роста, динамику развития отраслей, регионов, всей страны. Нужно зафиксировать те сферы и области, где предстоит обеспечить настоящее глобальное технологическое лидерство – компаний, научных центров, предприятий», – цитирует главу государства Telegram-канал Кремля.



Путин обратил внимание на то, что профильные нацпроекты должны быть проектами достижения технологического лидерства «не названию, конечно, а по сути». «Нужно ориентировать профильные нацпроекты на повышение технологического суверенитета не по отдельным элементам, а по отраслям в целом. Такое поручение тоже уже давалось ранее. Очень прошу доложить о его выполнении в самые короткие сроки», – добавил президент.



«Новые технологические решения нельзя готовить, что называется, в стол. Это мы тоже хорошо с вами знаем и много раз об этом говорили. Они должны находить широкое применение, тиражироваться во всех сферах. Главное – чтобы их использование приводило к повышению конкурентоспособности российских товаров и услуг, отечественной экономики в целом. И конечно, помогало делать жизнь наших граждан удобнее и комфортнее», – подчеркнул Путин.

В этой связи Путин дал поручение правительству обеспечить персональное сопровождение процессов внедрения передовых технологий в рамках своей компетенции. Основной акцент должен быть сделан на адаптивную настройку нормативной базы – с упором на проведение пилотных проектов, апробацию и реализацию инновационных решений. Также президент поручил ускорить согласование и запуск соответствующих программных документов.

«Этот вопрос – особенно важен в развитии, как пример, беспилотных авиационных систем. Что бывает, если мы запаздываем с их освоением, в том числе со средствами противодействия беспилотникам, мы с вами все хорошо знаем», – отметил глава государства.

Ранее на совещании Путин заявил, что российские беспилотники в ряде сегментов сейчас находятся на самых передовых позициях в мире.