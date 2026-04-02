В Петербурге рассказали о подготовке мостов к разведению и навигации

Tекст: Алексей Дегтярёв

К 31 марта выполнено 35 технических разводок мостов, всего же таких процедур планируется 60, указали в организации, передает РИА «Новости».

«Технические разводки – это ключевой этап для проверки готовности разводных механизмов мостов к навигационному периоду», – добавили там.

Кроме того, проведено много работ по диагностике и техобслуживанию оборудования инженерных сетей и систем, отремонтированы конструктивные элементы разводных пролетов мостов.

Старт навигации на Неве планируется на 10 апреля, она будет работать до 30 ноября.

В 2024 году навигация на Неве открылась 15 апреля.