В Петербурге началась речная навигация

Навигация для маломерных судов по рекам и каналам началась в Петербурге

Tекст: Вера Басилая

В Петербурге зарегистрировано 347 судов с лицензиями на перевозку пассажиров. В прошлом году в городе действовали 50 водных туристических маршрутов по Неве, малым рекам и каналам, Финскому заливу, передает РИА «Новости».

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, запустили новые катамараны к парку «Остров фортов» в Кронштадте. После реализации проекта «Санкт-Петербург Марина» в Горской будет создана одна из крупнейших в Европе стоянок для яхт и катеров.

В Петербурге в настоящее время на реках и каналах порядка 76 причалов, среди которых 11 оснащены системами видеонаблюдение и оповещения, контроля подхода судов и пассажиров, а также солнечными панелями. На причалах «Петропавловская крепость – Мытнинская набережная» и «Речной вокзал» могут зарядиться суда на электротяге, еще одна зарядная станция откроется на причале «Южная дорога» (Крестовский остров).