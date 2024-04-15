Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.2 комментария
В Петербурге началась речная навигация
Навигация для маломерных судов по рекам и каналам началась в Петербурге
В Санкт-Петербурге открылась навигация для маломерных судов по водным путям города для прогулочного и экскурсионного транспорта, сообщили в администрации губернатора.
В Петербурге зарегистрировано 347 судов с лицензиями на перевозку пассажиров. В прошлом году в городе действовали 50 водных туристических маршрутов по Неве, малым рекам и каналам, Финскому заливу, передает РИА «Новости».
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, запустили новые катамараны к парку «Остров фортов» в Кронштадте. После реализации проекта «Санкт-Петербург Марина» в Горской будет создана одна из крупнейших в Европе стоянок для яхт и катеров.
В Петербурге в настоящее время на реках и каналах порядка 76 причалов, среди которых 11 оснащены системами видеонаблюдение и оповещения, контроля подхода судов и пассажиров, а также солнечными панелями. На причалах «Петропавловская крепость – Мытнинская набережная» и «Речной вокзал» могут зарядиться суда на электротяге, еще одна зарядная станция откроется на причале «Южная дорога» (Крестовский остров).