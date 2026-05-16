Орбан сообщил о передаче выходного пособия закарпатским сиротам

Орбан пожертвовал выходное пособие в 107 тыс. евро детскому дому Закарпатья
Бывший глава правительства Венгрии Виктор Орбан решил направить причитающиеся ему после отставки средства на поддержку воспитанников приюта при Реформатской церкви.
Политик перечислит 107 тыс. евро благотворительному учреждению «Добрый самаритянин» в Великой Доброни, передает РИА «Новости».
Ранее действующий премьер-министр страны Петер Мадьяр заявлял, что его предшественник останется без выплаты в размере 38,8 млн форинтов.
«Свежеутвержденный премьер-министр несет чушь... Я жертвую причитающееся мне по закону выходное пособие детскому дому «Добрый Самаритянин» при Реформатской церкви в Закарпатье», – написал Орбан в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В подтверждение своих намерений бывший премьер опубликовал официальное письмо директору учреждения. В послании он пообещал направить всю сумму на помощь закарпатским детям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пообещал лишить своего предшественника Виктора Орбана выходного пособия.
Бывший глава венгерского правительства отказался от депутатского мандата после поражения своей партии на недавних парламентских выборах.
Вступивший в должность премьер-министр призвал президента страны Тамаша Шуйока сложить полномочия до конца мая.
