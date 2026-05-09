Мадьяр потребовал отставки президента Венгрии до конца мая
Вступивший в должность премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал президента страны Тамаша Шуйока сложить полномочия и анонсировал пересмотр конституционной системы.
Глава венгерского правительства Петер Мадьяр в своем первом выступлении в новой должности обратился к государственным деятелям прошлой власти с призывом покинуть свои посты, передает РИА «Новости».
«Уйдите в отставку сегодня, самое позднее – до 31 мая. Первым пусть начнет Тамаш Шуйок», – заявил политик, обращаясь к президенту страны.
Помимо этого, новый премьер-министр сообщил о намерении инициировать ограничение сроков пребывания на посту главы правительства. По его словам, планируется провести масштабный пересмотр конституционной системы Венгрии. Эта мера направлена на исключение чрезмерной концентрации власти в одних руках.
Ранее, после завершения выборов, Мадьяр выражал желание закрепить в конституции ограничение количества премьерских сроков до двух.
Между тем бывший премьер Виктор Орбан после поражения своей партии отказался от депутатского мандата.