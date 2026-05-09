Путин отметил позитивные изменения в отношениях России и Абхазии

Tекст: Вера Басилая

Во время встречи в Кремле президент России Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Абхазией за время президентства Бадры Гунбы претерпели позитивные изменения, передает РИА «Новости».

«Год с небольшим вы возглавляете республику. За это время тоже происходят позитивные изменения. Достаточно сказать, что товарооборот у нас за предыдущий год вырос на 16% – это хороший показатель», – сказал Путин в ходе встречи.

Глава российского государства подчеркнул, что сделать еще предстоит многое, и предложил посвятить разговор этой теме.

Также Путин выразил благодарность Бадре Гунбе за участие в праздновании Дня Победы в Москве и напомнил о вкладе народа Абхазии в победу в Великой Отечественной войне.

«Уважаемый Бадра Зурабович, уважаемый господин президент, очень рад вас видеть снова. И хочу поблагодарить вас за ваше участие в праздничных мероприятиях по случаю Победы в Великой Отечественной войне. Для вас пребывание на мероприятиях подобного рода является абсолютно естественным», – сказал Путин в ходе встречи с Гунбой.

Российский лидер напомнил, что более 55 тыс. жителей Абхазии участвовали в Великой Отечественной войне, из них 23 человека стали Героями Советского Союза, а 17 тыс. представителей титульной нации погибли.

Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.