Власти Берлина решили снабдить советские мемориалы табличками с критикой Сталина

Tекст: Вера Басилая

Представители фракций СДПГ и «Зеленых» в палате депутатов Берлина выступили с инициативой о «критической контекстуализации» советских военных мемориалов в Трептов-парке и Тиргартене, передают «Вести».

В публикации Berliner Zeitung отмечается, что мемориалы превращаются в площадку для политических игр. «Мемориал в Трептов-парке каждый год 8 и 9 мая становится ареной более широкого общественного конфликта, в котором память о Второй мировой войне все сильнее связывается с политическими спорами современности», – констатируют авторы статьи.

Инициатива немецких политиков уже вызвала волну критики. Недовольство выражают как в самой Германии, так и на постсоветском пространстве, где бережно относятся к памяти о победе над фашизмом.

В мае власти Берлина ввели строгие ограничения на использование российской символики у советских мемориалов.

Российская дипломатическая миссия потребовала от германской стороны отменить данный запрет.

В начале июня посольство России в ФРГ выступило против сноса памятников советским воинам.