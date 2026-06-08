Tекст: Ольга Иванова

Посольство России в Германии заявило о недопустимости исторического ревизионизма и борьбы с советскими воинскими мемориалами, передает ТАСС.

Дипмиссия подчеркнула, что вместо посягательств на памятники необходимо официально признать преступления Третьего рейха и его пособников геноцидом народов СССР.

В заявлении посольства напомнили: «Ужасающий масштаб преступлений Третьего рейха и его пособников зафиксирован Нюрнбергским трибуналом. Его решения не имеют срока давности и не зависят от предпочтений современных политиков». Российские дипломаты подчеркнули, что Германия должна способствовать восстановлению исторической справедливости путем признания преступлений нацистов и их пособников геноцидом народов Советского Союза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил о требовании Москвы к Берлину официально признать преступления Третьего рейха геноцидом народов СССР.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о нежелании Германии вспоминать о советских жертвах и об отказе признать блокаду Ленинграда преступлением против граждан СССР.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев подчеркнул важность официального признания Германией геноцида советского народа и страданий всех жертв блокады Ленинграда.