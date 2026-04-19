После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.0 комментариев
Россия призвала Германию признать геноцид советского народа
Россия настаивает на том, чтобы Германия официально признала геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны, соответствующие обращения были направлены в МИД ФРГ и парламент страны, рассказал посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
Нечаев заявил, что Россия настаивает на том, чтобы Германия официально признала геноцид советского народа, совершенный во время Великой Отечественной войны, сообщает РИА «Новости». Он добавил, что соответствующие обращения уже были направлены в МИД и парламент Германии. По его словам, Москва будет и дальше добиваться признания на уровне правительства.
Дипломат отметил, что хотя от некоторых немецких политических партий поступают сигналы, официального признания геноцида пока не было. Нечаев отдельно подчеркнул важность признания страданий всех жертв блокады Ленинграда, а не только лиц еврейской национальности, и напомнил, что Россия неоднократно поднимала вопрос о компенсациях для всех переживших блокаду, однако соответствующей реакции со стороны Германии до сих пор нет.
В воскресенье под Берлином прошло памятное мероприятие, посвященное новой российской памятной дате – Дню памяти жертв геноцида советского народа. Центральное событие состоялось на кладбище советских подневольных рабочих в Штансдорфе. Впервые этот день отмечается 19 апреля – дата выбрана в память о подписании в 1943 году указа Президиума Верховного Совета СССР, зафиксировавшего факты системного уничтожения советских мирных жителей нацистами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России направило другим странам ноты о Дне памяти жертв геноцида советского народа.
Москва потребовала от Берлина выплаты компенсаций абсолютно всем пережившим блокаду Ленинграда людям.
Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила отказ властей ФРГ признавать эти преступления актом геноцида.