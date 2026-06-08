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Лавров: Россия поддержит вступление Бангладеш в БРИКС
Лавров сообщил о готовности России поддержать кандидатуру Бангладеш в БРИКС
Российская сторона положительно оценит заявку Дакки на присоединение к межгосударственному объединению после возобновления процесса приема новых участников.
Процесс включения новых государств в БРИКС временно приостановлен, однако по окончании этой паузы Москва с симпатией рассмотрит кандидатуру Бангладеш, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с бангладешским коллегой Халилуром Рахманом.
«Насчет БРИКС – у нас среди десяти членов, которые сейчас составляют это объединение, достигнуто понимание, что на какое-то время мы поставили на паузу прием новых членов. Потому что буквально два года назад состав БРИКС удвоился сразу с пяти до 10, и нужно немножко притереться в новом составе», – заявил министр.
По словам руководителя дипломатического ведомства, когда период адаптации завершится, Россия будет готова поддержать стремление этой крупной и значимой азиатской страны войти в состав международной организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил стабильный интерес различных государств к объединению.
В прошлом году министр заявил о скором возобновлении процесса расширения организации. До этого страны БРИКС подавляющим большинством голосов решили взять паузу по вопросу принятия новых членов.