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Лавров заявил о скором возобновлении расширения БРИКС
Лавров выразил уверенность в скором возобновлении расширения БРИКС
Министр иностранных дел России, комментируя итоги встречи БРИКС в Бразилии, отметил неизбежность скорого начала нового этапа расширения организации.
Процесс расширения БРИКС в ближайшее время будет возобновлен, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения в Бразилии, передает ТАСС.
По его словам, прошлогодняя встреча в Казани ознаменовалась принятием новых членов, после чего было решено сделать паузу, чтобы адаптировать работу организации к новым условиям.
Лавров подчеркнул, что сейчас уже сформировалось общее мнение о необходимости учитывать интересы многих государств, проявивших желание присоединиться к БРИКС. Он отметил, что страны-партнеры будут рассматриваться в качестве приоритетных кандидатов на полноценное членство.
«У меня нет сомнений, что процесс расширения вскоре продолжится», – заявил Лавров, подчеркнув уверенность в дальнейшем развитии объединения и готовности БРИКС к новому этапу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин отметил важную роль БРИКС как движущей силы для мировой экономики и глобального развития, а министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что руководство США также выступает против эскалации глобального военного конфликта.