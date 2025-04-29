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Орешкин заявил о превращении БРИКС в силу мировой экономики
Орешкин отметил главную роль БРИКС в развитии мировой экономики
На форуме в Национальном центре «Россия» заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин выделил значимость БРИКС как движущей силы для мировой экономики и глобального развития.
Страны БРИКС становятся ключевой силой мировой экономики, заявил Максим Орешкин на сессии-презентации второго дня Открытого диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста», говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
Орешкин подчеркнул, что БРИКС выступает не против кого-либо, а действует по принципам консенсуса: «Ни одно решение здесь не принимается, если хоть одна страна выступает против».
Он отметил, что объединение строит свою работу на позитивной повестке, где каждое государство может вносить собственные инициативы по различным направлениям. По словам Орешкина, основной целью является реализация этих инициатив во благо всех членов БРИКС и всего мира. Он также отметил, что БРИКС сегодня играет ведущую роль в продвижении мировой экономики вперед.
Открытый диалог проходит в Национальном центре «Россия» с 28 по 30 апреля и собирает ведущих экспертов для обсуждения глобальных экономических перспектив.