  • Новость часаЛавров объяснил призыв Киева к перемирию
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

    5 комментариев
    29 апреля 2025, 19:07 • Новости дня

    Лавров заявил о признании США недопустимости третьей мировой войны

    Лавров сообщил о понимании США опасности третьей мировой войны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что руководство США также высказывается против развития глобального военного конфликта.

    Россия видит понимание американского руководства о недопустимости третьей мировой войны, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии.

    По словам Лаврова, «понимание того, что третья мировая война недопустима, проявляется и во многих других странах, которые в БРИКС не входят, в том числе это понимание проявляется и в заявлениях руководства США».

    Глава МИД добавил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс недавно публично говорил об этом, предостерегая тех, кто подталкивает украинские власти к продолжению боевых действий и пытается втянуть европейские страны в конфликт через размещение на Украине различных военных или стабилизационных контингентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России и госсекретарь США провели телефонные переговоры, основное внимание в которых было уделено украинскому кризису и перспективам диалога.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что планы по введению на Украину военного контингента под видом миротворцев грозят прямым столкновением НАТО и России, что может обернуться Третьей мировой войной.

    28 апреля 2025, 11:52 • Новости дня
    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине

    Песков заявил о продолжении СВО и готовности к переговорам с Киевом

    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не отказывается от специальной военной операции, однако допускает возможность переговоров с Киевом без каких-либо предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, однако Москва готова к началу переговоров с Киевом без предварительных условий, о чем президентом России было заявлено неоднократно. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал недавний призыв президента США Дональда Трампа к России прекратить удары по украинским объектам, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают прилагать усилия для того, чтобы перевести ситуацию в мирное русло.

    В Кремле заявили, что ожидают от Киева сигнала о готовности к прямым переговорам.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия продолжает наносить удары по объектам ВСУ.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России в ответ на удары по инфраструктуре Украины.

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    28 апреля 2025, 18:15 • Новости дня
    WP: Сенатор Грэм изменил мнение по украинскому урегулированию

    WP: Грэм предложил основать урегулирование на признании территорий России

    WP: Сенатор Грэм изменил мнение по украинскому урегулированию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) выступил за урегулирование конфликта на Украине с учетом признания определенных российских территорий.

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, изменил свою позицию по вопросу урегулирования ситуации на Украине, сообщает газета Washington Post.

    Издание напоминает, что три года назад Грэм выступал за то, чтобы власти США ввели запрет на признание новых регионов в составе России, передает РИА «Новости».

    Теперь сенатор заявил, что хочет подойти к вопросу окончания конфликта «реалистично» и предлагает признать территории российскими. По словам Грэма, такой вариант следует рассматривать при поиске пути к разрешению ситуации.

    Ранее президент США Дональд Трамп отверг требования о передаче Крыма и других регионов Украине, назвав их «нелепыми», также сообщалось, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий закрепление ДНР, ЛНР и Крыма за Россией, считается «высеченным в камне».

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать Крым российским, но вернуть полуостров с помощью оружия не получится.

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    28 апреля 2025, 19:01 • Видео
    Зачем России перемирие на юбилей Победы

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

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    28 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Белый дом высказался о перемирии на Украине в дни 80-летия Победы

    Белый дом заявил о намерении добиваться постоянного перемирия на Украине

    Белый дом высказался о перемирии на Украине в дни 80-летия Победы
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни 80-летия Победы, сообщила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине.

    По ее словам, президент США Дональд Трамп «четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня», передает ТАСС. Ливитт также отметила, что Трамп сохраняет оптимизм по поводу перспектив заключения сделки по урегулированию ситуации, но при этом остается реалистом.

    Она подчеркнула необходимость переговоров между лидерами России и США для поиска путей завершения конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что в дни празднования 80-летия Победы с 8 по 11 мая Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на аналогичные меры со стороны Киева.

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    27 апреля 2025, 17:55 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским

    Политолог Ткаченко: Трампу предстоит разорвать провоенный узел Украины и Европы

    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане.

    «Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане фактически окончилась ничем. Стороны остались при своем, а мирное урегулирование не стало ближе ни на йоту. При этом западные СМИ пытаются представить угрозы главы Белого дома в сторону России как резкую смену позиции, но данная оценка глубоко ошибочна», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Дональд Трамп наконец-то начинает осознавать всю глубину и противоречивость конфликта на Украине. В его глазах все более отчетливо начинает виднеться образ реального виновника провала переговоров – Европы. Именно поэтому в общении с представителями Старого Света он становится особенно резок», – добавляет эксперт.

    «Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем. При этом Украина не способна самостоятельно, без пристрастий, посмотреть на ситуацию и не позволять ЕС работать на ухудшение текущего положения», – поясняет собеседник.

    «И пока Трампу не удастся разорвать этот провоенный узел, каких-либо значительных перемен в деле мирного урегулирования ждать не стоит. Именно поэтому беседа американского лидера с Зеленским в Ватикане продлилась всего лишь десять минут. Им попросту нечего обсуждать в настоящий момент», – поясняет он.

    «Но что более важно – их внезапная встреча не переросла в нечто более масштабное после окончания похорон. Они не договорились о повторном диалоге, не провели его, будучи в одном городе, а это значит, что взаимопонимание между ними минимально. Трампу непонятно, как Киев может разделять европейские ультимативные призывы к России», – уточняет эксперт.

    «В ЕС продолжают настаивать на незамедлительном прекращении огня без предварительных обсуждений, а также на передаче освобожденных территорий Украине. Это заведомо неприемлемые для Москвы требования, выдвижение которых показывает неготовность Старого Света вести серьезное обсуждение проблемы», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане. Их встреча состоялась в базилике Святого Петра, за несколько часов до начала церемонии похорон папы римского Франциска. Несмотря на то, что стороны так и не поделились деталями беседы, их диалог все же запомнился мировой общественности сразу по нескольким причинам.

    Так, к переговорам пытался «подключиться» президент Франции. Как сообщает таблоид The Sun, изначально в зале, где должна была пройти встреча, стояло три стула. Эммануэль Макрон прогуливался рядом с Трампом и Зеленским, однако глава Белого дома отвел его в сторону, приказав не вмешиваться в происходящее. Затем количество кресел сократилось до двух.

    Несмотря на это, Макрон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) все же назвал собственные контакты с Зеленским в Риме «очень позитивным обменом мнениями». Он добавил, что Киев выразил готовность к безоговорочному прекращению огня, а над реализацией этой цели республика готова работать совместно с ЕС и США.

    Кроме того, впечатлениями от встречи с Зеленским в Ватикане поделился и британский премьер Кир Стармер. По его оценке, Лондону и Киеву удалось достигнуть прогресса в вопросе достижения «справедливого и долгосрочного мира на Украине». Он добавил, что стороны продолжат работу в этом направлении.

    При этом в Белом доме прошедшую встречу назвали «продуктивной». По ее итогам Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил Москве введением вторичных санкций, а также ограничениями в банковском секторе в случае, если Россия не захочет останавливать войну. The Guardian назвал данное заявление настоящим «прозрением».

    В то же время он раскритиковал статью издания The New York Times. В материале отмечалась важность возврата всех утраченных территорий Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что данное требование является «нелепым». Он также подчеркнул, что вне зависимости от того, какой будет итоговая сделка по урегулированию ситуации, данная газета все равно раскритикует данный документ.

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    28 апреля 2025, 14:26 • Новости дня
    Эксперт счел «сочинительством» слова Шмыгаля о прощении Вашингтоном украинского долга

    Политолог Лизан призвал не доверять заявлению Киева об отказе США от долга Украины

    Эксперт счел «сочинительством» слова Шмыгаля о прощении Вашингтоном украинского долга
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дениса Шмыгаля о том, что США не будут включать долг Украины в сделку по полезным ископаемым, никак не укладывается в логику действий администрации Дональда Трампа. Не исключено, что украинская сторона сочинила это для достижения внутриполитических целей и дипломатических маневров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан.

    «Если США отказываются включать долг Киева в ресурсную сделку, как о том заявляет Денис Шмыгаль, то в чем смысл этого соглашения? Ключевым элементом всей конструкции было превратить оказанную безвозмездную помощь в возмездную, реализовать желание Вашингтона вернуть впустую потраченные на поддержку Украины деньги», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    Он напомнил, что ранее оценка Соединенных Штатов относительно суммы долга менялась: звучали 500 млрд долларов, затем 300 млрд долларов, а также 100 млрд долларов. «Если допустить, что Америка действительно все прощает офису Зеленского, и Украина ничего не должна, то возникает вопрос: как будет работать инвестфонд, создание которого предполагается в рамках сделки», – рассуждает собеседник.

    Проект соглашения предполагал закрепление за США 100% собственности будущего фонда и распределение взносов сторон в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи ископаемых, а американская сторона – всего треть, уже предоставленную Киеву в виде оружия.

    «Получается, что Киев договорился с Вашингтоном просто пустить к себе американский капитал? Но для этого Штатам не надо заходить на Украину: можно взять под контроль одну-две госкомпании и вопрос решен. Для этого даже не надо присылать менеджеров из Штатов», – иронично отметил Лизан.

    Сомнительной также выглядит вероятность того, что офис Зеленского смог предложить Белому дому «некие более выгодные условия», которые закрыли бы долг, продолжил он. «У Украины достаточно банальное и стандартное содержание недр. Там нет, скажем, вибраниума, в котором заинтересованы США», – уточнил экономист.

    По его мнению, доверять словам Шмыгаля не стоит – «важно дождаться подтверждения или опровержения со стороны администрации Трампа». «Скорее всего, украинский премьер сочинил позицию Вашингтона и выдает желаемое за действительное», – допустил аналитик, предположив, что таким образом Киев преследует две цели.

    «Первая – сгладить неудачную встречу Зеленского с Трампом в Ватикане. А вторая – «качнуть перемогу» в надежде затянуть переговоры по ресурсной сделке и сорвать их. Пока украинская сторона действует в логике Минских соглашений: менять людей, отправлять делегации и надеяться на то, что оно как-то все само рассосется», – заключил Лизан.

    Ранее Украина и США договорились, что в соглашении о природных ресурсах не будет засчитана уже предоставленная американская помощь. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с американским министром финансов Скоттом Бессентом.

    «Есть хороший прогресс <...> Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная (Вашингтоном) до его подписания», – написал он. По словам Шмыгаля, Киев определил красные линии: соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, не противоречить конституции страны и быть ратифицировано Верховной радой.

    Премьер также заявил, что Киев уже располагает «подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов от замороженных российских активов». Кроме того, он предложил ввести специальные пошлины на импорт товаров из России, поступления от которой будут направлять в фонд восстановления Украины.

    Напомним, подписание ресурсной сделки сорвалось в конце февраля после скандальной перепалки, устроенной Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Тем не менее 17 апреля стороны подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Украинский министр экономики Юлия Свириденко тогда сообщала, что остается завершить работу над текстом документа, подписать его, а затем ратифицировать в парламентах.

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    27 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Украина и США исключили возврат финансовой помощи из соглашения по недрам

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев согласовал с Вашингтоном исключение ранее предоставленной американской финансовой помощи из долговых обязательств нового соглашения по недрам.

    Как передает РИА «Новости», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о достигнутых договоренностях с министром финансов США Скоттом Бессентом по соглашению о недрах. По его словам, американская помощь, предоставленная до подписания договора, не будет учитываться как долг по новому документу.

    Шмыгаль подчеркнул, что украинская сторона обозначила свои «красные линии», соглашение должно соответствовать европейским обязательствам Украины и не противоречить ее законодательству. Также премьер отметил, что документ подлежит ратификации Верховной радой.

    Он добавил, что Киев уже располагает подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов от замороженных российских активов и предложил ввести специальную пошлину на импорт товаров из России, которая пойдет в фонд восстановления Украины.

    Ранее украинские СМИ утверждали, что проект соглашения с США предусматривал возврат всех средств, полученных Киевом в качестве помощи, и пересекал ранее согласованные «красные линии», затрагивая вопросы суверенитета и планов по вступлению в ЕС.

    В феврале подписание сделки по редкоземельным металлам сорвалось: во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Дональд Трамп публично выразил недовольство украинским лидером, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. После перепалки Зеленского попросили покинуть Белый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине, президент США пытался реализовать свой план урегулирования украинского конфликта, но вновь столкнулся с противодействием лидера киевского режима, а глава американского государства Дональд Трамп заявил, что вопрос о выходе США из переговоров по урегулированию на Украине стоит рассмотреть через две недели.

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    27 апреля 2025, 16:58 • Новости дня
    Рубио: США не планируют вводить новые санкции против России
    Рубио: США не планируют вводить новые санкции против России
    @ Kira Hofmann/Imago/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская администрация решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Администрация президента США Дональда Трампа не планирует вводить новые санкции против России, передает ТАСС.

    Рубио заявил: «Потому что мы еще надеемся, что усилия [по мирному урегулированию] сработают в дипломатическом ключе, и мы сможем сблизить позиции двух сторон». Также он добавил, что, по мнению Вашингтона, введение новых ограничений могло бы отдалить стороны от мирного соглашения.

    По словам госсекретаря, решение о санкциях напрямую связано с желанием избежать срыва дипломатических процессов, направленных на прекращение противостояния на Украине.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

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    28 апреля 2025, 01:56 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили украинский кризис в телефонном разговоре

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России и госсекретарь США провели телефонные переговоры, основное внимание в которых было уделено украинскому кризису и перспективам диалога.

    Как сообщает РИА «Новости», телефонный разговор между Сергеем Лавровым и Марко Рубио состоялся 27 апреля. В ходе беседы дипломаты продолжили обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, который в последнее время заметно активизировался.

    Главной темой обсуждения стала ситуация вокруг украинского кризиса. В МИД РФ подчеркнули, что стороны уделили особое внимание предпосылкам к началу переговоров для согласования надежного и долгосрочного мира.

    Обсуждение проходило в развитие встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, состоявшейся 25 апреля. Помимо украинского вопроса, министр и госсекретарь также затронули ряд других международных проблем. В МИД сообщили, что стороны условились поддерживать контакты на всех уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США пытаются сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, Эксперты считают, что в Белом доме устали от стремлений Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине.

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    29 апреля 2025, 02:25 • Новости дня
    Вэнс исключил победу Украины в многолетнем конфликте с Россией
    Вэнс исключил победу Украины в многолетнем конфликте с Россией
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью подкастеру Чарли Кирку, что при многолетнем конфликте Украина не сможет одержать верх.

    Вэнс назвал ошибочной распространенную в СМИ идею о том, что Россия потерпит поражение, а Украина вернет себе территории, если боевые действия будут продолжаться в течение еще нескольких лет, передает РБК.

    «Это не та реальность, в которой мы живем», – подчеркнул он.

    По словам Вэнса, продолжение конфликта несет опасность не только для участвующих сторон, но и для всего мира, поскольку подобная эскалация может привести к «краху общества» и гибели миллионов человек.

    Вэнс отметил, что политика президента Дональда Трампа направлена на достижение урегулирования, а не на затягивание боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине. Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России.

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    27 апреля 2025, 00:18 • Новости дня
    СМИ сообщили о разногласиях США и Ирана на переговорах в Омане

    Стороны спорили об иранском обогащении урана и ракетной программе

    Tекст: Денис Тельманов

    Основным предметом споров на переговорах между США и Ираном стали вопросы иранской ядерной и ракетной программ.

    Разногласия между США и Ираном на переговорах в Омане касались главным образом иранской программы обогащения урана, передает The Wall Street Journal. Как отмечает издание, эта тема стала главным камнем преткновения на текущем этапе диалога. Дополнительным спорным моментом остается желание американской стороны связать обсуждение ракетной программы Ирана с новым соглашением по ядерному вопросу.

    Тем не менее, неназванный представитель администрации президента США Дональда Трампа заявил, что переговоры были «позитивными и продуктивными». Он сообщил, что очередная встреча сторон назначена на ближайшее время и пройдет в одной из европейских стран.

    Третий раунд переговоров завершился «серьезными разногласиями и обязательством провести новую встречу», подытожила The Wall Street Journal. В переговорах на высоком уровне участвовали министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник США Стивен Уиткофф. Экспертные консультации возглавляли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон и представители иранского МИДа.

    Ранее иранская сторона заявляла, что не намерена прекращать работу по обогащению урана или демонтировать действующие центрифуги, а ракетная программа не может быть предметом ядерной сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские представители на переговорах с Ираном не поднимали вопрос об экспорте иранского урана, третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе прошел в Маскате, а Дональд Трамп не исключил военное участие США в возможном конфликте Израиля и Ирана.

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    27 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Лавров заявил об отсутствии предложений по отмене санкций США

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что от США не поступало ни одного предложения об отмене антироссийских санкций.

    Лавров заявил в интервью американской телекомпании CBS, что предложений по отмене санкций со стороны США не поступало, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел отметил, что Вашингтон ясно обозначил свою позицию и не делал соответствующих инициатив.

    Ведущая CBS поинтересовалась у Лаврова, в каких сферах США предлагали отменить ограничения против России и поступали ли подобные предложения. «Нет. Что мы можем предложить в ситуации, когда… США ясно дали нам понять, что они заинтересованы в совместном ведении бизнеса. Мы никогда не отклоняем деловые предложения, если они основаны на равных возможностях и уважении друг к другу и приводят к балансу интересов», – заявил министр.

    Лавров подчеркнул, что Россия открыта к деловым отношениям на условиях равноправия и баланса интересов, однако инициатив от американской стороны по санкциям не последовало.

    Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине.

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    27 апреля 2025, 16:50 • Новости дня
    Рубио сообщил о решающей неделе для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    На текущей неделе Вашингтон примет ключевое решение о своем дальнейшем участии в урегулировании кризиса на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.

    Рубио в интервью каналу NBC News отметил, что наступающая неделя станет критически важной для процесса урегулирования кризиса на Украине, сообщает ТАСС. «Полагаю, это будет критически важная неделя, эта неделя будет очень важной, во время нее мы должны определиться по поводу того, является ли это начинанием, в котором мы намерены продолжить участвовать. Или же пришло время сфокусироваться на других проблемах, которые одинаково или в некоторых случаях более важны», – заявил Рубио.

    Он добавил, что существует определенный оптимизм относительно дальнейших шагов, однако подчеркнул необходимость сохранять реалистичный взгляд на ситуацию. По словам Рубио, США находятся близко к некоторым решениям, но пока еще этого недостаточно для окончательного прогресса.

    Ранее британский премьер Кир Стармер после встречи с Владимиром Зеленским в Риме указал на положительные подвижки в переговорах по мирному урегулированию.

    Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели продуктивную беседу перед похоронами папы римского Франциска в Ватикане, а Зеленский также обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы мирного урегулирования.

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    28 апреля 2025, 17:42 • Новости дня
    Экономист Сакс предсказал скорое восстановление отношений России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономист Джеффри Сакс выразил надежду на скорое завершение конфликта и восстановление диалога между Россией и США.

    По словам Сакса, когда разразился кризис, были предприняты шаги для уничтожения диалога и разрушения деловых и научных связей между странами, передает телеканал НТВ. Экономист подчеркнул, что подобная изоляция противоестественна и наносит вред не только России и США, но и всему миру.

    «И вот мы приближаемся к моменту, которого так ждали. Мы надеемся на восстановление нормальных взаимоотношений, на снятие санкций, на завершение конфликта», – заявил Сакс. Он выразил уверенность, что долгие годы разногласий подходят к концу и появилось окно для существенных изменений в международных отношениях.

    Джеффри Сакс вошел в число участников открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», стартовавшего в национальном центре «Россия». Мероприятие собрало представителей из 48 стран. В течение трех дней участники форума будут рассматривать инициативы и проекты, способные способствовать развитию отдельных государств и мира в целом.

    Ранее Сакс на Антальском форуме заявил, что переговоры между Россией и США развиваются в позитивном направлении и могут привести к отмене американских санкций.

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    27 апреля 2025, 06:57 • Новости дня
    Самолет совершил экстренную посадку в США из-за задымления

    Стало известно о посадке рейса Вашингтон–Лондон из-за задымления

    Tекст: Денис Тельманов

    Авиалайнер British Airways прервал рейс и совершил вынужденную посадку в Бостоне по причине задымления на борту после возможного столкновения с птицей.

    Информацию о происшествии передает CBS. Самолет Boeing 777, выполнявший рейс из Вашингтона в Лондон, экстренно сел в аэропорту города Бостон после сообщений о столкновении с птицей и появлении дыма в салоне.

    По данным телеканала, воздушное судно вылетело из Вашингтона в 17:30 по местному времени и уже через два часа вынужденно приземлилось в Бостоне. Пострадавших среди пассажиров и экипажа, по предварительной информации, нет.

    Представители управления гражданской авиации США (FAA) сообщили, что инцидент будет расследован для выяснения всех обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, транспортный самолет FedEx совершил экстренную посадку в аэропорту Ньюарка после столкновения с птицей, вызвавшего возгорание двигателя.

    Самолет авиакомпании Tui, вылетевший из лондонского аэропорта Гатвик в Кабо-Верде, совершил аварийную посадку из-за столкновения с двумя лебедями.

    Пассажирский самолет American Airlines загорелся в аэропорту Денвера, вынудив эвакуировать всех находящихся на борту через аварийные выходы.

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    27 апреля 2025, 14:56 • Новости дня
    Эксперт из США допустил признание Крыма российским со стороны ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    В будущем ООН может официально признать Крым частью России, учитывая значительные инвестиции в развитие инфраструктуры полуострова за последние годы, считает режиссер-документалист, общественный деятель из США Реджинальд Трембле.

    Тремблей заявил, что не исключает признания Крыма российским ООН, передает РИА «Новости».

    По словам Тремблея, «Крым – это часть России... Возможно в будущем произойдет признание Крыма частью России со стороны ООН». Эксперт отметил, что впервые посетил Крым еще в 2016 году. Кроме того, Тремблей подчеркнул значительные инвестиции России в инфраструктуру полуострова, отметив усилия по развитию региона за последние годы.

    Ранее американский юрист-международник Альфред де Зайас, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека, заявил об отсутствии прав у Украины на территорию Крыма.

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