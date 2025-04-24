Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Шойгу заявил о риске Третьей мировой из-за миротворцев на Украине
Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу заявил, что планы по введению на Украину военного контингента под видом миротворцев грозят прямым столкновением НАТО и России, что может обернуться Третьей мировой войной.
По его словам, ввод миротворцев на исторические территории России может спровоцировать Третью мировую войну, передает ТАСС. Шойгу подчеркнул, что планы «коалиции желающих» по отправке военного контингента на Украину под видом миротворцев крайне опасны. «Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем к Третьей мировой войне», – отметил Шойгу.
По словам секретаря Совбеза, под прикрытием миссии миротворцев скрываются настоящие цели – контроль над территорией Украины и ее ресурсами. Шойгу отметил, что правильнее было бы называть этот контингент интервентами или оккупантами. Он напомнил, что возможный ввод миротворцев – это возвращение военных НАТО, против чего Россия выступала еще до начала спецоперации.
Шойгу подчеркнул, что еще до спецоперации Британия строила военно-морскую базу в Очакове и проводила там операции против России. Он выразил опасение, что теперь подобные подразделения смогут вернуться на Украину под флагом миротворческих сил, и связал эти планы с недавними заявлениями президента Франции Эмманюэля Макрона. По мнению Шойгу, речь идет о желании НАТО разместить свою инфраструктуру на территории Украины без согласования с Россией.
Секретарь Совбеза также задал вопрос, что именно станут защищать подобные «миротворцы» на Украине – режим, поддерживающий марши с символикой СС, гонения на православных и лишение русскоязычного населения их прав. «Это не миротворческая миссия», – заключил Шойгу, добавив, что именно поэтому большинство государств мира не проявляют интереса к подобным инициативам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении через США потребовать от России «обязательств» по урегулированию ситуации на Украине, британские военные назвали планы лидера лейбористов Кейра Стармера по Украине политическим театром, а страны Запада предложили отправить на Украину «миротворцев» из государств Азии и Южной Америки.