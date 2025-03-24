Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.13 комментариев
Британские военные сочли планы Стармера по Украине политическим театром
Британские военные источники Telegraph охарактеризовали планы Стармера по Украине как политический театр
Британские военные подвергли критике планы премьер-министра Кира Стармера отправить миротворцев на Украину в рамках деятельности «коалиции желающих», пишет Telegraph со ссылкой на высокопоставленные военные источники.
Источники Telegraph назвали эти инициативы политическим театром, указывая на отсутствие конкретных военных планов и стратегических предположений. Они считают, что премьер-министр поспешил с заявлениями, не имея ясного понимания о том, как будет реализована подобная миссия, передает РИА «Новости».
Один из источников отметил, что никто из крупных мировых игроков, включая Россию и США, не поддерживает идею создания коалиции под руководством Британии. «Она даже не может защитить себя. В чем ее миссия? Какова ее легитимность? Каковы правила ведения боевых действий? Как ею командуют, снабжают и размещают? Как долго она будет там находиться и почему? Никто не знает», – заявил источник.
С этим связывают и участившиеся разговоры «о самолетах и кораблях», которые не требуют присутствия на украинской земле, вместо обсуждения «высадки войск на землю». Этот подход, по мнению источников, гораздо проще в реализации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. СМИ сообщили, что Стармер выразил готовность разместить тысячи британских военнослужащих на Украине в рамках миротворческих сил. Стармер заявил, что западные страны начали обсуждать детали отправки миротворческих сил на Украину.