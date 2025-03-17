Стармер готов отправить британских «миротворцев» на Украину на долгие годы

Tекст: Вера Басилая

Источники издания сообщили, что Кир Стармер выразил готовность разместить тысячи британских военнослужащих на Украине в рамках миротворческих сил, передает ТАСС.

По данным источников, это будет долгосрочное обязательство со стороны Британии на годы, речь идет о сроках, которые потребуются для сохранения мирного соглашения.

Глава британского правительства отметил, что некоторые страны уже взяли на себя конкретные обязательства по участию в «миротворческой» миссии, однако подробности соглашений пока не раскрываются.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что западные страны начали обсуждать детали отправки миротворческих сил на Украину, а военачальники из стран «коалиции желающих» соберутся в Лондоне 20 марта.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что присутствие военных контингентов НАТО на Украине является неприемлемым для России.