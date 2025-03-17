В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.0 комментариев
Стармер готов отправить британских «миротворцев» на Украину на долгие годы
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения, сообщила газета The Times.
Источники издания сообщили, что Кир Стармер выразил готовность разместить тысячи британских военнослужащих на Украине в рамках миротворческих сил, передает ТАСС.
По данным источников, это будет долгосрочное обязательство со стороны Британии на годы, речь идет о сроках, которые потребуются для сохранения мирного соглашения.
Глава британского правительства отметил, что некоторые страны уже взяли на себя конкретные обязательства по участию в «миротворческой» миссии, однако подробности соглашений пока не раскрываются.
Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что западные страны начали обсуждать детали отправки миротворческих сил на Украину, а военачальники из стран «коалиции желающих» соберутся в Лондоне 20 марта.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что присутствие военных контингентов НАТО на Украине является неприемлемым для России.