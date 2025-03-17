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    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

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    17 марта 2025, 08:14 • Новости дня

    Стармер готов отправить британских «миротворцев» на Украину на долгие годы

    Стармер готов отправить британских «миротворцев» на Украину на долгие годы
    @ EPA/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения, сообщила газета The Times.

    Источники издания сообщили, что Кир Стармер выразил готовность разместить тысячи британских военнослужащих на Украине в рамках миротворческих сил, передает ТАСС.

    По данным источников, это будет долгосрочное обязательство со стороны Британии на годы, речь идет о сроках, которые потребуются для сохранения мирного соглашения.

    Глава британского правительства отметил, что некоторые страны уже взяли на себя конкретные обязательства по участию в «миротворческой» миссии, однако подробности соглашений пока не раскрываются.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что западные страны начали обсуждать детали отправки миротворческих сил на Украину, а военачальники из стран «коалиции желающих» соберутся в Лондоне 20 марта.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что присутствие военных контингентов НАТО на Украине является неприемлемым для России.

    16 марта 2025, 19:32 • Новости дня
    Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона

    Украина озвучила красные линии в переговорах с Россией

    Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона
    @ РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украинские официальные лица сообщили британской The Independent, что они смирились с тем, что нынешние линии фронта будут заморожены на время перемирия и что Россия удерживает часть территории, пока действует режим прекращения огня, но уступка любой дополнительной территории станет красной чертой для Киева.

    Как пишет The Independent, Украина определила ряд принципиальных позиций в переговорах по мирному соглашению с Россией. В частности, Киев не намерен уступать дополнительные территории, несмотря на требование Владимира Путина признать четыре новых региона России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), частично освобожденные за время спецоперации.

    Украина также требует возвращения тысяч детей, якобы похищенных Россией, и гражданских лиц, якобы незаконно удерживаемых и не рассматриваемых как военнопленные. Важным условием для Украины остаются международные гарантии безопасности на случай, если Россия нарушит условия перемирия.

    Соединенные Штаты, по словам госсекретаря Марко Рубио, обсуждали возможность территориальных уступок, но украинские власти заявляют, что это для них неприемлемо. «Нереально требовать полного отказа от Запорожья или Херсона – это неприемлемо для нас», – указали украинские представители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине, указав на необходимость прояснения нюансов условий прекращения огня.

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    16 марта 2025, 17:28 • Новости дня
    Уолтц: Киев откажется от части территорий в обмен на гарантии безопасности
    Уолтц: Киев откажется от части территорий в обмен на гарантии безопасности
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине может включать уступку территорий в обмен на гарантии безопасности.

    Уолтц заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Это заявление прозвучало в интервью телеканалу ABC News, где Уолтц ответил на вопрос о возможном сценарии разрешения конфликта, передает ТАСС.

    Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве сообщил о сокращении разногласий между сторонами по украинскому урегулированию.

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    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    16 марта 2025, 23:15 • Новости дня
    Захарова обвинила Британию в исторической тяге к пиратству

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова обвинила Британию в том, что ее стремление украсть активы России связано с давней традицией пиратства, что стало характерной чертой британской короны.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стремление Великобритании похитить российские активы связано с исторической традицией пиратства.

    Как передает ТАСС, Захарова отметила, что пиратство было легализовано в Англии, а пиратам разрешалось грабить корабли конкурентов. Дипломат охарактеризовала это как «аморальную мораль» и сравнила с английскими традициями, такими как чаепитие и скачки.

    В качестве примера Захарова привела деятельность английского пирата Генри Моргана, который совершал нападения на Вест-Индию, грабил корабли и населенные пункты. После ареста Морган не был наказан, а стал вице-губернатором Ямайки. Захарова подчеркнула, что «грабеж и убийства по лицензии» считаются визитной карточкой британской короны.

    Ранее бывший премьер-министр Британии Риши Сунак призывал ускорить процесс присвоения российской собственности, что вызвало резкую реакцию российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Британии Андрей Келин заявлял изданию Wall Street Journal о готовности Москвы изучить предложение США о прекращении огня на Украине, отметив, что полное прекращение боевых действий возможно только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

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    16 марта 2025, 18:47 • Новости дня
    Зеленский уволил главу Генштаба Украины Баргилевича

    Зеленский уволил Баргилевича с поста главы Генштаба ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ, уволив с должности Анатолия Баргилевича.

    Баргилевич, занимавший этот пост, теперь перейдет на должность главного инспектора Министерства обороны Украины, передает украинское издание «Страна» со ссылкой на указ Зеленского.

    На место главы Генштаба ВСУ назначен Андрей Гнатов, ранее занимавший должность заместителя начальника Генштаба Украины.

    Ранее уволенный генерал-майор ВСУ Дмитрий Красильников (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) был отправлен в батальон резерва после неожиданного увольнения без объяснения причин.

    До этого новым командующим оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» стал Михаил Драпатый. Ранее этот же генерал возглавил Сухопутные войска. По мнению экспертов, изменения связаны с рисками для противника, которые возникли после освобождения российскими войсками Великой Новоселки. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли ВСУ очередная перестановка командиров.

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    16 марта 2025, 18:13 • Новости дня
    Эрдоган поддержал инициативы США по миру между Россией и Украиной

    Эрдоган заявил о поддержке Турцией шагов Трампа для прекращения конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил поддержку инициативам американского лидера, направленным на прекращение войны между Россией и Украиной.

    Эрдоган в телефонном разговоре с Трампом обсудил важные вопросы двусторонних отношений и текущие региональные проблемы. Эрдоган отметил необходимость укрепления сотрудничества между странами, особенно в новых условиях, и подчеркнул важность солидарности и искренности, передает Anadolu.

    Президент Турции выразил полную поддержку инициативам Трампа по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Эрдоган заявил, что Турция всегда стремилась к справедливому и прочному миру и продолжит свои усилия в этом направлении. Он также подчеркнул важность консультаций между Турцией и США по всем значимым вопросам.

    Кроме того, Эрдоган уделил внимание ситуации в Сирии, подчеркнув необходимость совместных усилий для восстановления стабильности в регионе. Турецкий лидер акцентировал внимание на важности снятия санкций против Сирии и создания условий для безопасного возвращения сирийских граждан на родину.

    Эрдоган также отметил, что Турция ожидает от США шагов по борьбе с терроризмом с учетом турецких интересов. В рамках оборонного сотрудничества Эрдоган подчеркнул необходимость снятия санкций CAATSA и завершения процесса закупки F-16, а также возвращения Турции в программу F-35.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине в 2025 году, заявив о намерениях приложить все усилия для обеспечения справедливого мира.


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    16 марта 2025, 10:51 • Новости дня
    Стало известно о готовящемся окружении армией России Купянска

    ВС России подошли на 7 км к Купянску для окружения украинских войск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвигаются для окружения украинских сил в Купянске, до города остается менее 7 км, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

    По его словам, российские военные начинают окружение Купянска в Харьковской области, сообщает ТАСС. Ганчев отметил, что российские войска расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол и продвигаются восточнее на левом берегу. Целью является взятие города в окружение и зачистка от украинских подразделений.

    «Наши войска закрепляются на северной и восточной территориях от Купянска, они расширяют зону влияния для дальнейшего наступления», – заявил Ганчев. Он добавил, что до города остается около семи километров. Ганчев выразил уверенность, что ближайшие действия российской армии приведут к освобождению города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области, а затем взяли под контроль более километра берега реки Оскол, на фоне чего ВСУ атаковали позиции ВС России под Купянском.

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    16 марта 2025, 16:27 • Новости дня
    NYT написала о скором завершении украинского вторжения в Курскую область

    The New York Times написала о скором завершении украинского вторжения в Курскую область

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска отступили из большинства захваченных территорий Курской области России, оставив под своим контролем лишь узкую полоску земли вдоль границы. Американские СМИ прогнозируют скорое окончание украинского вторжения.

    По словам военных аналитиков, украинские войска покинули почти всю территорию Курской области, за исключением небольшого участка, поскольку их многомесячная кампания по вторжению в Курскую область близится к завершению из-за контратак Москвы, передает The New York Times.

    По данным финского военного аналитика Паси Паройнена из Black Bird Group, «конец битвы приближается», хотя независимая проверка оставшихся под контролем Украины территорий невозможна, пишет издание. Издание также указывает, что солдаты отмечают ожесточенные бои в регионе, а за последнюю неделю украинские войска отступили из большинства деревень в Курской области.

    Ситуация в Курской области для украинских войск теперь связана не столько с удержанием российской территории, сколько с контролем над оборонительными позициями в Сумской области, пишет NYT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России полностью освободили Суджу в ходе проведения специальной военной операции. Вооруженные силы Украины ранее использовали запрещенные кассетные боеприпасы против мирных граждан, что нарушает международные договоренности. В Курской области за сутки сдались в плен 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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    16 марта 2025, 23:41 • Новости дня
    СК начал проверку из-за угрозы убийством жене участника СВО в Петербурге

    Следственный комитет начал проверку по факту угроз убийством жене участника СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет в Петербурге проводит проверку по факту угроз и оскорблений в адрес жены участника СВО, которые поступили в социальных медиа.

    Как сообщает ТАСС, Следственный комитет в Санкт-Петербурге начал проверку по факту угроз убийством и оскорблений, адресованных жене участника специальной военной операции (СВО). В пресс-службе СК РФ отметили, что проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, касающейся хулиганства.

    Информация об угрозах появилась в социальных медиа, где неизвестный мужчина оскорблял и угрожал супруге участника СВО. После получения сообщений об инциденте на место были вызваны сотрудники полиции, однако злоумышленник попытался скрыться.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и выявленных обстоятельствах дела. Ведомство продолжает работать над выяснением всех деталей произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против стендап-комика Артемия Останина за его высказывания в адрес инвалида-участника СВО.

    В Ростовской области группа мужчин избила волонтера, доставлявшего гуманитарную помощь в зону спецоперации, в результате чего пострадавший погиб от полученных травм. В Москве таксист-мигрант отказался везти раненого бойца СВО, увидев его военную форму.

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    16 марта 2025, 14:57 • Новости дня
    Подозреваемому в убийстве националиста Ганула в Одессе предъявлено обвинение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская прокуратура предъявила обвинение старшему лейтенанту ВСУ в убийстве националиста Демьяна Ганула, причастного к трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

    По данным издания «Общественное. Новости», на которое ссылается ТАСС, прокуратура Украины предъявила обвинение в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием 46-летнему старшему лейтенанту Вооруженных сил Украины. Подозреваемый был объявлен в розыск 23 февраля за дезертирство.

    Прокуратура требует его ареста без права на залог, обвиняя в убийстве националиста Демьяна Ганула, который был причастен к сожжению людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, радикального националиста Демьяна Ганула застрелил дезертир Вооруженных сил Украины в Одессе. Полиция Украины задержала подозреваемого в убийстве Ганула, который являлся одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе.

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    16 марта 2025, 11:11 • Новости дня
    Очевидец сообщил о гибели жителя Курахово после издевательств ВСУ

    Очевидец сообщил об убийстве ВСУ жителя Курахово после исполнения гимна Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница Курахово Альбина рассказала о трагической гибели местного жителя, которому украинские военные приказали исполнить гимн Украины, после чего убили.

    По ее словам, украинские военные заставили одного из местных жителей исполнить гимн Украины, стоя на коленях, сообщает РИА «Новости». После этого мужчину убили.

    Альбина, рассказала, что она и ее знакомая наблюдали за происходящим через окно. Она отметила, что они боялись за свою жизнь, опасаясь, что солдаты могут их заметить и убить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетили город Курахово для обсуждения вопросов восстановления города и оказания помощи местным жителям.

    До освобождения Курахово вооруженными силами России Украина вывезла оборудование с местной теплоэлектроцентрали.

    Вооруженные силы Украины устроили охоту на мирных жителей в Курахово с помощью дронов.

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    16 марта 2025, 11:29 • Новости дня
    ВС России освободили 70 населенных пунктов в Харьковской области

    Российские военные освободили 70 населенных пунктов в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска освободили порядка 70 населенных пунктов в Харьковской области, из которых 10 были освобождены с начала 2025 года, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

    Как передает ТАСС, Ганчев сообщил, что с начала 2025 года российские войска освободили десять населенных пунктов в Харьковской области. Всего, по его словам, в регионе были освобождены порядка 70 населенных пунктов, из которых 34 находятся под административным контролем Харьковской ВГА.

    Ганчев рассказал, что в 34 населенных пунктах администрация может на постоянной основе поддерживать население, доставляя гуманитарные грузы. В то же время в серой зоне остаются 10 населенных пунктов, откуда осуществляется эвакуация населения.

    Он отметил, что на территории, контролируемой администрацией, проживает около 1,5 тыс. человек, главным образом в Купянском районе. Количество постоянно меняется из-за миграции: одни жители покидают район на зиму, другие прибывают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали позиции российских войск под Купянском, что стало частью продолжающегося конфликта в регионе. Российские силы взяли под контроль более километра берега реки Оскол, укрепляя свои позиции в этом районе. Также сообщалось, что российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области.

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    16 марта 2025, 09:15 • Новости дня
    Ганчев сообщил об атаках ВСУ на эвакуирующихся из Двуречной

    ВСУ следили за жителями Двуречной дронами и атаковали их при эвакуации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ атакуют мирных жителей Двуречной Харьковской области при попытке эвакуации, используя дроны для наблюдения.

    Украинские военные следят за укрытиями мирных жителей в Двуречной Харьковской области с помощью дронов и атакуют их при попытке эвакуации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Харьковской военно-гражданской администрации Виталия Ганчева. По его словам, эвакуация проходит трудно из-за постоянных наблюдений и нападений, что делает массовую эвакуацию невозможной.

    Ганчев уточнил, что из Двуречной уже удалось эвакуировать 16 человек, в то время как еще 45 жителей обратились за помощью к российским военным. Он подчеркнул, что эвакуация проводится только на добровольной основе и без принуждения. «Наши военнослужащие предпринимают все усилия для обеспечения безопасности тех, кто хочет покинуть район», – добавил Ганчев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы формируют огневой мешок для украинских войск у Двуречной, что заставило ВСУ перебросить часть своих сил, и российские войска уже прорвали вторую линию обороны ВСУ под Двуречной, окружив украинскую группировку.

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    16 марта 2025, 14:37 • Новости дня
    ВСУ уничтожили молокозавод в Каменке-Днепровской артиллерией

    ВСУ нанесли артудар по молокозаводу в Каменке-Днепровской, разрушив цех

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска нанесли артиллерийский удар по молокозаводу в Каменке-Днепровской (Запорожская область), уничтожив его цех, информации о пострадавших нет.

    Украинские войска нанесли артиллерийский удар по цеху молокозавода в городе Каменка-Днепровская (Запорожская область), сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию местного округа. В результате атаки предприятие было разрушено. Экстренные службы находятся на месте происшествия для устранения последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области, при этом информации о пострадавших не поступало. В Каменке-Днепровской две женщины скончались в больнице после обстрела рыбного цеха украинскими военными. Больница в городе Каменка-Днепровская подверглась атаке четырех дронов, которые нанесли значительный ущерб фасаду, аптеке и приемному покою.

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    16 марта 2025, 13:58 • Новости дня
    В Калининграде простились с Героем России Сергеем Чебневым

    Церемония прощания с Сергеем Чебневым прошла в Доме офицеров Калининграда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Калининграде, в Доме офицеров, где собрались около сотни человек, прошла церемония прощания с Героем России Сергеем Чебневым.

    Церемония прощания с Героем России Сергеем Чебневым состоялась в Доме офицеров в Калининграде, сообщает РИА «Новости». На мероприятие пришли сослуживцы, друзья и ветераны боевых действий, а также губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. У гроба погибшего был установлен почетный караул.

    В начале церемонии прошел траурный митинг, на котором Беспрозванных объявил, что в честь Сергея Чебнева будет названа новая улица. Он подчеркнул, что это одна из малых вещей, которые можно сделать в знак уважения к памяти Героя.

    На церемонию прощания также прибыл мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев, где родился и вырос Сергей Чебнев. Магдеев сообщил, что пятидесятая школа, которую окончил Чебнев, получила его имя, вскоре на ее территории будет установлен бюст Героя. Также бюст Чебнева появится в парке Победы.

    После прощания в Доме офицеров Сергея Чебнева с воинскими почестями похоронят на военно-мемориальном кладбище под Калининградом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился с Ольгой Чебневой и вручил ей медаль «Золотая Звезда», которую ее муж Сергей Чебнев получил посмертно за героические действия при обороне населенного пункта Малая Локня в Курской области в августе прошлого года.

    В Малой Локне в Курской области под завалами у здания женской колонии обнаружили и извлекли тело Героя России Сергея Чебнева с позывным «Отмель», погибшего в августе.

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    16 марта 2025, 23:09 • Новости дня
    ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожской области дронами

    Tекст: Денис Тельманов

    В Запорожской области электроподстанция в селе Бурчак подверглась атаке дронами со стороны ВСУ, в результате чего без электроснабжения остались более 750 абонентов, однако жертв и пострадавших удалось избежать.

    Электроподстанция в селе Бурчак Михайловского района Запорожской области подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских вооруженных сил, передает ТАСС.

    В результате атаки более 750 абонентов остались без электроснабжения. Вице-губернатор Запорожской области Антон Тицкий уточнил в своем телеграм-канале, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

    Ранее сообщалось об атаках ВСУ на другие объекты в регионе. Администрация Каменско-Днепровского муниципального округа заявила о разрушении цеха молокозавода в результате артиллерийского удара. Кроме того, дроны атаковали пожарную часть в прифронтовом городе, а также был нанесен удар по газопроводу низкого давления в Каменке-Днепровской, что оставило без газа 217 абонентов.

    Бэкграунд (760 знаков)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли артиллерийский удар по молокозаводу в Каменке-Днепровской (Запорожская область), уничтожив его цех, информации о пострадавших нет. Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ атакуют мирных жителей Двуречной Харьковской области при попытке эвакуации, используя дроны для наблюдения. В результате обстрела Суджанского района Курской области пострадали трое эвакуированных жителей, в том числе 12-летний подросток, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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    Выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли

    Владимир Путин заявил, что вскоре у военных окруженной в Курской области группировки ВСУ останется только два выхода – сдаться или умереть. Как отмечают эксперты, отдельные потерявшие командование группы боевиков попытаются выжить в одиночку и их придется выковыривать из подвалов и оврагов. Какие еще задачи стоят сейчас перед российской армией при освобождении Курской области? Подробности

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    Для Трампа открылся реальный способ забрать Гренландию

    Выборы в Гренландии попали в новости всего мира, потому что теперь Гренландию хочет присоединить к США Дональд Трамп. Результаты этих выборов открывают для него неочевидное «окно возможностей». Точнее, оно очевидно для всех, кто вырос в России и знает, кто для американцев лучший партнер в деле продажи родины. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв
      Пятилетка без Лимонова

      В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.

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    • Даниэль Орлов Даниэль Орлов
      Чем отличаются белые от поуехавших

      В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

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    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Каким соседом будет Украина после заключения мира

      После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

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    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    • Революция в Сербии: чего ждать?

      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    • Вместо перемирия Украина получила разгром

      Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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