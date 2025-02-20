Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.2 комментария
Песков: Размещение военных НАТО на Украине недопустимо для России
Песков заявил о недопустимости размещения воинских контингентов НАТО на Украине
Присутствие военных контингентов НАТО на Украине является неприемлемым для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины не может для нас быть приемлемым», – подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС.
Ранее Владимир Зеленский предложил разместить на территории Украины до 100 тыс. западных военных.
Париж и Лондон обсуждают возможность отправки экспертов или военных на Украину вне зоны конфликта после заключения мирного соглашения.
Между тем лидеры стран Европейского союза не приняли решения об отправке войск на Украину во время онлайн-саммита.