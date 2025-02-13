Киев подготовил карту размещения 100 тыс. западных военных на Украине

Киев подготовил карту размещения западных военных на Украине до 100 тыс. военных НАТО

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский выступил с предложением разместить на территории страны до 100 тыс. западных военных. Он сообщил, что Киев уже подготовил карту для размещения этих контингентов. Зеленский намерен обсудить этот план на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, передает ТАСС.

Говоря о гарантиях безопасности, Зеленский перечислил различные варианты, которые Украина может получить от западных партнеров. Среди них – вступление в НАТО, дополнительное вооружение, ракеты и ядерное оружие. Также он упомянул возможность создания «собственного НАТО».

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу.

Посол России во Франции Алексей Мешков отметил, что размещение европейских войск на Украине в период конфликта будет считаться фактическим объявлением войны.

В МИД России заявили, что присутствие сил НАТО на Украине под различными предлогами неприемлемо для России.

