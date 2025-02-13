Директор департамента МИД Студенников заявил о неприемлемости присутствия НАТО на Украине для России

Tекст: Вера Басилая

По словам Студенникова, любые попытки завести натовские силы под различными предлогами будут восприниматься как угроза, передает РИА «Новости».

Студенников также отметил, что идея Парижа о направлении миротворцев на Украину является авантюрной и опасной.

«Развертывание миротворческого контингента требует согласия сторон конфликта и одобрения Совета Безопасности ООН. Обсуждать такое развитие событий сегодня бессмысленно, поскольку первопричины украинского кризиса не устранены», – подчеркнул дипломат

Он также указал, что Франция, продолжающая поставлять оружие киевскому режиму, не может выступать в роли миротворца. Если Париж рассчитывает завести на Украину европейские войска без согласия российской стороны, то это будет считаться непосредственным участием в конфликте, отметил Студенников.

По мнению Студенникова, такие действия могут привести к прямому столкновению на поле боя ядерных держав, что чревато трагическими последствиями.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о размещении воинских контингентов на Украине.

Эммануэль Макрон обсуждал возможность отправки западных сухопутных войск на Украину с представителями 20 стран в Париже, но участники не пришли к согласию.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу.

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что размещение европейских войск на Украине в период конфликта будет считаться фактическим объявлением войны.