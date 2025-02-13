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МИД назвал присутствие НАТО на Украине неприемлемым
Директор департамента МИД Студенников заявил о неприемлемости присутствия НАТО на Украине для России
Присутствие сил НАТО на Украине под различными предлогами неприемлемо для России, а предложение Парижа о введении миротворцев является авантюрой и опасно, заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
По словам Студенникова, любые попытки завести натовские силы под различными предлогами будут восприниматься как угроза, передает РИА «Новости».
Студенников также отметил, что идея Парижа о направлении миротворцев на Украину является авантюрной и опасной.
«Развертывание миротворческого контингента требует согласия сторон конфликта и одобрения Совета Безопасности ООН. Обсуждать такое развитие событий сегодня бессмысленно, поскольку первопричины украинского кризиса не устранены», – подчеркнул дипломат
Он также указал, что Франция, продолжающая поставлять оружие киевскому режиму, не может выступать в роли миротворца. Если Париж рассчитывает завести на Украину европейские войска без согласия российской стороны, то это будет считаться непосредственным участием в конфликте, отметил Студенников.
По мнению Студенникова, такие действия могут привести к прямому столкновению на поле боя ядерных держав, что чревато трагическими последствиями.
Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о размещении воинских контингентов на Украине.
Эммануэль Макрон обсуждал возможность отправки западных сухопутных войск на Украину с представителями 20 стран в Париже, но участники не пришли к согласию.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу.
Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что размещение европейских войск на Украине в период конфликта будет считаться фактическим объявлением войны.