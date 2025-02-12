Глава Пентагона отказал возможным миротворцам на Украине в защите НАТО

Глава Пентагона Хегсет: Миротворцы на Украине не должны быть под эгидой НАТО

Tекст: Алексей Дегтярев

«Любая гарантия безопасности должна быть подкреплена боеспособными европейскими и неевропейскими войсками. Если эти силы будут развернуты в качестве миротворцев на Украине, на любом из этапов они должны быть размещены в рамках миссии, не относящейся к НАТО», – сказал Хегсет, передает ТАСС.

Он добавил, что такие миротворцы не должны подпадать под действие пятой статьи устава НАТО, предполагающей, что вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса будет рассматриваться как нападение на весь военный блок.

Также глава Пентагона указал, что Соединенные Штаты не собираются дислоцировать своих солдат на украинской территории.

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что размещение европейских войск на Украине в период конфликта будет считаться фактическим объявлением войны.