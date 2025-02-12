За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Глава Пентагона отказал возможным миротворцам на Украине в защите НАТО
Глава Пентагона Хегсет: Миротворцы на Украине не должны быть под эгидой НАТО
Международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу, заявил министр обороны США Пит Хегсет.
«Любая гарантия безопасности должна быть подкреплена боеспособными европейскими и неевропейскими войсками. Если эти силы будут развернуты в качестве миротворцев на Украине, на любом из этапов они должны быть размещены в рамках миссии, не относящейся к НАТО», – сказал Хегсет, передает ТАСС.
Он добавил, что такие миротворцы не должны подпадать под действие пятой статьи устава НАТО, предполагающей, что вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса будет рассматриваться как нападение на весь военный блок.
Также глава Пентагона указал, что Соединенные Штаты не собираются дислоцировать своих солдат на украинской территории.
Ранее посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что размещение европейских войск на Украине в период конфликта будет считаться фактическим объявлением войны.