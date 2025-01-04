Депутат Бундестага Дагделен назвала дискуссию о военных ФРГ на Украине жуткой

Tекст: Мария Иванова

Депутат Бундестага Севим Дагделен из группы «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» прокомментировала обсуждение возможного участия Бундесвера в миротворческой миссии на Украине, пишет ТАСС.

По мнению Дагделен, предложение Родериха Кизеветтера из Христианско-демократического союза (ХДС) об отправке немецких военных на Украину является «жуткой призрачной дискуссией». Она отметила, что Кизеветтер своим призывом об участии НАТО и предоставлении Киеву «ядерного зонтика» мог бы выиграть соревнование по «опьянению войной».

Родерих Кизеветтер ранее выступал за участие немецких военных в возможной миссии на Украине после окончания конфликта. В интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung он заявил, что Германия должна быть готова внести значительный вклад в поддержание мира и формирование европейской безопасности. По его мнению, миротворческая миссия будет эффективной и реалистичной только в рамках ЕС и НАТО, что обеспечит Украине «ядерный зонтик».

Кроме того, глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе упомянула о возможности отправки немецких миротворцев на Украину при условии прекращения огня. Бербок подчеркнула, что наряду с гарантиями безопасности можно рассмотреть «международное присутствие для обеспечения соблюдения прекращения огня» и добавила, что Германия намерена поддерживать усилия, направленные на достижение мира.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также затрагивал эту тему в феврале, обсуждая возможность отправки западных сухопутных войск на Украину с представителями 20 стран в Париже. Хотя участники тогда не пришли к согласию, такой сценарий в будущем не исключается.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что появление иностранных войск на Украине может привести к крайне негативным и непоправимым последствиям.

Накануне немецкая оппозиционная партия ХДС заявила о необходимости размещения немецких миротворцев на Украине после завершения специальной военной операции.

Расхождение мнений между канцлером Германии Олафом Шольцем и главой МИД Анналеной Бербок по поводу отправки немецких солдат на Украину стало результатом внутригерманской политической борьбы, отмечал немецкий политолог Александр Рар.



