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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придет пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

    23 комментария
    4 января 2025, 14:47 • Новости дня

    Оппозиция Германии поддержала размещение миротворцев на Украине

    ХДС предложил разместить немецких миротворцев на Украине после спецоперации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Немецкая оппозиционная партия ХДС заявила о необходимости размещения немецких миротворцев на Украине после завершения специальной военной операции, заявил спикер по вопросам безопасности оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, передает польское издание Rzeczpospolita.

    По его мнению, альтернативы такому размещению после окончания специальной операции нет. Кизеветтер подчеркнул, что Германия обязана вмешаться в происходящее на Украине в нужное время с хорошо оснащенными войсками, отметив, что исключение этого варианта было бы неразумным, передает РБК.

    Кизеветтер добавил, что участие немецких миротворцев должно осуществляться в рамках совместных действий ЕС и НАТО.

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок допустила возможность отправки германских миротворческих сил на Украину в случае достижения перемирия.

    При этом немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что отправка немецких военнослужащих на украинскую территорию не рассматривается.

    3 января 2025, 17:27 • Новости дня
    Победивший украинца в рукопашной российский боец впервые дал комментарий

    Победивший украинца в рукопашной схватке российский боец впервые дал комментарий

    Победивший украинца в рукопашной российский боец впервые дал комментарий
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев, победивший в рукопашной схватке украинского бойца, видео с которым распространилось в соцсетях, дал первый комментарий.

    «Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», – сказал Григорьев RT.

    Боец пояснил, что соперник до этого убил его друга.

    Также собеседник отметил, что после этого противостояния на него вышли еще шестеро украинских солдат, двух из них он устранил. Позднее Григорьев смог связаться с командованием.

    Боец вспомнил последние слова, которые сказал ему украинский военнослужащий.

    «В конце он сказал: «Все, давай, брат, давай, ты меня убил, отпусти»... Я его отпустил, потом он лежал и попрощался с небом... И он сказал: «Прощай». Я тоже ему в ответ сказал: «Прощай, брат», – привел он их последний разговор.

    Ножевой бой произошел осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Запись боя вел украинский военный. Победителем из схватки вышел Григорьев. Его соперник попросил не добивать его и дать уйти самому.

    После того, как видео распространилось в Сети, начали поступать предложения о награждении российского штурмовика.

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    3 января 2025, 21:42 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв Бербок «убрать базы России» в Сирии
    Захарова ответила на призыв Бербок «убрать базы России» в Сирии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о российских базах в Сирии, напомнив о присутствии американских баз в Германии.

    Захарова прокомментировала заявление Бербок о необходимости отказа России от своих военных баз в Сирии.

    Бербок заявила: «России пора отказаться от своих военных баз в Сирии».

    В ответ на это Захарова в своем Telegram-канале напомнила Бербок о присутствии американских военных баз на территории Германии. Она выразила недоумение, почему министр иностранных дел Германии делает такие заявления в адрес России, когда в ее собственной стране находятся военные базы США.

    Захарова также задала риторический вопрос, не пора ли Анналене Бербок сделать аналогичное заявление в адрес Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала «убрать российские военные базы» из Сирии и выразила готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки. Между тем сирийские политики отказались пожимать руку Бербок во время ее визита в Дамаск, демонстрируя свое отношение к визиту.

    Коментарии (14)
    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    Коментарии (0)
    3 января 2025, 20:20 • Новости дня
    Представители Сирии отказали Бербок в рукопожатии на встрече в Дамаске

    Tекст: Мария Иванова

    Сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск, демонстрируя свое отношение к визиту.

    Как сообщает издание Welt, сирийские власти отказались в рукопожатии министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, прибывшей с необъявленным визитом в Дамаск.

    Видеозапись инцидента показала, как Бербок первой подошла к делегации новой сирийской администрации, но политики вместо рукопожатия приложили руку к сердцу, передает РИА «Новости». После этого к ним подошел член немецкой делегации, и сирийцы сразу протянули ему руки.

    Аналогичная ситуация повторилась на встрече с главой новой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа, который подал руку только французскому министру.

    Посещение Дамаска Бербок и ее французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро демонстрировало готовность поддержать новую сирийскую администрацию в политической перезагрузке и восстановлении страны. Бербок называла себя приверженкой «феминистической внешней политики» и подчеркивала важность гендерного равенства.

    Башар Асад ранее покинул пост президента Сирии, а новое правительство временно возглавил Мухаммед аль-Башир. Визит Бербок произошел на фоне масштабного наступления оппозиции на сирийскую армию в конце ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед визитом в Дамаск министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала убрать российские военные базы из Сирии и выразила готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки.

    Также сообщалось, что Федеральное ведомство Германии по вопросам миграции приостановило рассмотрение заявлений на убежище от сирийцев из-за неясной ситуации в Сирии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как западные лидеры спровоцировали кризис демократий во всем мире.

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    4 января 2025, 08:24 • Новости дня
    Пленный польский наемник рассказал о легионе иностранцев на Украине

    Пленный польский наемник сообщил о наемниках из США, Германии, Колумбии и других стран в ВСУ

    Пленный польский наемник рассказал о легионе иностранцев на Украине
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пленный польский наемник, который принимал участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков, рассказал, что в так называемом иностранном легионе принимают участие наемники из множества стран.

    По его словам, среди его товарищей по оружию были представители из США, Великобритании, Германии, Латвии, Колумбии, Бразилии, Хорватии и Тайваня, сообщает РИА «Новости».

    «Больше всего людей из Колумбии, из Бразилии. А кроме того, когда я служил, были солдаты из Соединенных Штатов, из Хорватии и Германии, я видел парня из Норвегии, из Латвии. Из Англии был один. И из Тайваня. Со мной служили солдаты из Тайваня», – сказал пленный.

    Он также отметил, что в его группе командиром был хорват, а среди его соратников значились поляк, два немца, два американца и трое из Тайваня. Пленный подчеркнул, что иностранный легион в Украине можно назвать «сборной со всего мира».

    Наемника из Польши, участвовавшего в боях на стороне украинских боевиков, пленили бойцы Добровольческого корпуса Вооруженных сил России. Он добавил, что, кроме перечисленных, встречал норвежца, латыша, грузина и медика из Польши.

    Ранее пленный поляк рассказал о вербовке иностранцев на Украине через сайт.

    Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен гражданина Польши, сражавшегося за Киев на территории ДНР.

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    3 января 2025, 19:52 • Новости дня
    Бербок призвала «убрать базы России из Сирии»

    Бербок потребовала вывода российских военных баз из Сирии

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала «убрать российские военные базы из Сирии», выразив готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки.

    Бербок перед визитом в Дамаск выразила мнение, что России необходимо отказаться от своих военных баз в Сирии, сообщает РИА «Новости».

    Это заявление было сделано в контексте дипломатического визита, который министр осуществляет вместе с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро. В ходе этого визита они доождны провести переговоры с новым главой сирийской администрации Ахмедом Аш-Шараа, более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани.

    Совместная поездка министров из Германии и Франции призвана продемонстрировать готовность поддержать Сирию в процессе политических изменений. Они подчеркнули важность мирной передачи власти, восстановления страны и общественного примирения.

    Ситуация в Сирии продолжает оставаться напряженной после того, как вооруженные оппозиционные силы начали наступление на позиции сирийской армии в конце ноября. В результате этих событий президент Башар Асад оставил свой пост и покинул страну, а руководство Сирии перешло к новому главе временного правительства, Мухаммеду аль-Баширу.

    Временное правительство будет действовать до 1 марта 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и британские спецслужбы планируют атаки на российские военные базы в Сирии при помощи ударных беспилотников, которые были переданы полевым командирам ИГИЛ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Сирийские власти не намерены расторгать соглашения о российских военных базах, стороны ведут переговоры о статусе и численности контингента.

    Москва не получала обращений от новых властей Сирии по поводу пересмотра договоров о российских военных базах, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

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    4 января 2025, 13:57 • Новости дня
    Маск прокомментировал бой на ножах якутского штурмовика с украинцем
    Маск прокомментировал бой на ножах якутского штурмовика с украинцем
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал видео, где якутский штурмовик Андрей Григорьев побеждает украинского солдата в рукопашном бою, используя якутский нож.

    Маск отметил, что в его спальне в стену вмонтирован траншейный нож 1917 года выпуска.

    «Более полезен, чем пистолет, в ближнем бою», – заявил миллиардер, передает Ura.Ru.

    Видео с якутским штурмовиком стало вирусным в Сети, вызывая обсуждения о тактиках и навыках, применяемых в конфликте на Украине. Видеоматериал показывает, как Григорьев, используя традиционный якутский нож, одерживает верх над украинским солдатом.

    Ранее военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев, победивший в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, который произошел осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Победителем в том бою оказался российский штурмовик,  его соперник попросил не добивать его и дать уйти самому.

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    3 января 2025, 17:49 • Новости дня
    Украинский депутат раскритиковал Зеленского за перенос Рождества
    Украинский депутат раскритиковал Зеленского за перенос Рождества
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Находящийся в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский подверг критике Владимира Зеленского за политику в отношении религиозных праздников, указав на изменения в дате празднования Рождества.

    «Владимир Александрович, позвольте уточнить, а вы свой день рождения в этом году тоже на 14 дней раньше теперь будете праздновать, или это нововведение коснулось только Иисуса Иосифовича?» – цитирует Дубинского РИА «Новости».

    Отмечается, что Дубинский так саркастично прокомментировал подписанный Зеленским закон, согласно которому Рождество отмечается на государственном уровне 25 декабря вместо прежнего 7 января.

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    3 января 2025, 16:03 • Новости дня
    Рогов: Российские войска вошли в Петропавловку на западе ДНР
    Рогов: Российские войска вошли в Петропавловку на западе ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России начали боевые действия за освобождение села Петропавловка на западе ДНР, сообщил глава комиссии Общественной палаты по суверенитету и сопредседатель совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Севернее Курахово, в районе Сонцовки, наши войска освободили свыше семи квадратных километров и вошли в Петропавловку», – уточнил Рогов РИА «Новости».

    За населенный пункт уже ведутся бои.

    Кроме того, российские войска продвинулись еще южнее Курахово, освободив около 5 кв. километров территории.

    Ранее Рогов сообщал, что российские войска водрузили флаг в селе Белогорье, началась зачистка западной и северной частей от остатков ВСУ.

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    4 января 2025, 12:59 • Новости дня
    Депутат Бундестага сочла унижением отказ Бербок в рукопожатии в Сирии

    Депутат Бундестага назвала визит Бербок в Сирию черным днем для внешней политики ФРГ

    Депутат Бундестага сочла унижением отказ Бербок в рукопожатии в Сирии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Визит главы германского МИД Анналены Бербок в Дамаск обернулся скандалом для внешней политики ФРГ, когда представители новых сирийских властей во главе с Ахмедом аш-Шараа отказали ей в рукопожатии, заметила депутат Бундестага Севим Дагделен.

    Депутат Бундестага Севим Дагделен назвала визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Дамаск «черным днем для германской внешней политики», сообщает ТАСС.

    Она отметила, что Бербок даже позволила себе шутки над ситуацией, в которой ей было отказано в рукопожатии представителями новых сирийских властей. Дагделен также подчеркнула, что это унижение является «ужасным поощрением для исламистов в Германии».

    Во время визита в Дамаск, который состоялся в пятницу, Анналена Бербок прибыла с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро. Это был первый визит европейских министров иностранных дел в Сирию после ухода Башара Асада с поста президента. Встречавшие их представители сирийских властей, в частности лидер вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа, отказались пожать руку немецкому министру.

    Ситуация в Сирии кардинально изменилась в конце ноября 2024 года, когда вооруженные оппозиционные формирования начали наступление на сирийскую армию. 8 декабря они вошли в Дамаск, что привело к отставке Башара Асада и его отъезду из страны. Вскоре после этого Мухаммед аль-Башир, глава «Правительства спасения» в провинции Идлиб, объявил себя руководителем сирийского переходного правительства, которое должно функционировать до марта 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск.

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию вместе с французским коллегой, чтобы установить контакт с новыми правителями страны на фоне опасений усиления влияния России и Китая в регионе, отметило немецкое издание Tagesschau.

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Бербок о российских базах в Сирии, напомнив о присутствии американских баз в Германии.

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    3 января 2025, 15:49 • Новости дня
    The Telegraph сообщил о разработке Украиной «ракеты для ударов по России»

    The Telegraph: Украина планирует создать новую версию ракеты «Трембита» для «ударов по России»

    The Telegraph сообщил о разработке Украиной «ракеты для ударов по России»
    @ Michael Peterson/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская компания PARS намерена разработать новую версию ракеты «Трембита» для ударов на расстояние до 400 миль, включая Москву, сообщил The Telegraph.

    Издание пишет, что украинское конструкторское бюро PARS, которое якобы разработало малую крылатую ракету с пульсирующим двигателем «Трембита», объявило «о планах создания новой версии» этого оружия, передает Ura.Ru.

    Источники издания сообщают, что якобы эта ракета будет «более крупной и дальнобойной», ее радиус действия должен позволить достигнуть объектов на территории России, в том числе Москвы.

    По данным The Telegraph, новая ракета «будет готова» в течение года и якобы станет самым дешевым дальнобойным оружием подобного класса, с заявленной стоимостью свыше 10 тыс. долларов.

    Ранее Economist сообщал о разработке на Украине ракеты «Трембита», способной долететь до Москвы.

    В ноябре Зеленскийзаявлял, что на Украине проходят испытания четырех видов ракет собственного производства.

    Военный эксперт Вадим Козюлин оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве.

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    4 января 2025, 12:04 • Новости дня
    Подполковник ВС США указал на растерянность Зеленского

    Подполковник ВС США Дэвис: Зеленский запнулся, говоря о завершении конфликта на Украине

    Подполковник ВС США указал на растерянность Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский растерялся, отвечая на вопрос о завершении конфликта на Украине, что связано с его нежеланием говорить об истинном положении дел, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.

    Дэвис указал на странную реакцию Зеленского, когда ему задали вопрос о том, как закончится СВО. По его словам, он растерялся, сказал, что не знает, как разрешится ситуация, поскольку этот вопрос не стоит на повестке дня, передает РИА «Новости».

    «Это был один из тех моментов, когда правда вышла наружу», – отметил Дэвис, добавив, что Зеленский интуитивно хочет сказать правду о конфликте, но не готов открыто обсуждать территориальные потери.

    По словам Дэвиса, реакция президента Украины объясняется его нежеланием лгать о возврате к границам 1991 года. Фактически Зеленский оказался в сложной ситуации, когда экономическое банкротство страны, военные поражения и усталость западных партнеров усиливают необходимость переговоров. Однако украинский лидер пока не отказывается от своих условий переговоров при поддержке третьих стран.

    Ранее Дэвис заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность территориальных уступок со стороны Украины, чтобы способствовать прекращению конфликта с Россией.

    Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Fox News смягчил свою позицию по вопросу территориальных уступок России, признав невозможность силового возвращения границ 1991 года.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками.

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    4 января 2025, 12:42 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и цех сборки БПЛА
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и цех сборки БПЛА
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки и месту хранения ударных беспилотников, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 651 самолет, 283 вертолета, 39 279 беспилотников, 590 ЗРК, 20 221 танк и других бронемашин, 1506 боевых машин РСЗО, 20 186 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 857 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России нанесли удары по объектам ОПК Украины и пунктам дислокации наемников.

    В целом ВС России в 2024 году нанесли более 1,5 тыс. ударов по Украине высокоточным оружием.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Российская армия завершила прошлый год волной успешных наступлений.

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    4 января 2025, 11:12 • Новости дня
    На Украине раскритиковали Зеленского за отказ от транзита газа

    Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в проблемах из-за отказа от транзита газа

    На Украине раскритиковали Зеленского за отказ от транзита газа
    @ REUTERS/Sergei Karpukhin

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского из-за его решения прекратить транзит российского газа, что, по его мнению, нанесет вред многим странам.

    Дмитрук заявил: «Полмира страдает из-за одного шизофреника, который считает себя Богочеловеком», передает РИА «Новости».

    Ранее венгерская газета Magyar Nemzet писала, что отказ от транзита российского газа усугубил положение Украины. Киев, по мнению издания, потеряет значительные доходы, что ухудшит экономическую ситуацию в стране.

    Транзит российского газа в Европу прекращен, Украина изменила реальность Старого Света, а последствия уже ощущаются. Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу.

    Аналитик Александр Меркурис заявил о возможных проблемах Украины из-за прекращения транзита российского газа в Европу, что может создать трудности для Киева и Европы в целом.

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    4 января 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Надию в ЛНР
    Российские войска освободили Надию в ЛНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Запад» в результате наступления освободили Надию в Луганской народной республике (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Подразделением нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Двуречной, Глушковки, Ивановки, Загрызово, Зеленого Гая в Харьковской области, Торского в Донецкой народной республике (ДНР) и Серебрянского лесничества. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 590 военнослужащих, машина пехоты, три пикапа, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, боевая машина 122-мм чешской РСЗО Striga, а также американские два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV, 105-мм орудие М101 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожен склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригадам спецназначения и теробороны возле Турово, Перовского и Синельниково Харьковской области, сообщил Конашенков.

    ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, танк, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям мотопехотной, восьми механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной и пехотной бригад ВСУ рядом с Предтечино, Северском, Андреевкой, Петровским, Константиновкой, Николаевкой, Часовым Яром, Новомарково и Курахово ДНР. Отражены две контратаки штурмовых групп противника, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили более 250 военнослужащих, бронемашина «Козак», 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, американское 105-мм орудие М119 и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригадам морской пехоты,  теробороны, нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции Украины в районах Дзержинска, Дружбы, Розовки, Миролюбовки, Славянки, Срибного, Удачного, Новосергеевки, Катериновки и Красноармейска ДНР. Отражены 12 контратак формирований ВСУ.

    Противник потерял более 440 военнослужащих, танк, машину пехоты, три бронетранспортера, в том числе американские М113 и М1117, бронемашину «Козак», французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar, 152-мм орудие Д-20 и пять 122-мм гаубиц Д-30, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» также продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и трех бригад теробороны у Зеленого Поля, Нескучного, Новополя и Великой Новоселки ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 170 военнослужащих и американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladi. Уничтожена станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские силы взяли под контроль крупнейшее на Украине месторождение лития.

    За прошлый год российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО.

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    4 января 2025, 14:32 • Новости дня
    Комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили восемь ракет ATACMS

    Российские ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили восемь ракет ATACMS

    Комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили восемь ракет ATACMS
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» сбили все восемь ракет ATACMS, примененные для ударов по территории России, сообщило Министерство обороны России.

    Министерство обороны России заявило, что российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» успешно уничтожили все восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS, которые были выпущены 3 января с территории Украины, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и цеху сборки БПЛА.

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