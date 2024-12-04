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    4 декабря 2024, 10:59 • Новости дня

    Германия не исключила отправку миротворцев на Украину

    Бербок допустила возможность отправки германских миротворцев на Украину при перемирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила возможность отправки германских миротворческих сил на Украину в случае достижения перемирия, о чем она заявила на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

    Бербок заявила, что не исключает отправку германских миротворческих сил на Украину, если будет достигнуто перемирие, сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.\

    На встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе Бербок отметила, что для обеспечения мира можно было бы использовать германских солдат.

    Она подчеркнула, что наряду с гарантиями безопасности, такими как членство в НАТО, следует рассмотреть и международное присутствие, которое поможет обеспечить соблюдение перемирия. «Германия будет всеми силами поддерживать любые действия, направленные на достижение мира», – добавила министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРГ предложила отправить зондеркоманды для выполнения полицейских функций на Украине. Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия. Французский генерал предложил отправить войска ЕС на Украину после перемирия.

    3 декабря 2024, 20:08 • Новости дня
    Украинские политики начали готовиться к смене власти

    На Украине начали создавать политические альянсы против Зеленского

    Украинские политики начали готовиться к смене власти
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине началась активная подготовка к возможной смене власти, создаются альянсы и планируются медиакампании, стремящиеся к сближению с окружением Дональда Трампа, пишет издание «Страна.ua».

    Как передает РИА «Новости», на Украине политические круги начали активно готовиться к смене власти. В тексте публикации говорится: «Все начали дружно интриговать против Зеленского, искать выходы на близкое окружение Трампа. Создаются альянсы, планируются медиакампании и политические проекты. Чуют, что скоро грядет смена власти».

    Согласно источнику, политические проекты направлены на сближение с окружением бывшего президента США Дональда Трампа, что является частью стратегического изменения политической обстановки в стране. Это связано с ожиданием серьезных изменений в руководстве Украины.

    Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин отметил, что, по его мнению, единственной легитимной властью на Украине являются парламент и спикер Рады.

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    4 декабря 2024, 08:31 • Новости дня
    Российские войска взяли в плен солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке

    Семеро военных президентской бригады ВСУ сдались в плен в Великой Новоселке

    Российские войска взяли в плен солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Великой Новоселке семеро солдат отдельной президентской бригады ВСУ сдались в плен российским войскам, которые вошли на их позиции.

    Семеро военнослужащих отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины добровольно сдались в плен российским войскам в районе Великой Новоселки, сообщает ТАСС. По словам самих украинских военных, они сложили оружие после того, как российские бойцы вошли на их позиции.

    На данный момент плененные солдаты находятся в безопасности. Российская сторона оказывает им всю необходимую помощь, отмечает источник.

    Ранее в Курской области пятеро военных из карательного подразделения ВСУ, осужденных за изнасилование, добровольно сдались в плен.

    Снайпер ВСУ Юрий Маслюков оказался в плену после того, как заснул на позиции, когда его товарищ ушел за провиантом.

    На Кураховском направлении двое военнослужащих 79-й бригады ВСУ сдались в плен российским солдатам после атаки дронами и агитации через боевую звуковещательную платформу.

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    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    3 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    AFP: В Европе рассматривают возможность отправки военных на Украину

    AFP: В Европе рассматривают возможность отправки военных на Украину для наблюдения за перемирием

    AFP: В Европе рассматривают возможность отправки военных на Украину
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны изучают возможность отправки своих военных на Украину для мониторинга условий прекращения огня, если соглашение будет достигнуто, пишет агентство AFP.

    По информации источников AFP, некоторые европейские страны обсуждают возможность отправки своих военных на Украину для наблюдения за соблюдением условий возможного прекращения огня, передает ТАСС.

    Отмечается, что обсуждения ведутся на уровне отдельных стран, а не в рамках Североатлантического альянса. Обсуждение не связано с предстоящим заседанием НАТО, которое запланировано на 3-4 декабря, говорится в материале.

    Ранее новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия. Генсек НАТО Марк Рютте заявлял о неразумности использования сил альянса в конфликте на Украине, подчеркнув, что Украина начнет мирные переговоры только в случае, если почувствует, что может извлечь из них выгоду.

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    3 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    Украина срочно запросила у НАТО 20 систем ПВО
    Украина срочно запросила у НАТО 20 систем ПВО
    @ US Army

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к НАТО за помощью в предоставлении 20 систем противовоздушной обороны, включая Hawk и NASAMS.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о необходимости срочного предоставления НАТО 20 систем противовоздушной обороны, чтобы предотвратить энергетический блэкаут, сообщает «Газета.Ru».

    По его словам, Украина уже уведомила партнеров о своих потребностях и получила положительный отклик. «Мы говорим о срочном предоставлении не менее 20 дополнительных систем – Hawk, NASAMS, IRIS-T – которые помогут нам избежать блэкаута», – сказал Сибига.

    Министр отметил, что обсудит на встрече глав МИД стран НАТО ситуацию в энергетическом секторе Украины после последней ракетной атаки России. Он подчеркнул, что Россия стремится лишить страну возможности производить электроэнергию, поэтому Украине необходима значительная поддержка и солидарность международных партнеров.

    Сибига выразил благодарность союзникам за быструю реакцию на запрос и подчеркнул, что Украина рассчитывает на усиление так называемого воздушного щита. В случае получения систем ПВО, ВСУ смогут более эффективно защищать критически важные объекты энергетической инфраструктуры страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон сообщил о помощи Украине на сумму 62 млрд долларов при президенте Джо Байдене, Госдеп США выделил Украине военную помощь на 725 млн долларов, а Германия объявила о поставках Украине систем ПВО, танков Leopard-1 и зимней одежды.

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    3 декабря 2024, 15:21 • Новости дня
    Рогов: Российские войска почти раскололи группировку ВСУ на Кураховском направлении
    Рогов: Российские войска почти раскололи группировку ВСУ на Кураховском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВС России на Кураховском направлении в западной части ДНР почти раскололи украинскую группировку на несколько частей, сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, активные наступательные действия сейчас ведутся севернее Курахово, что может лишить ВСУ в Солнцевке и самом Курахово возможности объединиться, передает РИА «Новости». Рогов подчеркнул, что текущее наступление позволит разделить противника на еще большее количество сегментов.

    Кроме того, российские силы продвигаются южнее Курахово, заставляя отступать подразделения ВСУ и освобождая территории, добавил он. В частности, были освобождены свыше пяти квадратных километров восточнее и северо-восточнее села Анновка.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск. До этого он сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово.

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    4 декабря 2024, 01:23 • Новости дня
    Мерц открестился от ультиматума Путину

    Кандидат в канцлеры Германии Мерц открестился от ультиматума Путину по Украине

    Мерц открестился от ультиматума Путину
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что слова нынешнего главы правительства страны Олафа Шольца о готовности Мерца поставить ультиматум Москве не соответствуют действительности.

    «Я никогда не ставил президенту России ультиматум», – приводит слова Мерца ТАСС.

    Мерц подчеркнул, что его инициатива состояла в предложении снять ограничения по дальности использования Украиной военного оборудования и разрешить поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы Украина могла «влиять на развитие конфликта». Мерц заявил, что Шольц исказил его предложение.

    Мерц подчеркнул, что в данном случае речь идет о «недоразумении», уточнив, что ставить Москве ультиматумы – не его задача, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, и пообещал поставки крылатых ракет Киеву в случае отказа.

    В ноябре Шольц в своей первой предвыборной речи предостерег от ультиматумов России и поставок Киеву ракет Taurus, назвав это игрой в «русскую рулетку» с безопасностью Германии.

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    3 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО

    Политолог Скачко: Одержимость Украины членством в НАТО мешает урегулированию конфликта

    Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина не откажется от идеи членства в НАТО. Однако это напрямую противоречит интересам России, что заставляет усомниться в эффективности переговоров на основе плана Кита Келлога. Если Дональд Трамп хочет урегулирования конфликта, ему придется надавить на Киев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности.

    «План Кита Келлога подразумевает приостановку вопроса о членстве Украины в НАТО на 10 лет. Это положение неприемлемо для России. Предлагаемое решение лишь отложит проблему в долгий ящик, но не изменит сути: Москва не хочет допускать даже отдаленной возможности участия Киева в альянсе», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Что касается Украины, то идея Келлога полностью противоречит политике, проводимой местными властями начиная с 2014 года. Страна официально провозгласила курс на вступление в Североатлантический альянс. Это стало важной частью жизни общества страны. Так просто они от этого не отступят», – отмечает собеседник.

    «То есть согласие с планом будет означать полное крушение начинаний Киева за последние 10 лет. Кроме того, в офисе Зеленского действительно считают пятую статью НАТО панацеей. Зафиксированное на бумаге положение о коллективной обороне стран – членов альянса кажется им единственной доступной гарантией безопасности», – акцентирует он.

    «Однако перспективы начала переговоров по инициативе Келлога все же имеются. Но приступить к диалогу и завершить его – это кардинально разные вещи. В процессе обсуждения поствоенного сосуществования стороны непременно будут натыкаться на взаимонеприемлемые положения. И здесь уже пригодится умение идти на компромисс», – говорит собеседник.

    «Пока Украина не производит впечатления страны, готовой идти на уступки. Устроит ли столь безальтернативная позиция офиса Зеленского Дональда Трампа – непонятно. На риторическом уровне он пытается представить себя как человека, заинтересованного в мире. Если это действительно так, новый глава Белого дома найдет способы, как сделать Киев более сговорчивым», – заключил Скачко.

    Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности. По оценке дипведомства, только вступление в альянс может стать противодействием «российской агрессии и шантажу». При этом Киев обратился к США, Британии, Франции и Китаю с просьбой поддержать предоставление ему необходимых гарантий.

    Данное сообщение МИД стало реакцией на опубликованный Центром восточных исследований план Кита Келлога по урегулированию текущего конфликта. Инициатива возможного спецпосланника Дональда Трампа по Украине состоит из пяти пунктов. В частности, недовольство Киева вызвало третье положение документа.

    Согласно ему, страна должна отказаться от рассмотрения вопроса о членстве в НАТО на 10 лет. Кроме того, за Россией должен сохраниться контроль над освобожденными территориями. Предусматривается и постепенная отмена санкций, принятых западными государствами в отношении Москвы, а также нормализация отношений с США.

    Другие пункты предполагают прекращение «международной изоляции» России, восстановление контактов лидеров Штатов и ЕС с Владимиром Путиным, а также оказание давления на Москву и Киев для того, чтобы усадить их за стол переговоров. Отмечается, что в случае отказа Украины от начала диалога Вашингтон может прекратить оказание стране военной помощи.

    При этом в Штатах не исключают возможности предоставления Киеву двусторонних гарантий безопасности. Планируется, что офису Зеленского разрешат не признавать контроль России над новыми регионами, однако решать этот вопрос силовыми методами будет запрещено.

    Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва считает неприемлемым вступление Украины в НАТО. По его словам, членство Киева в альянсе является угрозой безопасности для России. Он также добавил, что данное развитие событий не будет способствовать ликвидации первопричин текущих событий.

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    4 декабря 2024, 01:57 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии оснований для переговоров между Россией и Украиной
    Песков заявил об отсутствии оснований для переговоров между Россией и Украиной
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас нет никаких оснований для переговоров между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Пока нет никаких оснований для переговоров», – приводят слова Пескова «Известия».

    Он отметил, что «многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию» для мирных переговоров. В частности, «активно работает в плане посреднических услуг» Катар. Песков отметил «эффективность» этой работы, а также указал, что «двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются». Москва «признательна всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару», заявил пресс-секретарь президента.

    В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте предложил отложить любые мирные переговоры с Россией: «Давайте не будем вести все эти дискуссии, шаг за шагом, о том, как может выглядеть мирный процесс». По его мнению, сперва следует убедиться, что «у Украины есть все необходимое, чтобы занять сильную позицию, когда начнутся мирные переговоры», – пишет New York Times.

    Напомним, был опубликован план Кита Келлога, посланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине. Он предусматривает уступки для России, включая отказ от обсуждения членства Украины в НАТО на десять лет и сохранение за Москвой ранее занятых территорий. Однако МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня может быть достигнуто, если части страны, находящиеся под контролем Киева, будут приняты в НАТО, что позволит ему дипломатическим путем вернуть оставшиеся территории. Ранее он настаивал на том, что не допустит передачи территорий, которые прежде контролировал Киев (в том числе Крыма), Москве.

    В ноябре президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий.

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    3 декабря 2024, 12:40 • Новости дня
    Песков: Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России
    Песков: Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия считает потенциальное членство Украины в НАТО угрозой своей безопасности, что стало одной из причин начала специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, потенциальное членство Украины в НАТО угрожает безопасности России, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что «это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности».

    Он отметил, что безопасность одного государства не может быть обеспечена в ущерб другому.

    «Это непреложное правило международных отношений, которым мы руководствуемся», – заявил Песков, добавив, что потенциальное решение о вступлении Украины в НАТО не ликвидирует первопричины нынешних событий.

    По словам представителя Кремля, такие шаги могут стать угрожающими для России, что и послужило одной из причин для начала специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный в апреле 2024 года, предусматривает уступки России, включая отказ от обсуждения членства Украины в НАТО на 10 лет и сохранение за Москвой ранее занятых территорий. На встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе не будет подниматься вопрос о сроках вступления Украины в альянс. По словам президента Владимира Путина, Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только на основе реалий, а не «хотелок» украинской стороны.

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    3 декабря 2024, 14:47 • Новости дня
    Первый государственный велосипедный завод СССР обанкротили в Харькове

    Харьковский велосипедный завод признали банкротом из-за долга в 41,8 млн гривен

    Первый государственный велосипедный завод СССР обанкротили в Харькове
    @ Е. Киреев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом Харьковский велосипедный завод, задолжавший более 41 млн гривен (1 млн долларов) кредиторам.

    Хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом Харьковский велосипедный завод, передает ТАСС. Процедура банкротства была инициирована заявлением физического лица-предпринимателя, которому завод задолжал почти 800 тыс. гривен. Общая сумма задолженности предприятия перед всеми кредиторами составляет 41,8 млн гривен, что превышает 1 млн долларов.

    Харьковский велосипедный завод был создан в 1923 году на базе эвакуированной велосипедной фабрики Лейтнера из Риги. Завод стал одним из основных центров велосипедного машиностроения СССР. В 1926 году здесь начали производить велосипед «Украина», который стал самой массовой моделью в СССР и экспортировался в десятки стран.

    В 1970-х производство достигало 800 тыс. велосипедов в год, включая спортивные и детские модели. Завод выпускал высококлассные велосипеды, а в 1983 году был выпущен 23-миллионный велосипед. После распада СССР в 1990-х годах завод столкнулся с экономическими трудностями, и попытки восстановить его прежнюю славу оказались безуспешными.

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    3 декабря 2024, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Романовку в ДНР и Новодаровку в Запорожской области
    Российские войска освободили Романовку в ДНР и Новодаровку в Запорожской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над Романовкой в Донецкой народной республике и Новодаровкой в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    «Южная» группировка освободила Романовку, поразила формирования 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне действия группировки потери противника составили до 370 военнослужащих, также ВСУ потеряли там БМП, пять автомобилей и станцию РЭБ. Уничтожен склад боеприпасов.

    Группировка «Центр» поразила технику и живую силу у Шевченко, Гродовки и Димитрова, отразила 12 контратак. Украинская сторона потеряла более 555 человек, четыре боевые бронированные машины и несколько артиллерийских орудий.

    Группировка «Восток» освободила Новодаровку в Запорожской области.

    Группировка «Север» нанесла поражение 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и другим формированиям в Харьковской области, в зоне ее ответственности потери украинской стороны превысили 40 человек, уничтожена САУ.

    Группировка «Запад» поразила украинские соединения в районах Купянска, Лозовой и Ивановки. Отражены 11 контратак, потери ВСУ составили до 460 военнослужащих и несколько единиц техники, включая гаубицы и станцию РЭБ.

    На Харьковском направлении группировка «Днепр» поразила 124-ю и 126-ю бригады теробороны, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 60 военнослужащих и три автомобиля.

    Ранее российские войска освободили Петровку и Ильинку в ДНР.

    1 декабря Минобороны сообщало, что за осень 2024 года Российская армия освободила 88 населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Запорожской, Курской и Харьковской областях.

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    3 декабря 2024, 14:06 • Новости дня
    Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску поддержал планы Трампа по Украине

    Politico: Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску поддержал планы Трампа по Украине

    Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску поддержал планы Трампа по Украине
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что будет поддерживать решения избранного президента США Дональда Трампа по мирному соглашению на Украине, пишет Politico.

    По данным Politico, Джеорджеску заявил о своем намерении следовать курсу Дональда Трампа по вопросу мирного соглашения на Украине, передает РИА «Новости». «Все, что президент Трамп делает по этой теме, я тоже однозначно сделаю», – заявил он.

    Кроме того, Джеорджеску выразил полную поддержку усилиям Трампа в области экономического национализма.

    Ранее план посланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, разработанный в соавторстве с вице-председателем Центра американской безопасности Института политики America First Фредериком Флейцем, стал доступен общественности и был опубликован OSW Report. Британский политик лорд Майкл Эшкрофт заявлял, что для Трампа урегулирование конфликта на Украине может стать как вызовом, так и возможностью. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее выразил мнение о способности Трампа урегулировать конфликт на Украине.

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    4 декабря 2024, 09:42 • Новости дня
    Российские войска зачистили Старые Терны к западу от Курахово
    Российские войска зачистили Старые Терны к западу от Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией.

    Российские войска провели зачистку населенного пункта Старые Терны в ДНР, сообщает ТАСС. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимира Рогова, «местность фактически уже перешла под российский контроль».

    Рогов отметил, что это стратегически важно для российских сил, так как освобождение Старых Тернов препятствует Вооруженным силам Украины в переброске подразделений между Солнцевкой на севере и Кураховым. В Курахове сейчас продолжаются бои, и большая часть города уже находится под контролем российских войск.

    Зачистка данного населенного пункта позволит укрепить позиции российских войск в регионе и затруднить передвижение украинских сил. Операция по освобождению Старых Тернов является частью более широкомасштабных усилий по обеспечению стабильного контроля над территорией вокруг Кураховского водохранилища.

    Ранее Рогов сообщил, что ВС России на Кураховском направлении в западной части ДНР почти раскололи украинскую группировку на несколько частей.

    В данный момент российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные удерживают инициативу на поле боя в ДНР, не позволяя ВСУ закрепиться на новых позициях.

    Коментарии (9)
    3 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    В Киеве начало затапливать станцию метро «Демиевская»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинской столице станция метро «Демиевская», открытая в 2010 году, снова подверглась затоплению, несмотря на недавний ремонт тоннеля.

    Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье. Отмечается, что ранее на этой линии уже имелись проблемы с протеканием тоннеля, что вынудило закрыть ее на ремонт на восемь месяцев. По завершении ремонтных работ движение было возобновлено, но теперь вода снова проникает на станцию.

    Станция расположена на Оболонско-Теремковской линии в Голосеевском районе и является 47-й станцией киевского метрополитена. Ее открытие изначально планировалось в 2007-2008 годах, однако проект был реализован лишь спустя несколько лет.

    В январе на станции метро «Академгородок» на красной ветке в Киеве с потолка начала сочиться вода, влага испортила отделку и штукатурку. Аналогичная ситуация сложилась в марте на станции метро «Выдубичи».

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    4 декабря 2024, 03:24 • Новости дня
    Карлсон заявил, что посольство США запретило Зеленскому соглашаться на интервью

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что посольство США в Киеве запретило украинскому лидеру Владимиру Зеленскому давать интервью Карлсону.

    Карлсон в видеоролике, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России), заявил, что более года предпринимал попытки взять интервью у Зеленского. По словам Карлсона, он пытался договориться через различных посредников и обсуждал возможность интервью с людьми из окружения Зеленского, передает РИА «Новости».

    Однако, как заявил Карлсон, правительство США препятствовало проведению интервью. «Американское посольство в Киеве, на которое уходят деньги наших налогоплательщиков, заявило правительству Зеленского: «Вы не можете давать интервью», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон сообщил, что приехал в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам Карлсона, «запись интервью» уже «закончена», оно «выйдет очень скоро».

    В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина. Карлсон также отмечал, что хочет взять интервью у Зеленского, но Киев заявил, что журналиста «нет в графике» украинского лидера.

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