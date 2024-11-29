СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

Tекст: Вера Басилая

В СВР заявили: в Германии пришли к выводу, что осуществление полицейских функций на Украине будет невозможно без привлечения зондеркоманд из числа националистов, передает РИА «Новости».

По данным СВР, немецкие военные рассматривают исторический опыт, когда «немецко-фашистские захватчики устанавливали оккупационный режим на Украине».

Также Служба внешней разведки сообщила, что для восстановления боеспособности Украины Запад намерен развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек. По мнению СВР, это будет фактическая оккупация Украины под видом миротворческой миссии.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

До этого французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия, но без участия в боевых действиях.

Экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки и отложить вступление Киева в ЕС и НАТО.

До этого Нарышкин заявлял об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский.