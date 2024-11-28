В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.0 комментариев
Французский генерал предложил отправить войска ЕС на Украину после перемирия
Французский генерал Пеллистранди предложил отправить войска ЕС на Украину после перемирия
Европейские страны могут отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия, но не для участия в боевых действиях, заявил французский генерал Жером Пеллистранди.
По его словам, европейские войска могут быть отправлены на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия, сообщает ТАСС.
Пеллистранди добавил, что это не будет связано с участием в боевых действиях, а направлено на обеспечение безопасности Украины после войны. Он подчеркнул, что новая администрация США стремится к быстрому установлению мира, и европейские силы могут сыграть роль в этом процессе.
Как пишет газета Le Journal du Dimanche, страны Европы могут ввести войска для соблюдения потенциального соглашения о прекращении огня. Начальник штаба Сухопутных войск Франции Пьер Шилль отметил, что коалиция европейских войск могла бы наблюдать за линией соприкосновения сторон конфликта.
Однако, по мнению издания, развертывание таких войск представляет собой серьезные проблемы для ЕС. Лидерами коалиции могут быть только Франция и Британия, так как Германия сталкивается с внутренними кризисами. Также остается вопрос, обладает ли Европа политической волей и ресурсами для реализации таких планов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон предложил отправить французских военных инструкторов на Украину, что вызвало неодобрение в Совете Федерации России. Французские истребители «Мираж» также могут быть отправлены на Украину, что несет риски для их репутации. Кроме того, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о своем несогласии с Макроном в вопросах, касающихся Украины.