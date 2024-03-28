Премьер Италии Мелони заявила Макрону о несогласии с ним в вопросе Украины

Tекст: Дарья Григоренко

Мелони в эфире канала Rete4 отметила, что сказала Макрону о своем несогласии с ним по поводу Украины. По ее словам, необходимо обратить внимание на то, какие тона все они используют, передает РИА «Новости».

Она добавила, что после недавнего саммита глав стран Евросоюза в СМИ стали появляться сообщения о том, что лидеры «готовят Европу к войне», поскольку там «был пассаж, в котором говорилось, что нам нужно сотрудничать в реагировании на кризис». Мелони уточнила, что в данном случае речь шла о гражданской обороне.

Премьер подчеркнула, что когда она была в оппозиции и в правительстве, она ни разу не использовала эти тона потому, что считает, что на серьезные вещи надо реагировать серьезно.

Накануне премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что страны Североатлантического альянса не готовы согласовать отправку своих военных на территорию Украины.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».