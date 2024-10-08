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    8 октября 2024, 17:00 • В мире

    Макрон решил рискнуть репутацией «Миражей» на Украине

    Макрон решил рискнуть репутацией «Миражей» на Украине
    @ Staff Sgt. Michael B. Keller/U.S. Air Force/Wikipedia

    Tекст: Валерия Вербинина,
    Анастасия Куликова

    В авиапарке ВСУ ожидается пополнение: Франция намерена передать Украине истребители Mirage 2000-5. Париж все чаще заявляет о себе как о главном «ястребе» среди союзников офиса Зеленского. Однако его усилия вызывают сомнения – передача «Миражей» не поможет разрешению политического кризиса во Франции, не усилит Украину на поле боя, не вызовет одобрения США, зато может навредить репутации французских истребителей.

    Франция готовится передать Украине истребители Mirage 2000-5. Об этом в интервью изданию Sud Ouest сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню. По его словам, самолеты могут быть задействованы уже в первом семестре 2025 года. В настоящее время переоснащение машин происходит на военной базе Казо, расположенной в провинции Жиронда.

    «Предполагается обеспечение их боевыми возможностями «воздух – земля». Также придется усилить их систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Но самое главное – это подготовка пилотов и механиков, которая продолжается в Нанси», – рассказал он. Однако точное количество самолетов, которые Франция готовится передать Украине, держится в секрете.

    Еще в июне, когда Эммануэль Макрон объявил об этом «жесте доброй воли», французская газета Le Parisien писала, что истребители «помогут Киеву лучше защищать свое воздушное пространство, но не смогут добиться перелома на фронте в пользу ВСУ».

    Напомним, Mirage 2000-5 является экспортной версией истребителя, разработанного еще в 1983 году. Максимальная скорость самолета может достигать 1210 км/ч на малых высотах и 2340 км/ч на больших высотах, а радары, установленные на борту, способны обнаруживать цели на расстоянии до 130 км.

    Заявление Лекорню о скорой отправке истребителей на Украину вписывается в общую политику Франции по наращиванию эскалации с Россией. Напомним, еще в феврале Макрон заявил, что страны НАТО якобы обсуждали возможность отправки сухопутных войск в зону конфликта для поддержки Украины.

    Несмотря на то, что слова французского лидера вызвали волну негодования в Европе и противоречили мнению генсека альянса Йенса Столтенберга, в мае в интервью изданию The Economist он вновь не исключил возможности отправки контингента на Украину, но пояснил, что это будет возможно, если о помощи попросит сам офис Зеленского.

    Кроме того, газета Le Monde сообщала, что Эммануэль Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов в зону боевых действий. Он также заявлял, что обучение украинских военных «на суверенной территории страны» станет более эффективным. По его оценке, подобное действие никак не способствует эскалации конфликта.

    Тем временем издание Politico узнало о планах Парижа принять участие в военных учениях Dacian Spring 2025, которые пройдут в мае в Румынии. Мероприятие предусматривает отработку готовности к быстрой переброске войск на восточный фланг НАТО. Обозначенным врагом выступает Россия. По мнению французского генерала Бертрана Тужуза, учения должны стать «стратегическим сигналом». Таким образом Франция намерена эскалировать отношения с Россией не только на Украине, но и в Юго-Восточной Европе в целом.

    «Mirage 2000 – это истребитель четвертого поколения, равно как и F-16. По сути, речь идет об одном из передовых самолетов Европы», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. По его словам, в воздушном бое «француз» может потягаться с российским МиГ-29. Ударная же модификация Mirage сильно уступает Су-34, добавил собеседник.

    «Наша техника более передовая. Некоторые отечественные истребители поколения 4++ близки к потенциальным возможностям машин пятого поколения. Поэтому французским самолетам будет тяжело», – указал летчик. Однако цель Парижа, по всей видимости, заключается в том, чтобы испытать свой истребитель в деле.

    К тому же Mirage 2000 не особо поможет Украине,

    продолжил Попов. «Во-первых, речь идет о маленькой партии истребителей. 70 или 100 единиц еще могли бы представлять боевой потенциал и определенную угрозу для России. А в меньших количествах они не изменят ничего на поле боя», – отметил он.

    Во-вторых, у украинской стороны остается хроническая проблема с переучиванием летчиков. «Этот процесс занимает длительное время. Необходимо освоить взлет-посадку, даже простой пилотаж: виражи, горочку, перевод, пикирование», – добавляет собеседник.

    «Кроме того, потребуется минимум три-четыре полета на применение каждого вида средств поражения: речь как о простых, так и о корректируемых бомбах. Если этого не сделать, то летчик полетит, но будет пускать эти ракеты в белый свет как в копеечку», – иронично подчеркнул эксперт.

    На этом фоне он не исключает, что летать на истребителях могут наемники или западные инструкторы. Отдельный вопрос по обучению инженеров и технического состава, который будет обслуживать этот самолет. По оценкам Попова, на это потребуется около полугода. «При этом я думаю, что первое время они будут продолжать работать под контролем французских специалистов», – считает эксперт.

    В-третьих, Киеву придется задуматься об инфраструктуре для Mirage 2000. «Парк самолетов Украины сегодня представляет «винегрет». Западные истребители стоит уважать – они действительно могут «огрызаться», но только в серьезных руках и в определенных условиях.

    Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома.

    «В случае с украинской стороной так и есть: у них дефицит времени, проблемы с личным составом и отсутствие возможностей организовать базирование самолетов. Другими словами, передача Mirage создает Киеву проблем больше, чем пользы», – считает Попов.

    По прогнозам эксперта, ВС ВСУ будут использовать «французов» для усиления ПВО. Правда, в случае с F-16 такая попытка привела к «дружественному огню» и потере истребителя. Попов также сомневается, что противник отважится всерьез приблизиться к линии боевого соприкосновения, где их могут поджидать наши Су-30СМ и Су-35С.

    Поскольку Mirage 2000 представляет собой многоцелевой самолет, ВСУ могут использовать его и для обороны, и для атаки, полагает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Возможностей для его использования предостаточно. Скорее всего, на первом этапе ВСУ с его помощью будут перехватывать российские средства поражения», – считает он.

    «В дальнейшем Украина может попытаться перевести самолеты на рельсы атакующих операций. С борта истребителя можно запускать такие ракеты, как SCALP и Storm Shadow. Однако подобное развитие событий маловероятно, ведь в таком случае машины должны заходить в зону работы российской ПВО», – говорит он.

    «Это значительно повышает риски для самолета, а ВСУ все же стараются беречь переданные им истребители. Например, те же F-16 противник усиленно охраняет, не пытаясь с их помощью осуществлять особо дерзкие маневры.

    Западная техника – это не только военный потенциал. Речь идет и о репутации передавшей аппарат страны.

    Крушение каждого самолета вызывает вопросы у потенциальных покупателей, что сказывается и на желании тех же США или государств ЕС продолжать поставки. Поэтому с французскими Mirage 2000 украинцы так же будут обращаться крайне настороженно», – полагает эксперт.

    «Тем более Париж вряд ли передаст ВСУ значительное число истребителей. Точных данных до сих пор нет – даже европейские издания распространяют лишь слухи. Однако я не думаю, что им выделят больше 20 самолетов. Это сложная машина, которая требует высоких специалистов для обслуживания», – считает он.

    «Не исключаю, что для ремонтных работ будут привлекаться именно французские инженеры, ведь Макрон неоднократно заявлял о готовности послать в зону боевых действий профильных специалистов и инструкторов. Однако Mirage 2000 не привнесут значимых изменений в ситуацию на фронте. Для этого необходимо большее количество самолетов, чем Париж сможет передать Украине в реальности», – отмечает Козюлин.

    В свою очередь сенатор Андрей Климов отмечает: сообщение о намерении Парижа передать Украине истребители появилось на фоне непростой внутриполитической ситуации во Франции. «Проблем там полно: президент назначил председателем правительства человека, которого никто в оппозиции знать не хочет, блок левых в парламенте выдвинул вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье.

    Сам Макрон кое-как балансирует, чтобы не превратиться в декоративную фигуру.

    Вместо урегулирования ситуации в самой Франции, Париж в очередной раз делает акцент на помощи Украине. Милитаризм на территории континентальной Европы, увы, не утихает», – отметил Климов.

    Сенатор не исключил, что таким образом французские власти пытаются угодить Вашингтону. «Однако вряд ли США может понравиться то, что Франция намерена передать Киеву лишь единицы истребителей. В Белом доме ждут не этого. Штаты хотят, чтобы европейцы вкладывались в Украину по полной», – полагает собеседник. Он подчеркнул: появление нескольких самолетов «никакой погоды не сделает». «Более того, я уверен, что наш Генеральный штаб по своим каналам отслеживает фактическую ситуацию», – заключил Климов.

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