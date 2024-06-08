  • Новость часаСуд арестовал кемеровского мастера за выпуск неисправного трамвая на линию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Захарова призвала Армению поделиться списком якобы погибших в Буче
    Макрону пришлось повторить странный поступок Байдена
    Украинцев призвали отказаться от кондиционеров
    Российские военные уничтожили и перехватили 25 БПЛА и два безэкипажных катера
    Провалились планы создания фонда НАТО в помощь Украине
    В США согласились с подходом России к ядерному оружию
    Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ
    Премьер Дании подверглась нападению
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    20 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

    18 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    21 комментарий
    8 июня 2024, 09:35 • В мире

    Макрон отдает Украине подержанные истребители

    Макрон отдает Украине подержанные истребители
    @ RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    Наряду с американскими Ф-16 в составе ВВС Украины появятся и французские истребители. Однако далеко не самые новые, «Миражи» разработки 1970-х годов. Каковы характеристики этих боевых машин, какую опасность они могут представлять и что Россия способна им противопоставить ?

    За три дня до выборов в Европарламент, в день 80-летия высадки американских войск в Нормандии президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью госканалам ТФ1 и Франс 2. В нем он коснулся основных вопросов повестки дня – ситуации на Украине, противостояния в секторе Газа, а также предстоящих выборов.

    «Мир не может быть достигнут ценой капитуляции Украины», – заявил Макрон. «Кто осмелится утверждать, что Россия на этом остановится? Мы уверены в обратном, и Россия находится у наших границ». Возможно, находящиеся у границ Франции Германия, Бельгия и Испания со Швейцарией в этот момент сильно удивились, но со стороны ведущих возражений не последовало. Если же Макрон имел границы блока НАТО – то это НАТО приблизилось к российским границам, а вовсе не наоборот.

    Подведя таким образом обоснование для дальнейшей помощи Украине, Макрон объявил, что Украина будет получать достаточно поддержки, чтобы оказывать сопротивление, но таким образом, чтобы избежать «эскалации войны». «Мы ни в коем случае не ведем войну с Россией и ее народом», – в очередной раз повторил Макрон.

    Поэтому Франция передаст Украине самолеты «Мираж 2000-5», а также займется подготовкой летчиков для этих самолетов. Предполагается, что курс обучения продлится всего лишь шесть месяцев, так что летчики «должны быть готовы к вылетам к концу этого года». Также президент Франции предлагает обучить бригаду из 4,5 тыс. украинских солдат, тренировать их и снабдить снаряжением. В субботу Макрон подтвердил эти планы и заявил, что обучение летчиков уже началось.

    Помимо всего прочего, Макрон подтвердил, что дал свое согласие на нанесение ударов по России, но по тем местам, откуда наносятся удары по территории Украины.

    «Mirage 2000 – это достаточно старый истребитель, который создавался еще в 70-х годах. Безусловно, французы с тех пор обновили его электронику, но вряд ли это существенно усилило машину.

    сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. – Самолет может выполнять задачи различного спектра, например, наносить удары по наземным целям и перехватывать авиацию противника».

    В 2006 году на смену «миражам» пришли истребители нового поколения «рафаль», так что щедрость Макрона объясняется просто: имеются старые машины, которые можно передать Украине, заодно прослыв благодетелем. Франция фактически просто избавляется от устаревшей боевой авиации. Точное количество передаваемых самолетов держится в секрете – французские источники его не называют.

    Всего самолетов данной модификации осталось в строю 40, и они находятся на базах ВВС Франции в Оранж-Карита, Люксей-Сен-Совер, а также в Джибути на территории Африки. В ноябре прошлого года в рамках совместных действий НАТО по наблюдению за восточными границами альянса четыре «Миража 200-5» были перенаправлены на литовскую базу ВВС в Шауляе, откуда два из них затем были переброшены в Швецию.

    Как сообщили в минобороны страны, Франция уже занималась обучением украинских пилотов, но тогда речь шла о полетах на F-16. Некоторых из этих летчиков могут перенаправить на обучение на «миражах».

    «Прежде всего, следует понимать, что мы ведем работу в коалиции с нашими европейскими и американскими партнерами, – заметил военный эксперт генерал Жером Пеллистранди, выступая на канале БФМТВ с оценкой перспектив президентской инициативы. – К примеру, Бельгия отдаст некоторые из ее F-16 украинцам, и украинские пилоты уже тренируются, чтобы летать на этих самолетах…

    Что касается «миражей», то ни должны повысить степень защиты воздушного пространства Украины от российских атак. Российские пилоты отправляют ракеты по украинским энергетическим объектам с территории Крыма или из акватории Черного моря. С помощью «миражей» (российские) самолеты там можно будет уничтожать. Разумеется, придется обучать пилотов, обучать механиков (для этого типа самолетов), и я полагаю, что они вступят в дело не раньше начала 2025 года».

    Оппозиция во Франции крайне негативно оценила выступление Макрона, сочтя, что он использовал торжественный повод (80-летие высадки союзников) в целях влияния на предстоящие выборы в Европарламент и, разумеется, укрепления личного влияния.

    Так, коммунист Леон Деффонтен написал, что «в электоральных целях Макрон использует конфликт на Украине как инструмент». Такого же мнения придерживается республиканец Франсуа-Ксавье Беллами.

    В передаче на канале БФМТВ приглашенные спикеры наперебой доказывали друг другу, что ничего страшного не происходит, что Россию надо поставить на место и то, что «миражам» будет разрешено наносить удары по военным базам на территории России, не приведет к эскалации конфликта. То, что в России на это могут посмотреть совершенно иначе, говорящим даже в голову не приходит. Впрочем, Айтеч Бижев полагает, что самолет будет использоваться Украиной иначе.

    «Так как Mirage – старый самолет, он вряд ли будет применяться для нанесения ударов вглубь нашей территории дальнобойными ракетами. Поэтому машина ограничится атакой переднего края и зон, находящихся вблизи линии фронта. А так как как Франция, очевидно, не поставит большое количество машин, это существенно не повлияет на ход боевых действий.

    Кроме того, уже существует опыт уничтожения таких истребителей в ходе локальных конфликтов. Тактика борьбы с Mirage также давно изучается в военных вузах России. Для противодействия им используются наземные средства ПВО и любые современные российские истребители, обладающие более серьезными характеристиками», – резюмирует Айтеч Бижев,

    Главное
    Генсек ООН отказался ехать в Швейцарию на конференцию по Украине
    Байден подписал новые указания по применению ядерного оружия США
    Handelsblatt: Меркель лоббировала планы России по запуску «Северного потока – 2»
    МВД России объявило в розыск Тимошенко
    Россиянин признал вину в нарушении санкций в США
    «Вкусно – и точка» допустила появление в меню блюд русской кухни
    Вратарю сборной России по футболу запретили выезд из-за алиментов

    Неспортивные люди наносят России многомиллиардный ущерб

    350 млрд рублей – такой ущерб российской экономике наносят люди, не занимающиеся спортом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Тогда как здоровые и спортивные люди, наоборот, способствуют развитию экономики. Какая причинно-следственная связь прослеживается между спортом и экономикой? И в чем обратная сторона медали? Подробности

    Перейти в раздел

    Кто из врагов Запада нуждается в российском оружии

    В России допустили возможность поставок дальнобойного вооружения в те государства, которые находятся в конфликте со странами Запада. По мнению экспертов, подобная мера могла бы стать действенным ответом на западные поставки ВСУ оружия аналогичного класса. О каких странах может идти речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада

    Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем немцев пугают «войной с Россией»

    Боевые действия между ФРГ и Россией напрямую возможны всего лишь через несколько лет, уверяют в немецком Минобороны. Более того, страна принимает целый план подготовки к этим событиям. Но зачем немцев пугают столь безумным сценарием и может ли Германия в принципе к нему подготовиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............