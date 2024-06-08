Tекст: Валерия Вербинина

За три дня до выборов в Европарламент, в день 80-летия высадки американских войск в Нормандии президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью госканалам ТФ1 и Франс 2. В нем он коснулся основных вопросов повестки дня – ситуации на Украине, противостояния в секторе Газа, а также предстоящих выборов.



«Мир не может быть достигнут ценой капитуляции Украины», – заявил Макрон. «Кто осмелится утверждать, что Россия на этом остановится? Мы уверены в обратном, и Россия находится у наших границ». Возможно, находящиеся у границ Франции Германия, Бельгия и Испания со Швейцарией в этот момент сильно удивились, но со стороны ведущих возражений не последовало. Если же Макрон имел границы блока НАТО – то это НАТО приблизилось к российским границам, а вовсе не наоборот.

Подведя таким образом обоснование для дальнейшей помощи Украине, Макрон объявил, что Украина будет получать достаточно поддержки, чтобы оказывать сопротивление, но таким образом, чтобы избежать «эскалации войны». «Мы ни в коем случае не ведем войну с Россией и ее народом», – в очередной раз повторил Макрон.

Поэтому Франция передаст Украине самолеты «Мираж 2000-5», а также займется подготовкой летчиков для этих самолетов. Предполагается, что курс обучения продлится всего лишь шесть месяцев, так что летчики «должны быть готовы к вылетам к концу этого года». Также президент Франции предлагает обучить бригаду из 4,5 тыс. украинских солдат, тренировать их и снабдить снаряжением. В субботу Макрон подтвердил эти планы и заявил, что обучение летчиков уже началось.

Помимо всего прочего, Макрон подтвердил, что дал свое согласие на нанесение ударов по России, но по тем местам, откуда наносятся удары по территории Украины.

«Mirage 2000 – это достаточно старый истребитель, который создавался еще в 70-х годах. Безусловно, французы с тех пор обновили его электронику, но вряд ли это существенно усилило машину.

– сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. – Самолет может выполнять задачи различного спектра, например, наносить удары по наземным целям и перехватывать авиацию противника».

В 2006 году на смену «миражам» пришли истребители нового поколения «рафаль», так что щедрость Макрона объясняется просто: имеются старые машины, которые можно передать Украине, заодно прослыв благодетелем. Франция фактически просто избавляется от устаревшей боевой авиации. Точное количество передаваемых самолетов держится в секрете – французские источники его не называют.

Всего самолетов данной модификации осталось в строю 40, и они находятся на базах ВВС Франции в Оранж-Карита, Люксей-Сен-Совер, а также в Джибути на территории Африки. В ноябре прошлого года в рамках совместных действий НАТО по наблюдению за восточными границами альянса четыре «Миража 200-5» были перенаправлены на литовскую базу ВВС в Шауляе, откуда два из них затем были переброшены в Швецию.

Как сообщили в минобороны страны, Франция уже занималась обучением украинских пилотов, но тогда речь шла о полетах на F-16. Некоторых из этих летчиков могут перенаправить на обучение на «миражах».

«Прежде всего, следует понимать, что мы ведем работу в коалиции с нашими европейскими и американскими партнерами, – заметил военный эксперт генерал Жером Пеллистранди, выступая на канале БФМТВ с оценкой перспектив президентской инициативы. – К примеру, Бельгия отдаст некоторые из ее F-16 украинцам, и украинские пилоты уже тренируются, чтобы летать на этих самолетах…

Что касается «миражей», то ни должны повысить степень защиты воздушного пространства Украины от российских атак. Российские пилоты отправляют ракеты по украинским энергетическим объектам с территории Крыма или из акватории Черного моря. С помощью «миражей» (российские) самолеты там можно будет уничтожать. Разумеется, придется обучать пилотов, обучать механиков (для этого типа самолетов), и я полагаю, что они вступят в дело не раньше начала 2025 года».

Оппозиция во Франции крайне негативно оценила выступление Макрона, сочтя, что он использовал торжественный повод (80-летие высадки союзников) в целях влияния на предстоящие выборы в Европарламент и, разумеется, укрепления личного влияния.

Так, коммунист Леон Деффонтен написал, что «в электоральных целях Макрон использует конфликт на Украине как инструмент». Такого же мнения придерживается республиканец Франсуа-Ксавье Беллами.

В передаче на канале БФМТВ приглашенные спикеры наперебой доказывали друг другу, что ничего страшного не происходит, что Россию надо поставить на место и то, что «миражам» будет разрешено наносить удары по военным базам на территории России, не приведет к эскалации конфликта. То, что в России на это могут посмотреть совершенно иначе, говорящим даже в голову не приходит. Впрочем, Айтеч Бижев полагает, что самолет будет использоваться Украиной иначе.

«Так как Mirage – старый самолет, он вряд ли будет применяться для нанесения ударов вглубь нашей территории дальнобойными ракетами. Поэтому машина ограничится атакой переднего края и зон, находящихся вблизи линии фронта. А так как как Франция, очевидно, не поставит большое количество машин, это существенно не повлияет на ход боевых действий.

Кроме того, уже существует опыт уничтожения таких истребителей в ходе локальных конфликтов. Тактика борьбы с Mirage также давно изучается в военных вузах России. Для противодействия им используются наземные средства ПВО и любые современные российские истребители, обладающие более серьезными характеристиками», – резюмирует Айтеч Бижев,