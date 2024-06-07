Макрон объявил о старте обучения украинских пилотов

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«Я надеюсь на это», – приводит его слова РИА «Новости».
В Париже Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, который в настоящее время находится в турне по Франции и принимает участие в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.
Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал позором присутствие Зеленского на торжественных мероприятиях в Нормандии.
Военный эксперт Бижев: Mirage 2000-5 будет применяться ВСУ как вспомогательное оружие
«Mirage 2000 – это достаточно старый истребитель, который создавался еще в 70-х годах. Безусловно, французы с тех пор обновили его электронику, но вряд ли это существенно усилило машину. Самолет может выполнять задачи различного спектра, например, наносить удары по наземным целям и перехватывать авиацию противника», – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.
«Тем не менее эта машина значительно слабее чем ее более новые аналоги. В воздушном бою она будет уступать современным российским самолетам. Хотя это не помешает Mirage использоваться в качестве вспомогательного средства в зонах, насыщенных ПВО. Такие условия могут дать французу шанс в сражении с другими истребителями», – подчеркивает он.
«Кроме того, перед Украиной встанет вопрос обучения экипажей данных самолетов. Во-первых, противник испытывает нехватку квалифицированных кадров. Во-вторых, чтобы подготовить хорошего летчика, необходимо несколько лет. Соответственно, повышается вероятность того, что за штурвал истребителя сядут французы», – отмечает собеседник.
«Так как Mirage – старый самолет, он вряд ли будет применяться для нанесения ударов вглубь нашей территории дальнобойными ракетами. Поэтому машина ограничится атакой переднего края и зон, находящихся вблизи линии фронта. Тем не менее он может нести противолокационное оружие, способное вывести из строя наши радары. Это позволит противнику атаковать другими средствами», – акцентирует эксперт.
«Но так как Франция, очевидно, не поставит большое количество машин, это существенно не повлияет на ход боевых действий. Кроме того, уже существует опыт уничтожения таких истребителей в ходе локальных конфликтов. Тактика борьбы с Mirage также давно изучается в военных вузах России. Для противодействия им используются наземные средства ПВО и любые современные российские истребители, обладающие более серьезными характеристиками», – резюмировал Бижев.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу ВСУ истребителей Mirage 2000-5. Точное количество поставляемых самолетов пока не определено. Обучение украинских пилотов начнется уже этим летом.
Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо ответ на это назвал Макрона безумцем. По мнению политика, глава государства грабит свою армию и способствует эскалации конфликта на Украине.
В феврале о надежде Украины на поставку истребителей Mirage 2000 заявлял начальник Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Позднее сообщалось о переговорах Владимира Зеленского с Макроном, касающихся передачи самолетов ВСУ.
Напомним, в конце мая газета Le Monde сообщила, что Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Планируется, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции, Литвы, Эстонии и Великобритании.
Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, тренировка солдат ВСУ на территории Украины будет не только более эффективной, но и снизит риски, связанные с поездками.
В ответ на намерения Макрона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Вооруженных сил России. Более того, по его словам, есть немало доказательств того, что граждане Франции уже присутствуют в зоне СВО.
Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметила, что произошло это сразу после заявлений Блинкена, «буквально через несколько часов», передает ТАСС.
Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила также, что Запад надеется избежать ответственности за удары по российской территории, используя лукавство, вранье и лицемерие. Однако, выразила уверенность она, сделать этого им не удастся.
Напомним, власти США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь российской территории. При этом президент США Джо Байден сказал, что удары по Москве и Кремлю украинским военным нельзя наносить.
«Высадка на Украину уже происходит. В этой операции участвуют российские солдаты», – отметил сенатор Константин Долгов. Он считает, что Зеленский, мечтая о повторении «Дня Д», проводит ложные исторические параллели. Собеседник напомнил, что в 1944 году шла совместная борьба союзников против нацизма. «Сегодня одно из гнезд неонацизма находится в Киеве. А сам Зеленский на церемонии в Нормандии, как шутят в интернете, представлял дивизию СС «Галичина», – добавляет парламентарий.
При этом призывы к Западу о помощи не помогут Зеленскому, убежден Долгов. «Даже при своей нелюбви к России американские и европейские чиновники и военные не хотят умирать. Они понимают последствия, к которым может привести отправка западных войск на Украину», – пояснил он.
Вместе с тем поведение Макрона – «лидера пока еще ядерной державы» – вызывает вопросы, отметил собеседник. «Он обнимается с человеком, который утратил легитимность и на официальном уровне поддерживал нацизм. И это происходит в Нормандии, что выглядит как ирония судьбы. Но этот случай подтверждает, что наши некогда союзники выбрали ошибочную сторону истории. Их еще ждет работа над ошибками», – прогнозирует сенатор.
«Пока же лидеры западных стран могут собираться, обмениваться заявлениями, жестами поддержки. Это никак не повлияет на ситуацию в зоне украинского конфликта. А она для противника становится все хуже и хуже», – заключил Долгов.
Ранее Владимир Зеленский выразил надежду на повторение «Дня Д» на Украине. Об этом он заявил на церемонии в Нормандии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Европе. У Зеленского спросили, ожидает ли он, что когда-нибудь случится «высадка на Украине». «Да, я надеюсь на это», – ответил он. Президент Франции Эммануэль Макрон при этом заулыбался, подмигнул и приобнял Зеленского.
Ранее французский лидер не исключал отправки войск на Украину. По его словам, это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». По мнению премьер-министра Венгрии, если Запад говорит о возможной отправке войск на Украину, это уже решенный вопрос. Виктор Орбан назвал происходящее в Европейском союзе военным психозом. Он считает, что лишь слепой не видит, что его логическим завершением станет отправка западных войск на территорию Украины.
Газета Le Monde также сообщала, что Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что инициатива президента Франции укладывается в милитаристскую риторику Запада.
Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовить пилотов
Он также сообщил в интервью телеканалу BFMTV, что Франция организует обучение украинских пилотов, которое будет проходить до конца года, передает РИА «Новости».
По данным телеканала, речь идет о передаче пяти истребителей.
Отвечая на вопрос о том, допустимо ли использовать французское оружие для ударов по территории России, Макрон заявил, что «оно не будет использоваться для бомбардировок мирных жителей».
Франция также намерена обучить 4,5 тыс. украинских солдат.
По словам Макрона, обучение будет проходить на территории Франции и не будет являться «фактором эскалации».
Ранее Макрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием.
По его словам, иск был представлен от имени Республики Крым и удовлетворен в полном объеме, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ущерб Крыму от энергетической блокады со стороны Украины составил 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей. Кроме того, иск по энергоблокаде от физлиц готовится еще на 2 трлн рублей.
По его словам, Макрон, будучи «полным безумцем», объявляет о передаче истребителей Mirage 2000-5 Украине, еще больше грабя французскую армию и ускоряя эскалацию, которая приведет к третьей мировой войне, передает РИА «Новости».
Также политик призвал к выходу Франции из НАТО и закончил свое эмоциональное сообщение лозунгами: «Эта война не наша» и «Мы хотим мира».
Ранее Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и организовать обучение украинских пилотов. До этого Макрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием.
Отмечается, что Мексика получила приглашение на саммит, однако не будет присутствовать на этом мероприятии, передают «Известия».
В МИД Никарагуа также подтвердили, что страна «не будет участвовать» в конференции.
Причины отказа от участия в конференции не уточняются.
Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.
В Telegram-канале ведомства указано, что в 11.00 ВСУ совершили преступление против мирного населения ЛНР с использованием поставленного Западом вооружения.
Известно, что пострадало более 20 мирных жителей, среди которых есть дети.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что после удара ракетой ВСУ обрушился подъезд жилого дома в Луганске. Три человека погибли, семерых удалось спасти из-под завалов.
Минобороны: Система ПВО сбила 28 беспилотников ВСУ над российской территорией
В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО уничтожила 11 БПЛА над Крымским полуостровом, восемь дронов над акваторией Азовского моря, шесть беспилотников над территорией Краснодарского края, два БПЛА над территорией Белгородской области и один – над территорией Ростовской области.
Днем ранее за ночь над территорией России сбиты 19 украинских беспилотников.
«Страна.ua»: Командиры ВСУ держат в заложниках 55 получивших инвалидность бойцов
По информации сына одного из военных, их не отпускают со службы и не выплачивают им зарплату с марта, передает телеканал 360.
При этом рапорт на увольнение по состоянию здоровья по инвалидности не рассматривается, что противозаконно.
Уточняется, что в подвале вместе с его отцом находятся еще 54 человека, которые ранее служили в отдельной бригаде территориальной обороны в Кривом Роге.
Газета ВЗГЛЯД писала, что мобилизация на Украине приобретает людоедский характер.
«То, что Украине разрешено стрелять по России из немецкого оружия, – это, все-таки, безумие», – заявила Вагенкнехт, передает ТАСС.
Она обвинила правящую коалицию в двойных стандартах и лицемерии.
Говоря о конфликте на Украине, депутат выступила за скорейшее прекращение огня и переговоры.
«Войну не заканчивают с помощью оружия, войну заканчивают мирными переговорами», – подчеркнула Вагенкнехт.
Ранее власти ФРГ подтвердили, что немецкое оружие может применяться в районе Харьковской области «для защиты от атак со стороны России».
Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что об этом свидетельствуют воинственные заявления лидеров стран Евросоюза и НАТО, в частности Франции, которая намеревается передать Украине самолеты, передает ТАСС.
Россия тоже выступает с чрезвычайно жесткими заявлениями в адрес США и их союзников, отметил премьер-министр.
Ранее Орбан заявлял, что правительство Венгрии хочет помешать Европе начать войну с Россией.
Генсек ООН Гутерриш отказался ехать в Швейцарию на конференцию по Украине
По его словам, Гутерриша не будет на конференции, но ООН будет там представлена на соответствующем уровне, передает ТАСС.
Ранее Мексика и Никарагуа отказались от участия в конференции по Украине.
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.
По его словам, все органы власти, правоохранительные органы, суды и другие государственные учреждения обязаны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории, передает издание «Страна».
Бизнес также призвали ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования. Исключение сделано для больниц и предприятий, где кондиционирование воздуха является частью производственного процесса.
Ранее украинцев предупредили о возможных десятичасовых отключениях света зимой.
Напомним, на Украине с июня повысили тарифы на электроэнергию для населения более чем на 60%. Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране.