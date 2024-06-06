Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовить пилотов

Tекст: Денис Тельманов

Он также сообщил в интервью телеканалу BFMTV, что Франция организует обучение украинских пилотов, которое будет проходить до конца года, передает РИА «Новости».



По данным телеканала, речь идет о передаче пяти истребителей.

Отвечая на вопрос о том, допустимо ли использовать французское оружие для ударов по территории России, Макрон заявил, что «оно не будет использоваться для бомбардировок мирных жителей».

Франция также намерена обучить 4,5 тыс. украинских солдат.

По словам Макрона, обучение будет проходить на территории Франции и не будет являться «фактором эскалации».

Ранее Макрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием.