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    6 июня 2024, 15:55 • В мире

    Украинцы предъявят Зеленскому счет за издевку над предвыборными обещаниями

    Украинцы предъявят Зеленскому счет за издевку над предвыборными обещаниями
    @ EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС

    Tекст: Василий Стоякин

    Подавляющее большинство граждан Украины полагают, что Зеленский не выполнил обещания, которые давал пять лет назад, избираясь на пост президента страны. Если изучить, что конкретно обещал Зеленский, то легко обнаружить: некоторые обещания по форме выполнены, а по сути сведены к издевательству над украинцами. Но больше всего проблем именно с выполненными обещаниями лидера киевского режима.

    Самая авторитетная социологическая служба Украины – Киевский международный институт социологии (КМИС) – 5 июня опубликовала результаты крайне интересного исследования. В соответствии с данным исследованием только 18% опрошенных полагают, что президент Украины Владимир Зеленский, чей пятилетний срок полномочий закончился 21 мая, выполнил все или большинство своих обещаний, а 50% – что не выполнил ничего или почти ничего.

    Казалось бы, какой смысл ставить вопрос относительно выполнения предвыборных обещаний пять лет назад, если выполнять их пришлось в условиях войны? Смысл есть. Рейтинг Зеленского начал падать еще после провала прошлогоднего «контрнаступа». А по итогам принятия крайне непопулярного закона о мобилизации должна была произойти рейтинговая катастрофа (социологи молчат пока, но по данным того же КМИС в феврале Зеленскому доверяли 66%, причем он находился только на третьем месте после главкома Залужного и начальника ГУР Буданова).

    В общем, Зеленскому его сограждане вскоре припомнят многое. И в частности – выполнение его предвыборных обещаний.

    Ну что ж, заглянем в предвыборную программу Зеленского, опубликованную еще в 2019 году. Пройдемся по ключевым конкретным обещаниям. Всего их пятнадцать, выделим лишь основные.

    1. «Иду на один срок, чтобы сменить систему ради будущего». Зеленский обещал не задерживаться на посту главы государства.

    По последним заявлениям Зеленского, он эту свою позицию не поменял, но есть одно «но» – он не собирается уходить в отставку во время войны. Изначально он заявлял, что будет выдвигаться, если выборы будут назначены. Но потом вопрос самоисчерпался, поскольку выборы, которые планировались на 31 марта этого года, назначены не были.

    Формально нет оснований говорить, что Зеленский не выполнил это свое обещание. Он ведь не пошел на второй срок – просто незаконно узурпировал власть после истечения первого срока.

    2. «Мой первый законопроект: «О народовластии». В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи власти через референдумы и другие формы прямой демократии».

    Именно такой закон принят не был, но в 2021 году был принят закон о референдуме. Единственный «референдум» за пять лет – проведенный во время местных выборов 2020 года партией «Слуга народа» опрос, результаты которого так и не были опубликованы. Формально обещание выполнено.

    3. «Вводить равенство и справедливость начну с себя. Мои законопроекты по этому направлению: «О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей»; «Об импичменте президента Украины»; «Об отзыве народного депутата Украины».

    В 2019 году был принят закон об импичменте президента и отменена депутатская неприкосновенность. Снять неприкосновенность с президента и судей оказалось невозможным, закон об отзыве также не был принят, хотя на начало 2022 года соответствующий законопроект был в работе. Сейчас, как известно, даже те депутаты, которые хотят «самоотозваться», не могут покинуть парламент.

    Тут обещания выполнены частично, а в неполном выполнении можно с чувством выполненного долга обвинить «российскую агрессию».

    4. «Мы должны завоевать мир для Украины. Перед гарантами Будапештского меморандума и партнерами из ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом переговоров».

    Это обещание находится в процессе выполнения – Зеленский «завоевывает мир», принципиально отказываясь от ведения переговоров. В конце концов, фразу «война до последнего украинца» можно написать по-разному. Кстати, стоит обратить внимание на то, что по смыслу пункт предвыборной программы соответствует «мирному плану Зеленского», который он пытается протолкнуть на международной арене.

    5. «Движение Украины в НАТО и другие подобные объединения – залог нашей безопасности, в который я верю и который должен получить подтверждение через всеукраинский референдум». Референдума не было, но он его и не обещал в общем-то – до непосредственного вступления в НАТО дело пока не дошло.

    6. «Мы введем единовременную «нулевую декларацию» для бизнеса» (налоговая амнистия). Соответствующее решение было принято, процесс начался, но до февраля 2022 года завершен не был. К этому проекту была масса вопросов, но в детали мы углубляться не будем. Констатируем только, что Зеленский сделал все необходимое для выполнения этого обещания.

    7. «Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал». Украина отказалась от этого шага под давлением МВФ.

    8. «Формирование прозрачного рынка земли». Свободная купля-продажа земли сельскохозяйственного назначения была введена. Насколько он «прозрачный» – другой вопрос.

    9. «Переход от солидарной к накопительной пенсионной системе». В апреле этого года Верховная рада в очередной раз провалила соответствующий законопроект.

    Помимо этих обещаний есть менее определенные. Например – «услуги, которые могут предоставляться электронно, будут предоставляться в первую очередь». Не очень понятно, что, куда, когда и как, но при желании это можно оформить как выполненное обещание – внедрено приложение «Дія» («Действие»), являющееся аналогом российского приложения госуслуг. В рамках этой системы услуги действительно предоставляются достаточно быстро. Вообще внедрение «электронного государства» можно считать одним из успехов Владимира Зеленского.

    Если говорить в целом о 15 достаточно конкретных обещаниях Зеленского, то из них не выполнено пять, частично выполнены два и выполнены восемь. Как представляется, в основном Зеленскому будут припоминать именно те обещания, которые по форме были выполнены, а по сути свелись к издевательству:

    – «обмен» отказа на второй срок на бесконечный первый срок (кстати, визит Зеленского на Филиппины многим напомнил, что Фердинанд Маркос – старший правил восемь лет именно благодаря введению военного положения для борьбы с повстанцами-маоистами);

    подмена «народовластия» фактической диктатурой;

    – выполнение обещания восстановить мир путем победы в войне (избиратели сами за это проголосовали, но трудно винить их в этом – разумной альтернативы не было, Порошенко и Тимошенко предлагали то же самое).

    В общем – бойтесь популистов, выполняющих обещания. От невыполненных обещаний меньше вреда.

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