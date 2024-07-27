Китай заявил о приверженности мирному решению по Украине

Ван И: Китай продолжит содействовать мирному диалогу по Украине, требует отмены санкций

Tекст: Вера Басилая

Ван И заявил, что позиция Китая по украинскому вопросу откровенна и открыта, Пекин продолжит содействовать мирному диалогу, а США должны прекратить «юрисдикцией длинной руки» и применять санкции в одностороннем порядке, передает ТАСС.

Он также заявил на встрече с Блинкеном, что Китай будет противостоять любой провокации сторонников так называемой независимости Тайваня.

«Будем постоянно сжимать для них пространство, прилагать усилия ради полного воссоединения», – приводятся слова Ван И на сайте главы МИД Китая.

Ранее посол Китая в США Се Фэн призвал не превращать конфликт на Украине в препятствие для отношений Пекина и Вашингтона.