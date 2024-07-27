Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.0 комментариев
Китай заявил о приверженности мирному решению по Украине
Ван И: Китай продолжит содействовать мирному диалогу по Украине, требует отмены санкций
Китайские власти продолжат оказывать содействие мирному диалогу по Украине и требуют от США прекращения односторонних санкций, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном во Вьентьяне.
Ван И заявил, что позиция Китая по украинскому вопросу откровенна и открыта, Пекин продолжит содействовать мирному диалогу, а США должны прекратить «юрисдикцией длинной руки» и применять санкции в одностороннем порядке, передает ТАСС.
Он также заявил на встрече с Блинкеном, что Китай будет противостоять любой провокации сторонников так называемой независимости Тайваня.
«Будем постоянно сжимать для них пространство, прилагать усилия ради полного воссоединения», – приводятся слова Ван И на сайте главы МИД Китая.
Ранее посол Китая в США Се Фэн призвал не превращать конфликт на Украине в препятствие для отношений Пекина и Вашингтона.