Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.12 комментариев
Китай призвал не превращать конфликт на Украине в проблему для отношений с США
Посол Китая в США Се Фэн призвал не превращать конфликт на Украине в препятствие для отношений Пекина и Вашингтона
Украинский конфликт не является и не должен становиться препятствием для отношений Китая и США, заявил китайский посол в Вашингтоне Се Фэн.
В посольстве состоялся торжественный прием в честь 97-летия со дня создания Народно-освободительной армии Китая. Се Фэн подчеркнул, что все, кого касается конфликт на Украине, заинтересованы в скорейшем прекращении огня, передает РИА «Новости».
Он призвал Китай и США «ценить мир и следовать пути отказа от конфронтации». Се Фэн признал, что развитие отношений между двумя странами было исторически сопряжено с трудностями. По его словам, «любой конфликт или конфронтация привели бы к невообразимым последствиям» для Китая, США и всего мира.
Посол заверил, что Китай стремится к «открытости и глобальному сотрудничеству». Он выразил надежду, что США также намерены двигаться «в этом направлении». Се Фэн заверил, что «Китай желает быть другом и партнером США», «не ведем игру против» Вашингтона и не собирается вмешиваться в американские президентские выборы. Пекин рассчитывает, что США будут придерживаться аналогичного подхода, в том числе в «тайваньском вопросе».
Напомним, спикер МИД КНР Мао Нин сообщила, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой. Кулеба позднее уточнил, что Киев «абсолютно не исключает проведения переговоро», но пока для них «нет никаких условий».