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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    22 октября 2026, 18:04 • Новости дня

    РПЦ утвердила порядок приема желающих уйти от украинских раскольников

    Синод РПЦ утвердил порядок принятия из украинских раскольнических структур

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил правила для принятия в Церковь лиц, покидающих украинские раскольнические структуры.

    Об утверждении документа «Указания по принятию из украинских раскольнических структур лиц, желающих присоединиться к Русской православной церкви» говорится в журналах Синода, пишет ТАСС. Отмечается, что документ будет использоваться в качестве руководства для священнослужителей епархий.

    Накануне госслужба Украины по этнополитике и свободе совести заявила об обнаружении признаков аффилированности Балтской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с РПЦ.

    Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об участившихся нападениях на священников на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести признала каноническую Украинскую православную церковь аффилированной с Русской православной церковью.

    22 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Дмитриев назвал сроки проведения бизнес-форума России, США и Германии

    Дмитриев: Форум России, США и ФРГ может пройти во втором квартале 2027 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что деловой форум с участием российского, американского и немецкого бизнеса пройдет во втором квартале 2027 года.

    Место проведения предстоящего бизнес-форума России, США и ФРГ пока не определено, передает РИА «Новости». «Мы ожидаем, что он состоится где-то во втором квартале следующего года», – сказал Дмитриев в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле.

    Глава РФПИ добавил, что в работе форума могут принять участие представители других стран. По его словам, запросы поступают от итальянского и французского бизнеса, поэтому организаторам предстоит определить целесообразность приглашения исключительно немецких и американских компаний. Дмитриев также напомнил о поддержке инициативы проведения встреч со стороны Американской торговой палаты (AmCham).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил о поступлении более 20 заявок от немецкого бизнеса на участие в бизнес-форуме.

    Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи назвал позитивным шагом инициативу проведения делового форума с участием США, России и Германии.

    Глава РФПИ заявил о необходимости бизнес-форума между государствами ради восстановления делового диалога.

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    22 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры

    Синод РПЦ назначил епископа Савву наместником Троице-Сергиевой лавры

    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил епископа Армавирского и Лабинского Савву наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

    Епископ Савва (Лесных) получил титул Зарайский, он освобожден от управления Армавирской епархией. Прежний наместник, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл освобожден от должности с благодарностью за понесенные труды. За ним сохраняется управление Сергиево-Посадской епархией и должность ректора Московской духовной академии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт РПЦ.

    Новым преосвященным Армавирским и Лабинским избран клирик Ейской епархии иеромонах Василий (Телехов). Место его наречения и хиротонии во епископа оставлено на усмотрение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Священный синод РПЦ включил в общецерковный месяцеслов новую памятную дату в честь обретения мощей великого князя Дмитрия Донского.

    В субботу заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил о росте гонений на каноническое православие на Украине из-за отказа Верховного суда публично рассматривать жалобу УПЦ.

    В мае патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Шио с избранием предстоятелем Грузинской православной церкви.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    22 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин ждет от правительства эффективной работы для повышения качества жизни людей и развития экономики, заявил премьер Михаил Мишустин.

    «Глава государства ожидает от правительства продолжения эффективной работы на благо интересов людей, на повышение качества их жизни и на развитие нашей экономики», – приводит слова Мишустина РИА «Новости».

    Открывая заседание кабинета министров, премьер отметил, что правительство работает в обновленном составе, пишет ТАСС. Предложения по кадровым изменениям были представлены президенту в начале недели и тщательно проработаны с учетом стоящих перед кабмином актуальных задач.

    Также премьер-министр сообщил о напряженной работе над проектом трехлетнего бюджета. Он подчеркнул важность того, чтобы она была завершена вовремя, и «уже с первых дней пошло необходимое финансирование на поддержку граждан и бизнеса».

    Мишустин отметил налаженное конструктивное взаимодействие кабмина с парламентариями, которое важно продолжать, доводя и разъясняя свою точку зрения при работе над бюджетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Михаил Мишустин провел первое заседание обновленного кабинета министров.

    В среду депутаты утвердили предложенных кандидатов на должности вице-премьеров и министров.

    В понедельник президент Владимир Путин одобрил предложения Михаила Мишустина по кадровым изменениям в правительстве.

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    22 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    @ Секргей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На белорусско-украинской границе состоялась гуманитарная миссия, в ходе которой 11 человек отправились на Украину, а трое выехали в Россию к своим родственникам.

    В пункте пропуска «Новая Гута» на границе Белоруссии и Украины прошла миссия по воссоединению российских и украинских семей, передает агентство БелТА. Уточняется, что 11 человек отправились к родным на украинскую территорию, а трое выехали в Россию.

    В составе группы находились пожилые и маломобильные граждане. На белорусской территории перед дальнейшей дорогой им предоставили горячее питание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на белорусско-украинской границе прошел очередной этап гуманитарной миссии по воссоединению семей.

    Летом между Украиной и Россией состоялась передача 15 мирных жителей.

    В июне три российские семьи смогли вернуться на родину при содействии Международного комитета Красного Креста.

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    22 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Союз театральных деятелей получил новое название

    Союз театральных деятелей стал Российским театральным обществом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Союз театральных деятелей России сменил название на Российское театральное общество по итогам X съезда организации.

    Союз театральных деятелей России переименован в Российское театральное общество. Это случилось на X съезде членов культурной организации. О смене названия союза сообщил его председатель, народный артист России Владимир Машков, передает ТАСС.

    На съезде также утвердили новый состав секретариата и устав, предусматривающий большую централизацию региональных отделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин удостоил коллектив Всероссийского театрального общества ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

    Ранее председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков рассказал главе государства о выставке «Наследие. Театр. Великие». Также он сообщил Путину о планах представить новую концепцию развития театрального искусства.

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    22 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    @ Jens Kalaene/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония совместно с железнодорожными предприятиями пообещала передать Украине более 60 локомотивов для обеспечения работы железных дорог, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на МИД республики.

    Таллин определил более 60 локомотивов, которые можно передать Украине. Об этом министр иностранных дел республики Маргус Цахкна сообщил украинскому коллеге Андрею Сибиге, пишет РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    На прошлой неделе экспертная группа с Украины посетила Эстонию для оценки соответствия имеющихся локомотивов потребностям украинской железной дороги. Сейчас эстонская сторона ожидает ответа специалистов для поиска финансирования через международные механизмы.

    Окончательное решение о передаче локомотивов пока не принято. О моделях, владельцах и техническом состоянии локомотивов не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее администрация США существенно сократила помощь Украине.

    Во вторник премьер-министр Болгарии Румен Радев тоже заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

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    22 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Путин призвал упрощать таможенные процедуры

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе (ФТС) призвал упростить процедуры оформления внешнеторговых документов.

    «Важно создавать благоприятные условия для работы отечественных компаний, предприятий, предлагать удобные, доступные сервисы для добросовестного, национально ориентированного бизнеса. Упрощать процедуры, повышать прозрачность декларирования, оформления внешнеторговых документов», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что за прошедшие 35 лет российские таможенные органы сделали серьезный качественный шаг вперед и продолжают наращивать свой кадровый и технологический потенциал.

    В обновленной стратегии развития таможенной службы, по словам российского лидера, заложено ускорение и повышение надежности ключевых административных процедур, а также их дальнейшая автоматизация с внедрением передовых технологий, включая искусственный интеллект.

    «Все эти планы, безусловно, должны быть реализованы», – заключил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заранее сообщил о планах главы государства посетить это мероприятие.

    В прошлом месяце Путин пообещал лично передать утвержденный официальный символ ведомства руководителю службы Валерию Пикалеву.

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    22 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Сына адвоката Астахова обвинили в хищении 378 млн рублей

    Сыну адвоката Астахова предъявили обвинение в мошенничестве на 378 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Пресненском суде Москвы начался процесс, в ходе которого представитель гособвинения заявил об участии сына адвоката Павла Астахова Антона в хищении более 378 млн рублей.

    В Пресненском суде столицы началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Антона Астахова. Подсудимый обвиняется в совершении мошенничества с кредитными средствами АКБ «Апабанк» на общую сумму свыше 378 млн рублей, передает ТАСС.

    «Астахов и другие соучастники преступления совершили хищение денежных средств на общую сумму 378 млн рублей», – сказал в зале суда представитель государственного обвинения Никита Молибога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Тверской районный суд Москвы заочно приговорил бывшего топ-менеджера банка «Народный кредит» Игоря Стребкова к семи годам колонии по делу о мошенничестве.

    Во вторник столичный суд назначил бывшему главе Агентства по страхованию вкладов Андрею Мельникову четыре с половиной года колонии по делу об особо крупном хищении.

    Летом арестованный за мошенничество Антон Астахов стал фигурантом уголовного дела о служебном подлоге из-за подделки документов.

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    22 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Мирошник назвал способ «отрезвить» Зеленского

    МИД: Жесткий военный ответ является единственным способом отрезвить Зеленского

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что привести Владимира Зеленского в сознание способен только отрезвляющий жесткий военный ответ.

    «Только отрезвляющий жесткий военный ответ способен привести в сознание одурманенного иностранной поддержкой диктатора», – приводит слова Мирошника РИА «Новости».

    Дипломат выразил такую точку зрения в ходе телемоста, посвященного эскалации террористической войны со стороны Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил об увеличении интенсивности ударов Вооруженных сил Украины по гражданским объектам.

    В среду дипломат рассказал об использовании фосфорных боеприпасов украинскими военными в Харьковской области.

    Во вторник внешнеполитическое ведомство заявило о массированных атаках украинских войск на Алешкинский округ Херсонской области.

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    22 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    Зрители обвинили рэпера Егора Крида в глумлении над жертвами нацистов

    Зрители осудили Егора Крида за кофту с кадром из фильма о войне в новом клипе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Певец Егор Крид вызвал возмущение зрителей после выхода музыкального клипа, в котором он появился в лонгсливе с изображением героя фильма о зверствах нацистов в Белоруссии «Иди и смотри».

    В видеоролике на песню «Милый ублюдок» исполнитель снялся в кофте с портретом персонажа фильма «Иди и смотри», пережившего смерть родных и сожжение деревни. Дизайнеры добавили на лицо героя татуировки и пирсинг, а также нанесли надпись «Маркировка дистанции», передает РИА «Новости».

    Пользователи Сети посчитали такую одежду совершенно неуместной в контексте развлекательного видео. Комментаторы обвинили артиста в обесценивании трагедии мирных людей и глумлении над чудовищными преступлениями времен Великой Отечественной войны.

    Зрители призвали певца публично принести извинения и удалить возмутившие их кадры из ролика. Они также посоветовали музыканту и его съемочной группе лично ознакомиться с кинокартиной, прежде чем выпускать подобные видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году присвоение Егору Криду звания заслуженного артиста Башкирии вызвало недовольство граждан.

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее обратился к певцу после связанного с концертом скандала.

    Петербургское УФАС возбудило дело в отношении музыканта из-за скрытой рекламы виски и ненормативной лексики в клипе.

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    22 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Институт демографии Украины сообщил о сокращении населения страны

    Институт демографии: Население Украины сократилось до 28,5 млн человек

    Институт демографии Украины сообщил о сокращении населения страны
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила о снижении численности населения страны до 28,5 млн человек к середине 2026 года.

    К середине года количество жителей Украины уменьшилось до 28,5 млн, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Новости. Live». «Мы несколько дней назад закончили работу над оценками численности населения на середину года – 28,5 млн. За последнее время полмиллиона мы уже потеряли через выезд», – сказала Либанова.

    При этом экономист Алексей Кущ и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявляли о снижении реального числа жителей страны до 20 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник офис миграционной политики Украины сообщил о потере страной еще 800 тыс. человек за прошлый год.

    В прошлом месяце глава ведомства Василий Воскобойник предрек государству постепенное угасание и резкое падение рождаемости.

    Летом финансовый аналитик Алексей Кущ заявил о стремительном усугублении демографического кризиса из-за массовой миграции и высокой смертности.

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    22 октября 2026, 16:31 • Новости дня
    Песков усомнился в реабилитации Зеленского от обвинений в нацизме

    Песков: Зеленский вряд ли сможет реабилитироваться от нацизма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что упоминания Владимира Зеленского о своем деде-ветеране вряд ли помогут ему реабилитироваться на фоне нацистских проявлений на Украине.

    «Поскольку мы все время говорим о нацистских проявлениях на Украине и о необходимости выкорчевывания этих нацистских проявлений, то, наверное, он как-то пытается реабилитироваться и так далее. Но тем не менее вряд ли это получится на фоне того, что по-прежнему, к сожалению, происходит на Украине», – заявил Песков в интервью «Вестям».

    Представитель Кремля пояснил, что ему сложно судить о причинах подобных высказываний Зеленского без знания полного контекста интервью. При этом он обратил внимание на то, что слова украинского лидера прозвучали в момент кульминации скандала между Киевом и Варшавой.

    Песков напомнил, что решение городского совета Львова объявить 2027 год годом нацистского подразделения вызвало острую реакцию, из-за которой Польша даже отменяла поставки вооружений в знак протеста. По его мнению, одного этого контраста достаточно для оценки попыток Зеленского оправдаться.

    В среду сообщалось, что польские власти приостановили отправку крупного пакета вооружений Киеву в ответ на решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России экстремистская организация).

    Позже Министерство национальной обороны Польши опровергло информацию о приостановке передачи военной помощи Украине в связи с чествованием экстремистской организации.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал от властей Украины официально дистанцироваться от решения объявить во Львове год экстремистской организации.

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    22 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин предложил мэру Владивостока стать врио губернатора Приморского края

    Путин предложил мэру Владивостока Шестакову стать врио губернатора Приморья

    Путин предложил мэру Владивостока стать врио губернатора Приморского края
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин в четверг провел встречу с мэром Владивостока Константином Шестаковым и предложил ему занять пост временно исполняющего обязанности главы Приморья.

    Глава государства принял Шестакова в Кремле. Во время встречи российский лидер предложил мэру Владивостока стать временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края, сообщает пресс-служба Кремля в Мах.

    Шестаков является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

    Всего с учетом последующих кадровых перестановок 65 участников «школы губернаторов» стали руководителями российских регионов. Сейчас 55 из 89 действующих глав регионов – выпускники «школы губернаторов».

    22 октября высокое назначение получила еще одна учатсница программы – Ирина Окладникова, проходившая обучение в пятом потоке «школы губернаторов», указом президента назначена заместителем председателя правительства России – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержал кандидатуру губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность вице-премьера – полпреда президента в ДФО.

    В понедельник Владимир Путин одобрил предложение о назначении главы региона руководителем дальневосточного направления.

    Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков заявил о доскональном знании Дальнего Востока Олегом Кожемяко.

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    22 октября 2026, 15:22 • Новости дня
    Госдума приняла проект о контроле за строительством домов со счетами эскроу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о введении регионального контроля за подрядчиками при строительстве жилых домов с использованием эскроу-счетов.

    Парламентарии на пленарном заседании поддержали инициативу группы сенаторов об установлении надзора за сроками и порядком размещения информации застройщиками в единой системе жилищного строительства (ЕИСЖС), передает РИА «Новости».

    Согласно одобренному документу, соблюдение требований при передаче сведений об уполномоченном банке, в котором заказчик открыл счет эскроу, будет отслеживать специальный исполнительный орган, назначенный властями субъекта Федерации.

    Проектом закона устанавливается, что плановые проверки в рамках этого контроля отменяются. Внеплановые мероприятия будут проходить исключительно в форме документарных ревизий, а должностные лица регионального ведомства получат право выдавать предписания об устранении нарушений, обнаруженных в ходе мониторинга безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минстрой поддержал предложение о повышении прозрачности деятельности управляющих компаний.

    В июле парламентарии утвердили инициативу о доставке гражданам счетов за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде.

    Летом Госдума приняла закон о введении жилищных вкладов для накопления средств на покупку или строительство недвижимости.

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    22 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    Росрыболовство объяснило неудачную лососевую путину

    Глава Росрыболовства назвал изменение климата причиной плохой путины

    Tекст: Ольга Иванова

    Главной причиной крайне неудачной лососевой путины в этом году стало изменение климата, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на Веронском Евразийском экономическом форуме.

    «Путина действительно плохая, мы такую рыбалку давно не наблюдали. Всего 100 тыс. тонн, даже чуть меньше, мы поймаем», – приводит слова Шестакова РИА «Новости».

    Глава ведомства отметил, что такая ситуация является серьезным вызовом, так как рынок привык к большим объемам красной рыбы. При этом он напомнил, что в советское время выловы составляли по 80 тыс. тонн, поэтому говорить о катастрофе не стоит. «Есть определенные колебания, но в целом мы считаем, что это связано с климатическими изменениями», – добавил Шестаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце руководитель Росрыболовства Илья Шестаков констатировал резкое снижение объемов добычи красной рыбы из-за неудачной путины.

    В прошлом году он исключил вероятность плохой лососевой путины на ближайшие годы.

    Шестаков сообщил об увеличении вылова рыбы в Азово-Черноморском бассейне.

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    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

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    Москву обвинили в инспирировании бунта в еще одной стране Европы

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран, «которые не хотят, чтобы страна вошла в ЕС». Однако причины того, что называют «революцией фламинго», явно иные. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    • По чьему приказу разносят Францию

      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

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      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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