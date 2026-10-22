РПЦ утвердила порядок приема желающих уйти от украинских раскольников

Синод РПЦ утвердил порядок принятия из украинских раскольнических структур

Tекст: Тимур Шайдуллин

Об утверждении документа «Указания по принятию из украинских раскольнических структур лиц, желающих присоединиться к Русской православной церкви» говорится в журналах Синода, пишет ТАСС. Отмечается, что документ будет использоваться в качестве руководства для священнослужителей епархий.

Накануне госслужба Украины по этнополитике и свободе совести заявила об обнаружении признаков аффилированности Балтской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с РПЦ.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об участившихся нападениях на священников на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести признала каноническую Украинскую православную церковь аффилированной с Русской православной церковью.