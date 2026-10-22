За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.9 комментариев
РПЦ утвердила порядок приема желающих уйти от украинских раскольников
Синод РПЦ утвердил порядок принятия из украинских раскольнических структур
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил правила для принятия в Церковь лиц, покидающих украинские раскольнические структуры.
Об утверждении документа «Указания по принятию из украинских раскольнических структур лиц, желающих присоединиться к Русской православной церкви» говорится в журналах Синода, пишет ТАСС. Отмечается, что документ будет использоваться в качестве руководства для священнослужителей епархий.
Накануне госслужба Украины по этнополитике и свободе совести заявила об обнаружении признаков аффилированности Балтской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с РПЦ.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об участившихся нападениях на священников на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2025 года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести признала каноническую Украинскую православную церковь аффилированной с Русской православной церковью.