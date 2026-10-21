Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Житомирской области
В Коростышевском районе Житомирской области Украины после взрывов получил повреждения объект критической инфраструктуры, сообщил исполняющий обязанности главы Коростышева Юрий Денисовец.
О случившемся Денисовец сообщил в соцсетях, передает ТАСС. Масштабы повреждений объекта чиновник не уточнил.
В среду в Житомирском регионе объявлялась воздушная тревога, также поступала информация о взрыве в Житомире.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник объект критической инфраструктуры получил повреждения в Кировоградской области Украины.
Объект энергетической инфраструктуры пострадал во Львовской области.
В воскресенье объект инфраструктуры получил повреждения в Днепропетровске.