С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?0 комментариев
В Днепропетровске получил повреждения объект инфраструктуры
Глава областной военной администрации Александр Ганжа сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в Днепропетровске в результате серии взрывов.
Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Днепропетровске на юго-востоке Украины, передает ТАСС.
Фотографию густого дыма, поднимающегося над городом после взрывов, опубликовало издание «Страна.ua».
В настоящее время в ряде регионов Украины, в том числе в Днепропетровской области, действует режим воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на фоне воздушной тревоги в Днепропетровске прогремели взрывы.
В субботу в городе также получил повреждения объект критической инфраструктуры.
В пятницу начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по инфраструктуре Украины.