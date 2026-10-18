В Днепропетровске получил повреждения объект инфраструктуры

Tекст: Дарья Григоренко

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Днепропетровске на юго-востоке Украины, передает ТАСС.

Фотографию густого дыма, поднимающегося над городом после взрывов, опубликовало издание «Страна.ua».

В настоящее время в ряде регионов Украины, в том числе в Днепропетровской области, действует режим воздушной тревоги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на фоне воздушной тревоги в Днепропетровске прогремели взрывы.

В субботу в городе также получил повреждения объект критической инфраструктуры.

В пятницу начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по инфраструктуре Украины.