За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.9 комментариев
Синод РПЦ поручил комиссии по биоэтике выработать позицию по ИИ
Священный синод Русской православной церкви поручил Синодальной комиссии по биоэтике и высоким технологиям подготовить официальную церковную позицию по вопросам искусственного интеллекта и иным высоким технологиям с последующим представлением результатов работы священноначалию.
Комиссии также поручили взаимодействовать по этим темам с государственными органами, научным и деловым сообществом, а также общественными организациями, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт РПЦ.
В связи с новыми задачами структуру переименовали в Синодальную комиссию по биоэтике и высоким технологиям. Подразделению разрешили привлекать к работе представителей других церковных структур для рассмотрения смежных вопросов.
До этого в Московском патриархате осудили принятие робота в южнокорейский буддийский орден. Ранее член Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ Владимир Духович выразил опасения по поводу возможной угрозы свободной воле человека из-за внедрения чипов в мозг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития искусственного интеллекта.