Синод РПЦ поручил комиссии по биоэтике выработать позицию по ИИ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Комиссии также поручили взаимодействовать по этим темам с государственными органами, научным и деловым сообществом, а также общественными организациями, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт РПЦ.

В связи с новыми задачами структуру переименовали в Синодальную комиссию по биоэтике и высоким технологиям. Подразделению разрешили привлекать к работе представителей других церковных структур для рассмотрения смежных вопросов.

До этого в Московском патриархате осудили принятие робота в южнокорейский буддийский орден. Ранее член Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ Владимир Духович выразил опасения по поводу возможной угрозы свободной воле человека из-за внедрения чипов в мозг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития искусственного интеллекта.