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    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

    27 комментариев
    21 октября 2026, 09:23 • Новости дня

    Кортеж Уиткоффа и Дмитриева прибыл в Константиновский дворец в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыли в Константиновский дворец в Петербурге.

    Об этом передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду кортеж Дмитриева и Уиткоффа покинул аэропорт Пулково.

    Российский спецпредставитель прибыл в Петербург перед встречей с американским посланником.

    Во вторник премьер-министр Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию.

    20 октября 2026, 21:14 • Новости дня
    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист Хелали объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский журналист Кристофер Хелали, ранее попросивший российское гражданство, пояснил, что принял решение подписать контракт со спецназом «Ахмат» из-за высокого профессионализма и духа братства в подразделении.

    «Я восхищался их профессионализмом, братством, дисциплиной и уважением к обеим религиям моей семьи – православному христианству и исламу», – сказал Хелали РИА «Новости».

    Журналист добавил, что еще в феврале планировал вступить в штурмовой отряд «Родня» Захара Прилепина, однако получил тяжелый перелом ноги и восстанавливался на протяжении шести месяцев. В сентябре он подал заявление о приеме в «Ахмат». Командир спецназа Апти Алаудинов подтвердил, что американец прошел необходимую подготовку.

    Хелали неоднократно посещал Россию, включая Донбасс и Курскую область. В июне на Петербургском международном экономическом форуме он сообщил, что направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить ему российское гражданство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о зачислении американского журналиста в свое подразделение.

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    20 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы стабилизации отношений Москвы и Сеула

    Кореевед Ким Ен Ун: Курс Сеула в отношениях с Москвой диктует Вашингтон

    Эксперт оценил перспективы стабилизации отношений Москвы и Сеула
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В международной повестке появились отдельные предпосылки для прагматичного взаимодействия Москвы и Сеула. Речь идет о транзите по Севморпути, а также возможной корректировке санкционной линии на фоне политики администрации Дональда Трампа. Однако кореевед Ким Ен Ун в разговоре с газетой ВЗГЛЯД призвал не переоценивать эти факторы.

    «Южная Корея ввела в общей сложности порядка 1,5 тыс. санкционных мер. Связи Москвы и Сеула сейчас носят ограниченный характер», – напомнил Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН.

    При этом считается, что в последнее время наметились отдельные предпосылки для прагматичного взаимодействия между двумя странами, и связаны они с изменениями в международной повестке. Однако политолог призывает не переоценивать эти факторы.

    Первая предпосылка – спор между Южной Кореей и Украиной о разглашении информации о передаче северокорейских пленных. Скандал развивается на фоне заявлений Дональда Трампа о необходимости смены украинского руководства. Как отметил Ким, Сеул уже отозвал южнокорейского посла с Украины, а теперь сокращает численность сотрудников дипломатической миссии.

    «Дело не только в споре между Сеулом и Киевом, но и в непростой ситуации в украинской столице, где наблюдаются проблемы, в частности, с электроснабжением», – уточнил собеседник. По его мнению, разногласия Южной Кореи и Украины вовсе не означают, что Сеул станет выстраивать более тесные отношения с Россией. Многое будет зависеть от позиции Вашингтона.

    «Южная Корея экономически, финансово и технологически зависит от США, что напрямую влияет на ее внешнеполитический курс. По сути, страна действует в рамках общей американской парадигмы, и в обозримой перспективе выйти из этой логики ей будет крайне сложно. Другими словами, Сеул вряд ли станет предпринимать шаги, выходящие за пределы допустимого с точки зрения Вашингтона», – пояснил эксперт.

    Вторая предпосылка – смягчение Штатами санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Однако, как полагает Ким, южнокорейские власти едва ли последуют аналогичному пути. Такой сценарий остается возможным лишь при условии, что антисанкционная линия администрации Трампа будет последовательно продолжена. «Южная Корея не пойдет на отмену или смягчение ранее введенных ограничений, пока не последует соответствующих сигналов из Белого дома», – считает собеседник.

    Третья предпосылка – южнокорейский контейнеровоз совершил круговой рейс по Северному морскому пути (СМП), и власти рассматривают возможность регулярного сообщения по этому маршруту. «Для Сеула СМП представляет значительный интерес: он позволяет сократить время следования судов из Южной Кореи в Европу почти на треть. Это дает ощутимый экономический эффект», – пояснил специалист. В то же время, оговорился он, страна опасается возможных вторичных санкций, поэтому суда не заходят в российские порты, а руководство прямо заявляет, что не будет вкладываться в инфраструктуру Севморпути.

    С другой стороны, Южной Корее не нравится сближение России и КНДР. «Северная Корея – естественный сосед и стратегический партнер РФ. Москва не станет портить отношения с Пхеньяном или ослаблять взаимодействие в угоду Сеулу», – рассуждает политолог. Таким образом, хотя в Россию и зачастили южнокорейские ученые, которые пытаются выяснить, как могут выстраиваться отношения Москвы и Сеула после окончания СВО, каких-то реальных подвижек ожидать не стоит.

    «Позиция России сформулирована предельно прагматично: страна не намерена инициативно обострять отношения с кем-либо и будет выстраивать взаимодействие соразмерно тому, как к ней относятся. Москва готова к развитию торговых связей, если у той же Южной Кореи есть соответствующая заинтересованность», – заключил Ким.

    Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва фиксирует заявления властей Южной Кореи о желании нормализовать двусторонние отношения, однако Сеул связывает их полноценное восстановление с изменением геополитической ситуации и завершением конфликта на Украине. Он напомнил, что инициатором разрыва отношений выступила не Россия, а Южная Корея, присоединившаяся к антироссийским санкциям.

    На минувшей неделе южнокорейский президент Ли Чжэ Мен отмечал, что развитие отношений с Москвой является ключевым фактором для налаживания регулярного судоходства по Северному морскому пути (СМП). По его словам, Севморпуть сокращает расстояние и расходы при доставке грузов в Европу примерно на треть. В условиях нестабильности на Ближнем Востоке маршрут через Суэцкий канал становится сложнее, и СМП может стать альтернативой, добавил он.

    Ли Чжэ Мен назвал развитие судоходства по Северному морскому пути крайне важной задачей для национальных интересов Южной Кореи. Напомним, южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro 11 октября завершил первый в истории страны коммерческий круговой рейс в Европу и обратно через Арктику. Правительство рассчитывает открыть регулярное сообщение к 2030 году, а к 2035 году увеличить вместимость судов.

    Параллельно наблюдается ухудшение отношений между Сеулом и Киевом. Причиной стало заявление Владимира Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН, что власти Украины передали Южной Корее двух пленных военнослужащих из Северной Кореи. Южнокорейская сторона заявила, что Киев нарушил договоренности о конфиденциальности. В начале октября власти Южной Кореи отозвали своего посла на Украине, а 20 октября объявили о решении отозвать часть сотрудников посольства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что непорядочность Киева сближает Сеул с Москвой.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    Трамп попросил Путина освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время обсуждения двусторонних вопросов попросил президента России Владимира Путина освободить американца Стивена Хаббарда, осужденного в России по делу о наемничестве.

    «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил его освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп, добавив, что хотел бы видеть американца на родине.

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя во вторник сообщения СМИ о возможном освобождении Хаббарда, заявил, что профильные ведомства России и США продолжают диалог по вопросу освобождения заключенных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаббард осужден в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии.

    Хаббард, уроженец Мичигана, жил на Украине с 2014 года и с февраля 2022 года вступил в ряды украинских вооруженных сил, получая тысячу долларов в месяц.

    В доход российского государства было обращено 142 тыс. гривен, что эквивалентно более 3 тыс. долларов, находившихся в распоряжении Хаббарда. Мужчина полностью признал свою вину.

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    20 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию

    Премьер Норвегии Стере: Спецпосланник США Уиткофф посетит Россию в среду

    Премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер Норвегии Йонас Гар Стере после переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского в Осло сообщил, что американский дипломат направляется в Россию.

    По словам Стере, Уиткофф отправится в Россию после встречи с украинской стороной в Норвегии, передает RT со ссылкой на Bloomberg. «Уиткофф полетит в среду в Петербург», – заявил премьер Норвегии.

    Он добавил, что прошедшие переговоры спецпосланника США с украинской делегацией состоялись в конструктивном ключе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Норвегии начались переговоры представителей США и Украины.

    В пятницу американские политики призывали Владимира Зеленского прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии информации о подготовке нового визита Стива Уиткоффа в Россию.

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    21 октября 2026, 05:46 • Новости дня
    Трамп предупредил Киев о тяжелых последствиях отказа от мира
    Трамп предупредил Киев о тяжелых последствиях отказа от мира
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское руководство ожидают крайне неблагоприятные последствия в случае отказа от переговоров, заявил президент США Дональд Трамп.

    «[Владимир] Зеленский должен захотеть урегулировать эту войну, и если он этого не захочет, я думаю, это обернется очень плохими последствиями», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что два года назад Украина могла пойти на сделку на гораздо более выгодных условиях. Американский лидер добавил, что для разрешения ситуации личная встреча президентов России и Украины не является обязательной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский пожаловался сенаторам США на Трампа. В понедельник американский лидер сообщил о потере миллиона украинских граждан из-за отказа от сделки. Глава Белого дома указал на нежелание Зеленского способствовать мирному урегулированию.

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    20 октября 2026, 20:03 • Новости дня
    Лавров заявил об отказе России от политических уступок США

    Лавров: Россия изучит предложения Уиткоффа и Кушнера, но не пойдет на уступки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова рассмотреть экономические инициативы спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, но не пойдет ради них на политические уступки.

    По словам Лаврова, российская сторона изучит предложения американских представителей, однако не намерена уступать Вашингтону в политических вопросах, передает РИА «Новости».

    «Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приезжали и пытались нам что-то «организовать». Посмотрим, что предложат. Если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет? Но делать это надо без каких-либо политических уступок с нашей стороны и не ожидая политического расположения, которое нас «вывезет» во всех мировых делах», – заявил глава МИД.

    По словам министра, в американской политической традиции новые лидеры не связаны решениями предшественников. Лавров предположил, что в дальнейшем Вашингтон будет использовать эту возможность для попыток торговаться с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Уиткофф и Кушнер запланировали переговоры по Украине с Владимиром Зеленским в Норвегии.

    В пятницу американские политики уговаривали его прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В четверг Лавров назвал позицию Киева по дизельной сделке вызовом Трампу.

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    20 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    Рябков сообщил об отправке США сигналов по вопросу стратегической стабильности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва адресует Вашингтону все необходимые сигналы по вопросу стратегической стабильности.

    Россия адресует Соединенным Штатам все необходимые сигналы по теме стратегической стабильности, передает РИА «Новости». Заместитель министра иностранных дел отметил, что позиция Москвы по данному вопросу хорошо известна Вашингтону.

    «Мы, естественно, адресуем американцам все необходимые сигналы в русле этой позиции, она им, американцам, очень хорошо известна», – заявил Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Рябков заявил об отсутствии диалога России и США по контролю над вооружениями.

    Рубио указал на необходимость переговоров России, США и Китая.

    В воскресенье спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев призвал Москву и Вашингтон к совместной работе ради мировой стабильности.

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    20 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Трамп заявил об усталости Европы от украинского конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Европа устала от украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Европа потратила на это целое состояние, а теперь они уже устали», – сказал Трамп.

    Он подчеркнул, что США передали Киеву «невероятный объем оборудования, в основном военного», однако, по его словам, Соединенные Штаты «абсолютно ничего не получили взамен, кроме горя, смерти и огромных финансовых потерь», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Белый дом заявил, что Украина потеряла миллион граждан страны из-за отказа от мирной сделки с Россией.

    Он обвинил Киев в том, что киевские власти не способствуют мирному урегулированию конфликта на Украине.

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    20 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    МИД заявил о позитивных перспективах энергетического сотрудничества России и США

    Рябков: У США и России неплохие перспективы энергосотрудничества

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о наличии неплохих перспектив для энергетического взаимодействия Москвы и Вашингтона.

    Перспективы энергетического сотрудничества России и США выглядят позитивно, заявил Рябков. «Если вы обратили внимание, в отношении поставок российской соляры на мировые рынки речь идет не только о конкретном временном диапазоне. Но период, который мы готовы использовать для таких поставок, он выходит за рубеж 2026-2027 годов», – цитирует замглавы МИД РИА «Новости».

    По его словам, профильный блок, занимающийся энергетикой и поставками на внешние рынки, во взаимодействии с внешнеполитическим ведомством сейчас сопоставляет российские возможности со сроками, установленными в соответствующих распорядительных документах США. Дипломат подчеркнул, что в этой сфере есть неплохие перспективы, которые Москва намерена реализовывать.

    Ранее во вторник Рябков сообщил, что российские и американские профильные ведомства ведут диалог по вопросу освобождения заключенных. Также он отметил, что Москва приветствует желание США содействовать урегулированию на Украине, и заявил, что Москва адресует Вашингтону все необходимые сигналы по вопросу стратегической стабильности.


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    20 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Лавров призвал «не ждать чудес» от США в вопросе санкций

    Лавров: Россия не ждет чуда от США в вопросе санкций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидает чудес от администрации президента США Дональда Трампа в вопросе отмены антироссийских санкций.

    Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты являются как минимум противниками, которые не готовы к честной конкуренции, передает РИА «Новости».

    «Что администрация Трампа? Почитайте, что они говорят… У нас есть информация, как они общаются с нашими соседями, друзьями, партнерами в Африке, в Латинской Америке. Никакого чуда мы не ожидаем», – заявил Лавров на встрече с новыми сотрудниками дипломатической службы.

    Он напомнил слова министра финансов США Скотта Бессента о договоренности Москвы и Вашингтона по дизельному топливу. По мнению американского чиновника, это решение стало лишь исключением из действующих ограничений. В связи с этим Лавров призвал полагаться только на свои силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США объяснили отмену санкций против России потребностями Индии.

    Британия не поддержала отказ Дональда Трампа от антироссийских ограничений.

    В воскресенье американское Минэнерго отвергло смягчение санкций против российской нефти.

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    20 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик три часа кружил у Калининградской области

    Американский самолет-разведчик более трех часов кружил у Калининградской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II более трех часов осуществлял полет вдоль границ Калининградской области, свидетельствуют полетные данные.

    Самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» и направился к Калининградской области, где двигался по круговой траектории вдоль ее границ, передает РИА «Новости». Борт находился у границ региона с 11:53 до 15:12 мск, после чего вернулся на базу в Румынию.

    Bombardier ARTEMIS II, переоборудованный компанией Leidos из бизнес-джета для нужд радиолокационной разведки, регулярно используется для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу американский самолет-разведчик пролетел над Прибалтикой у границ России.

    В среду самолет-разведчик НАТО провел около Калининградской области 4,5 часа.

    В тот же день французский самолет-разведчик совершил полет вблизи российского региона.

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    20 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Глава Минфина США ушел от ответа на вопрос о визите Путина на саммит G20

    Глава Минфина США Бессент ушел от ответа на вопрос о визите Путина на саммит G20

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр финансов США Скотт Бессент ушел от ответа на вопрос о визите президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

    «Я пока не видел от него ответа на приглашение – ни подтверждения, ни отказа», – заявил Бессент, отвечая на вопрос об ожиданиях относительно участия Путина в G20. Его слова приводит РИА «Новости».

    Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Кремле сообщили, что решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами пока не принято.

    Ранее шерпа России назвал условие участия Путина в саммите G20.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о неопределенности с визитом Путина на G20.

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    20 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Американский журналист Хелали зачислен в спецназ «Ахмат»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Журналист из Соединенных Штатов Кристофер Хелали стал первым американским гражданином и представителем западных стран, зачисленным в спецназ «Ахмат».

    «Для меня большая честь, что я успешно прошел все квалификационные испытания и был принят в элитное подразделение спецназа «Ахмат» Министерства обороны РФ, став первым американцем и первым представителем западных стран, зачисленным в этот отряд», – цитирует журналиста ТАСС.

    Он пояснил, что подписал контракт с Минобороны и прошел интенсивную военную подготовку. Курс включал ведение позиционного боя, разведку, тактическую медицину и работу со взрывчатыми веществами.

    Журналист также отметил, что остается американским выборным должностным лицом, вступив при этом в ряды иностранных вооруженных сил. Он поблагодарил президента Владимира Путина, главу Чечни Рамзана Кадырова, министра обороны Андрея Белоусова и командира «Ахмата» Апты Алаудинова.

    Ранее Алаудинов сообщил, что Хелали заключил контракт со спецназом «Ахмат» и служит в Вооруженных силах России. Летом журналист запрашивал российское гражданство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе спецназ «Ахмат» уничтожил две группы диверсантов ВСУ в Харьковской области. В феврале связист подразделения рассказал о гибели членов своей семьи на СВО.

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    20 октября 2026, 15:24 • Новости дня
    МИД подтвердил диалог спецслужб России и США об освобождении заключенных

    Рябков: Спецслужбы России и США ведут диалог об освобождении заключенных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские и американские профильные ведомства ведут диалог по вопросу освобождения заключенных, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, спецслужбы России и США ведут диалог по вопросу освобождения заключенных, передает РИА «Новости». «По каналам спецслужб диалог по всем этим вопросам идет. Мы видели то, что президент (США Дональд) Трамп публично озвучил. Фамилия на слуху, конечно, но мне нечего сообщить на эту тему», – заявил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил о скором освобождении задержанного в России американца.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что спецслужбы двух стран продолжают контакты по обмену заключенными.

    До этого Рябков допустил возможность новых обменов.

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    20 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Рубио указал на необходимость диалога России, США и Китая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что лидерам трех наиболее могущественных ядерных держав – России, Соединенных Штатов и Китая – необходимо вести диалог друг с другом.

    Американский госсекретарь прокомментировал возможность проведения трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

    «Нет причин удивляться, что лидерам трех наиболее могущественных ядерных держав мира необходимо разговаривать друг с другом. <…> Это – возможность, и президент [Трамп] показал свою готовность к тому, чтобы США, Россия и Китай на уровне лидеров провели предметный разговор, например, по вопросу контроля над вооружениями. Для мира это было бы очень позитивным делом», – заявил Рубио.

    Отмечается, что госсекретарь США общался с журналистами во время своего визита в Индию. Трансляцию беседы вел американский телеканал Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о готовности к встрече с российским и китайским лидерами.

    Он назвал денуклеаризацию главной темой возможных переговоров.

    На прошлой неделе Кремль не подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС.

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    Франция перекупает дизель с угрозой войны

    Президент Франции ликует, ведь ему удалось сторговаться с ближневосточными странами, чтобы их дизель пришел именно в Париж, а не туда, куда он приходил раньше. Сейчас каждый руководитель европейской страны сам за себя, как во время пандемии и дефицита перчаток, масок и вакцин. Социальное недовольство уже бурлит. На таком ажиотаже цены на дизель в мире могут еще больше вырасти. Подробности

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    Разлад с Киевом дал Сеулу повод для сближения с Москвой

    В российском МИД отмечают заинтересованность Южной Кореи в нормализации отношений с Россией. На фоне скандала Сеула с Киевом и энергетических договоренностей Москвы и Вашингтона эксперты видят предпосылки для восстановления сотрудничества двух стран. Сможет ли Южная Корея вернуться к прагматичному подходу в отношениях с Россией? Подробности

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    Новая лунная гонка приняла ядерный характер

    Заявление гендиректора Росатома Алексея Лихачева подтверждает масштабные планы: Россия намерена развернуть ядерную установку на Луне к середине 2030-х годов. Что это будет за реактор? На каких технологиях построен? Какие возможности даст для освоения Луны? И зачем нам вообще Луна? Подробности

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    Европе для соперничества с Россией потребовались ледоколы

    Евросоюз меняет подход к Арктике и переходит от защиты белых медведей к «жесткой силе». Новая стратегия предусматривает закупки ледоколов, развитие спутниковой связи и контроль за подводной инфраструктурой. За этими планами стоит стремление потеснить Россию и Китай на северных морских маршрутах. Но, по оценкам экспертов, изменить баланс сил Брюсселю не удастся: ресурсов недостаточно, а интересы европейцев и США в регионе далеко не всегда совпадают, что видно по конкуренции за Гренландию. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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