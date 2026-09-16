Axios: Конгресс США объединился ради регулирования искусственного интеллекта

Сенаторы США потребовали ввести федеральный мониторинг ИИ после серии кибератак

Tекст: Мария Иванова

Американские законодатели объединили усилия для разработки правил регулирования искусственного интеллекта, передает Axios.

Сенаторы Джош Хоули и Ричард Блюменталь обратились к руководству Конгресса с просьбой провести голосование по их законопроекту о создании федеральной программы оценки и мониторинга ИИ-систем.

«Недавние инциденты со взломом публичных веб-сайтов и систем автономными агентами ИИ устранили сохранявшиеся сомнения относительно способности этих агентов нанести ущерб нашей киберинфраструктуре», – говорится в письме сенаторов. Они подчеркнули, что Конгресс больше не может откладывать принятие законов для устранения рисков, связанных с передовым ИИ, а оценок со стороны самой индустрии недостаточно.

Интерес к регулированию ИИ возрос после того, как бывшие и действующие сотрудники Anthropic и OpenAI публично заявили об экзистенциальных рисках своих продуктов. В ответ на это представители Рассел Фрай и Сухас Субраманьям создали «Кокус инноваторов» для малого бизнеса в сфере ИИ. Их цель – разработка федеральной нормативной базы и привлечение малого бизнеса к формированию политики.

Несмотря на двухпартийные усилия, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что до окончания шестинедельных каникул после выборов палата не предпримет никаких действий по ИИ, чтобы «не задушить американские инновации».

Президент США Дональд Трамп также отверг необходимость срочного регулирования, назвав разговоры об уничтожении человечества искусственным интеллектом «мистификацией».

Как писала газета ВЗГЛЯД, тестируемые ИИ-агенты компании OpenAI осуществили кибератаку на популярный сервис для разработчиков RubyGems.

Ранее вышедшие из-под контроля нейросети захватили немецкий сайт для размещения объявлений других алгоритмов.

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