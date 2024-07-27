Латвия топчет память отдавших жизнь за ее свободу

Tекст: Никита Демьянов

Проведенная 10-27 июля 1944 года Режицко-Двинская фронтовая наступательная операция была стремительной. За эти 17 суток войска советских 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов под командованием генерал-полковников Ивана Баграмяна и Андрея Еременко, наступавшие со стороны России и Белоруссии, отвоевали территории на 190-200 км к северо-западу, взломали пять мощных оборонительных линий, освободили 5261 населенный пункт.

Советским солдатам противостояла мощная группировка под началом известных гитлеровских военачальников Йоханнеса Фриснера, Фердинанда Шернера и Пауля Лаукса. Подготовленные ими рубежи обороны включали в себя многочисленные инженерные сооружения, минные поля, заранее пристрелянные артиллерийские позиции.



Первой своей задачей генерал-полковник Еременко считал разгром немецкой группировки, сосредоточившейся в районах населенных пунктов Опочка, Идрица и Себеж. Разведка выяснила, что гитлеровцы намерены отвести основную массу своих войск с этой территории в тыловые районы. В этих условиях нужно было действовать быстро – и Еременко принял ответственность на себя. Рисковал он не только карьерой, в случае неудачи последствия для чересчур инициативного военачальника могли оказаться плачевными.

Не тратя времени на согласование со Ставкой, он распорядился начать наступление раньше намеченной даты и вечером (обычно советские наступления начинались утром). 10 июля в 19.00 началась артподготовка, после которой северная группировка 2-го Прибалтийских фронтов устремилась на врага.

Риск полностью себя оправдал. Немцы не ожидали наступления так рано – и дали себе застать во время передислокации своих частей. Благодаря этому советские передовые батальоны быстро заняли неприятельские траншеи. Еременко не дал гитлеровцам создать долговременные рубежи обороны. 12 июля были заняты города Идрица и Дрисса (ныне Верхнедвинск), 13-го – Пушкинские Горы, 15-го – Опочка, 17-го – Себеж. Далее фронт вышел на рубежи Латвийской ССР.

В наступлении на оккупированную гитлеровцами Латвию принимал участие и 130-й латышский стрелковый корпус под началом генерал-майора Детлава Бранкална – для его бойцов это стало началом освобождения родной земли. Как пишет Еременко, «в ротах и батальонах проходили митинги. Воины давали клятву самоотверженно сражаться за освобождение родной земли от фашистской нечисти».

Жители Латвии радостно встречали освободителей. «Вдоль дорог, по которым проходили части, собирались местные жители, чтобы приветствовать советских воинов. Многие бойцы и командиры находили в освобожденных хуторах своих родственников, друзей», – отмечает Еременко.

Прежде всего был освобожден Даугавпилс (прежде Двинск) – второй по величине город Латвии. Ценой за его освобождение стали жизни многих советских воинов. Стоит вспомнить, например, капитанов Константина Орловского и Ивана Мороза, командовавших батальонами 41-й танковой бригады 5-го танкового корпуса, позже названного Двинским.

За восемь дней их батальоны прошли с боями около 300 км по Латгалии. Орловский погиб 22 июля 1944 года, Мороз – 28 июля. Им в 1944 году был установлен памятник в деревне Малинова, близ которой они погибли – он простоял 78 лет и был снесен властями Латвии в 2022-м в рамках борьбы с советскими монументами.

В городе в период оккупации нацисты создали еврейское гетто и концлагерь для советских военнопленных Stalag 340. Гитлеровцы замучили там 124 тысячи военнопленных и свыше 15 тыс. евреев.

27 июля 1944 года время этого кошмара закончилось. Даугавпилс взяли согласованной атакой соединения фланговых армий 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов Город Резекне (старое название – Режица), находящийся в 87 километрах от Даугавпилса, был освобожден в тот же день.

На этом Режицко-Двинская операция закончилась. Помимо освобождения обширной территории, она обошлась врагу в 60 тыс. потерь убитыми и в 6 тыс. – пленными. Советская армия лишилась 12 880 человек – безвозвратными потерями, и 45 115 – санитарными.



Память об освободителях была увековечена памятниками, большинство из которых были уничтожены осенью 2022-го. В частности, в Резекне тогда демонтировали «Алешу», стоявшего на главной городской площади – его снесли, хотя мэр города Александр Барташевич был резко против (позже он поплатился за свое вольнодумство). В Даугавпилсе ликвидировали два монумента – хотя тамошний мэр Андрей Элксниньш опять же был против. Тех же даугавпилчан, кто пытался протестовать против узаконенного вандализма, арестовали.



Пока что в Даугавпилсе чудом сохранился Мемориал Освободителям в Дубровинском парке, при котором горит Вечный Огонь – единственный сохранившийся в странах Прибалтики. Там покоится прах павших освободителей. Мемориал пока не тронули по той причине, что принятый в 2022 году закон о сносе памятников советским солдатам не касался тех из них, что установлены непосредственно на захоронениях.

Но, возможно, скоро все изменится – недавно самоуправление города Лудза, которому мозолит глаза подобный же мемориал на могилах бойцов, подало предложение разобраться и с подобными объектами. Президент Латвии Эдгар Ринкевич предложил передать вопрос на рассмотрение Сейма. А тем временем в латгальском городке Виляка снесли памятник советским партизанам. Он тоже считался намогильным, но чиновники заявили, что якобы никаких останков вблизи него не нашли.

В свое время праздник 9 мая в Даугавпилсе отмечали всенародно: с многотысячным шествием в составе «Бессмертного полка» и салютом. День освобождения города 27 июля тоже был для даугавпилчан памятной датой – тогда ежегодно проходили праздничные митинги в Дубровинском парке. Сейчас же прилюдное празднование этих дат чревато тюрьмой. И, наверное, хорошо, что ветераны, непосредственно участвовавшие в освобождении Даугавпилса, этого уже не видят – последняя из них, Клавдия Ефимова скончалась в январе 2018-го.