Как советские солдаты спасли Одессу от полного разрушения

Tекст: Василий Кузнецов

Одесская наступательная операция проводилась весной 1944 года войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского. К тому моменту освобожденный Николаев уже находился к востоку от линии фронта. Несколько советских армий двигались непосредственно на город, а еще несколько – «обтекали» Одессу с севера, направляясь на Тирасполь.

Первая серьезная заявка на освобождение города приходится на 26-28 марта, когда советские войска форсировали Южный Буг и прорвали вражескую оборону на его правом берегу. Здесь, в частности, наступала знаменитая 8-я гвардейская армия под началом генерал-лейтенанта Василия Чуйкова. И армия, и ее командующий уже прославились на весь мир в ходе Сталинградской битвы.

Прорыв через реки и лиманы

Немцы рассчитывали, что советское продвижение замедлится ввиду огромного количества естественных препятствий, ведь местность в окрестностях Одессы изобилует водными преградами. Действительно, после преодоления Буга наступающим силам периодически приходилось останавливаться – по словам Чуйкова, мешали «реки и лиманы, бесчисленные мелкие заливы и заливчики». Мешала и распутица, да еще какая. «Буксовали даже тракторы и тягачи. Артиллеристы тащили пушки на себе», – писал об этом маршал Александр Василевский.

Но несмотря ни на что, уже 4 апреля была отвоевана железнодорожная станция Раздельная, связывающая Одессу с Тирасполем. Ее захватила сводная конно-механизированная группа, которой руководил генерал-лейтенант Исса Плиев. А двумя днями позже части 8-й гвардейской армии подошли к Хаджибеевскому лиману.

«Немецкое командование имело все основания рассчитывать, что именно здесь удастся задержать переправу наших войск, несколько выиграть время и организовать оборону Одессы.

Самая узкая часть лимана равнялась 800 метрам, глубина доходила до двух метров. Противник мог организовать оборону на правом берегу. Войскам 8-й гвардейской армии удалось опередить противника и с ходу форсировать лиман. Ворота на Одессу были открыты», – говорится в воспоминаниях Чуйкова.

Освобождение Одессы воспринималось в СССР как важный психологический рубеж. Героическая оборона города летом–осенью 1941 года вошла в легенду – и спасение Одессы-мамы из вражеских лап полагалось делом чести.

«Истерзанный город»

«Утром 9 апреля войска, наступающие на Одессу с юга, севера и запада, увидели окраины города, заводские корпуса, крыши дворцов и жилых кварталов. Вернувшиеся оттуда разведчики сообщили, что почти все самые красивые здания, в том числе оперный театр и портовые сооружения, заминированы... Еще день-два, и сатанинская сила тротила сделает свое страшное дело. Как же быть? Город надо сохранить во что бы то ни стало», – рассказывает Чуйков.

После захвата Одессы в 1941 году Гитлер отдал ее своему союзнику – румынскому диктатору Иону Антонеску. Соответственно, обороняли город румынские войска, но не только они. Также там находились 72-й армейский корпус вермахта в составе четырех дивизий и свыше двадцати отдельных батальонов войск СС. Действуя по принципу «не доставайся же ты никому», они задумали перед уходом обратить прекрасный приморский город в пепелище.

Гитлеровцы заминировали исторические здания, портовые сооружения, предприятия и городскую электростанцию. То, что еще можно было вывезти, собирались вывезти: местный железнодорожный узел был забит эшелонами со станками, разного рода промышленным оборудованием и металлоконструкциями. Кое-что из заминированных объектов немцы успели уничтожить, но очень многое удалось спасти. Быстрое занятие узловой станции Раздельная помешало вывозу награбленного.

«Перед нами открылась панорама горящей Одессы. Мы не видели той светлой улыбки Одессы, которая всегда пленяла поэтов и писателей. Над истерзанным городом клубился черный дым пожарищ, слышались, как тяжкий стон, взрывы на заводах, складах, портовых пакгаузах. Мы не видели стройных рядов пирамидальных кленов и каштанов вдоль ее пригородных дорог. По ним густым, мутным потоком двигалось воинство Гитлера и Антонеску», – так генерал Плиев описывает сохранившуюся в его воспоминаниях батальную картину.

Помощь партизан и словаков

Перед атакой непосредственно на город в подразделениях было решено: артиллерии по городским кварталам огня не открывать, авиации воздерживаться от бомбежек. Таким образом, начавшееся в ночь на 10 апреля наступление проходило без предварительной артиллерийской и авиационной обработки. Случай едва ли не уникальный в военной практике штурма укреплений подобного рода. Все было подчинено одной задаче – спасти город от массовых разрушений.

К рассвету подразделения 4-го и 28-го гвардейских корпусов совместно с танкистами из группы Плиева уже подходили к Дерибасовской улице. Показался берег моря.

Одним из тех, кто наилучшим образом проявил себя в этом бою, оказался лейтенант Василий Зайцев – тот самый сталинградский снайпер.

На момент битвы за Одессу он командовал зенитной ротой 79-й гвардейской дивизии. Оказавшись в районе джутовой фабрики на юго-западной окраине города, Зайцев повел свою роту в атаку. Скоординировавшись со стрелковой ротой лейтенанта Владимира Бурбы, зайцевцы захватили военный аэродром. Причем сделали это столь быстро, что базировавшиеся на нем истребители взлететь не успели. Зенитчики овладели восемнадцатью исправными «мессершмиттами» – опять же, случай в военной истории небывалый.

Полное разрушение Одессы, взрывы ее кварталов, дворцов и театров удалось сорвать в том числе благодаря партизанам из отряда Степана Дроздова и мужеству простых одесситов. Партизаны и подпольщики завязали в городе открытый бой, чтобы отвлечь гитлеровские войска на себя от наступающих частей Красной армии. «Только 9 апреля отряд Дроздова уничтожил 120 вражеских солдат и офицеров, а 75 взял в плен. Одесситы тысячами встречали части Красной армии и вместе с ними очищали улицы от врага, гасили пожары, снимали мины и фугасы. Не удалось спасти только портовые сооружения, которые противник успел взорвать», – пишет Чуйков.

Позже выяснилось, что в Одессе дислоцировался словацкий полк, солдаты которого заблаговременно вышли на контакт с партизанами. Когда начался штурм города, словаки, своевременно сложив оружие, спешно указали, где враг заложил мины. Благодаря этому советским саперам удалось предотвратить взрыв Одесского оперного театра.

Убедившись, что Одессу не удержать, генерал-полковник Карл-Адольф Холлидт, командовавший группировкой вермахта в этом регионе, велел спешно выводить войска за Днестр. А уже вечером того же дня, 10 апреля 1944 года, Москва салютом отметила спасение Одессы.