Одесса ждет нового освобождения от нацистских захватчиков

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10 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 08:48  |  vz.ru
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Куда валютные колебания заведут рубль

Лучшая валюта в мире превратилась в худшую Алексей Сухоруков/РИА Новости
Прошедшая неделя для российской валюты выдалась нервной. Рубль перестал быть лучшей валютой в мире и перешел в совсем иную лигу. При этом бюджету России нужен более слабый рубль, чем был в прошлом году, так как нефтегазовые доходы упали почти вдвое из-за снижения цены и сокращения экспорта. Вмешаются ли монетарные власти в происходящее и когда? Подробности...
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Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

Переносные противотанковые комплексы – одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой Станислав Красильников/ТАСС
«Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника». Такими словами военные эксперты комментируют заявления Минобороны о создании специальных групп по борьбе с бронетехникой стран НАТО, поставленной Украине. Как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы? Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Одесса ждет нового освобождения от нацистских захватчиков

Одесситы ждут возможности вернуться к привычной жизни, но уже в составе России Денис Петров/РИА Новости
В понедельник Одесса празднует годовщину освобождения от гитлеровских захватчиков. Этот поистине народный праздник всегда отмечался с размахом. Однако в последние годы 10 апреля происходили стычки между местными жителями и праворадикалами. Кроме того, сказалось действие закона о «декоммунизации», который запретил демонстрацию знамени Победы. Каковы сейчас настроения одесситов и как они относятся к России спустя год после начала СВО?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Америка сжигает за собой мосты

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Будет сделано всё для того, чтобы и Европа превратилась в мега-Украину – пространство хаоса, с разрушенной промышленностью и сельским хозяйством, затопленное ордами беженцев, сотрясаемое гражданскими конфликтами и страдающее от экологических катастроф. Подробности...

Новая элита России рождается на Юго-Западе

Дмитрий Грунюшкин
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Обсуждение: 16 комментариев

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    Одесса ждет нового освобождения от нацистских захватчиков

    Одесситы ждут возможности вернуться к привычной жизни, но уже в составе России
    		  
    10 апреля 2023, 08:46
    Фото: Денис Петров/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    В понедельник Одесса празднует годовщину освобождения от гитлеровских захватчиков. Этот поистине народный праздник всегда отмечался с размахом. Однако в последние годы 10 апреля происходили стычки между местными жителями и праворадикалами. Кроме того, сказалось действие закона о «декоммунизации», который запретил демонстрацию знамени Победы. Каковы сейчас настроения одесситов и как они относятся к России спустя год после начала СВО?

    10 апреля отмечается годовщина освобождения Одессы от гитлеровских войск. Город одним из первых подвергся нападению нацистских захватчиков. В августе 1941 года Одесса была окружена с суши, оставалось только морское сообщение. 10 апреля 1944 года город был освобожден советскими войсками, и с тех пор эта дата всегда была знаковой для горожан. 8 мая 1965 года Одесса получила звание города-героя в честь 20-летия победы над фашизмом.

    Праздник всегда был народным и отмечался с широким размахом – по аналогии с 9 Мая. На Аллею Славы с раннего утра приходило огромное количество людей, чтобы возложить цветы к Памятнику неизвестному матросу. Над зданием горсовета поднималось Знамя Победы. Возле памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре, а также возле стелы «Крылья Победы» и у мемориала героической обороны Одессы всегда проходили масштабные мероприятия.

    Но уже после переворота в 2014 году и трагедии 2 мая многое начало меняться. В частности, знамя Победы попало под закон о «декоммунизации», за георгиевскую ленточку могли напасть и избить праворадикалы. В прошлом году глава военной областной администрации Максим Марченко временно ввел комендантский час до 11 апреля, чтобы воспрепятствовать празднованию.

    Однако некоторые одесситы проявили смекалку и отметили праздник 9 апреля, возложив горы цветов у подножия памятника Неизвестному Матросу и на Аллее Славы. На этот раз массовых мероприятий не будет, но люди все равно помнят праздник и активно вспоминают историю города в пабликах и соцсетях.

    Бывший депутат Одесского облсовета Алексей Албу отмечает, что первоначальный шок, вызванный началом боевых действий год назад, прошел, люди постепенно свыклись с тем положением, в котором оказались.

    «В стане наших сторонников наблюдается разочарование, так как многие рассчитывали на быструю развязку и скорое возвращение Одессы в состав России. Однако многие понимают: если бы не помощь десятков западных государств, СВО давно достигла бы своих целей. Поэтому можно с уверенностью заявить, что

    за год настроения одесситов изменились, но не изменились их политические взгляды.

    Те, кто ждал освобождения от нацистов, так его и ждут. А те, кто «встроился» в новую постмайданную систему, намерены и дальше бороться за то, чтобы Одесса осталась под влиянием Украины», – подчеркнул Албу.

    Депутат Госдумы Анатолий Вассерман не исключает, что одесситы стали жертвами стокгольмского синдрома, потому что «у них нет другого способа выжить». В связи с этим одесситы вынуждено демонстрируют лояльность украинской власти. «Но стокгольмский синдром довольно быстро проходит после освобождения заложников», – подчеркнул Вассерман.

    Он напомнил, что после начала СВО из Одессы выехали немногие, потому что те, кто этого хотел, «сделали это уже давно». «К сожалению, выезд с Украины практически заблокирован. Ему всячески препятствовали еще в мирное время, а сейчас, когда ВСУ нуждаются в большом количестве пушечного мяса, выехать еще сложнее», – отметил политик.

    Албу добавляет, что многие выехавшие одесситы «вернулись, столкнувшись с бытовыми сложностями в странах Европы». «В то же время нужно провести четкую грань между теми, кто выезжал, опасаясь боевых действий, и теми, кто выехал, спасаясь от украинских властей и праворадикалов. Таких людей очень много и они не могут вернуться в Одессу до момента ее освобождения», – уверен политик. Вассерман также отметил, что горожане крайне недовольны сносом памятника Екатерине II – основательнице Одессы. Незадолго до этого в городе снесли памятник русскому полководцу Александру Суворову.

    В конце марта власти Одессы решили демонтировать мемориальную доску русскому и советскому писателю Максиму Горькому на фасаде дома одной из центральных улиц города. «Горожане недовольны, но проявить это смогли очень немногие, потому что за это могут не только посадить, но и просто убить. После убийства Олеся Бузины мало кто рискует публично протестовать против властей Украины», – считает депутат. Албу уточняет:

    одесситы восприняли снос памятника основателям города как очередную пощечину со стороны украинской власти, как очередной плевок в лицо.

    «Но проблема заключается в том, что у людей нет возможности организоваться для защиты своих прав. Любое подобное объединение будет расценено как враждебное украинской власти, а его организаторы и участники попадут под каток репрессий. Однако большинство одесситов понимает, что это временно – Екатерина Великая все равно вернется на свое почетное место», – уверен собеседник.

    Кроме того, Вассерман напомнил, что 10 апреля 1944 года советские войска не штурмовали Одессу, в которой находились немецкие и румынские военные. Их примером могут воспользоваться российские военные, если рано или поздно окажутся вблизи города-героя. «Советские войска обошли Одессу и под угрозой окружения немцы и румыны бежали из города. Наши войска вошли в Одессу только через несколько часов. Их встретили развешанные на фонарных столбах и деревьях пособники немцев и румын, которые не успели сбежать» – отметил Вассерман.

    Албу прогнозирует, что появление российских военных вблизи Одессы будет воспринято горожанами по-разному. «Те, кому есть что терять (это так называемые «хаджибеевцы» и «одесці» из числа тех, кто осел в Одессе после 2014 года, получил должности и возможность ведения бизнеса) – будут сопротивляться. Аполитичная часть горожан просто боится войны. В этой среде превалируют разные настроения: кто-то искренне верит украинской пропаганде и боится, что из его квартиры вынесут унитаз и стиральную машинку, а кто-то готовится пережидать тяжелые времена в убежищах», – рассказал он.

    Между тем, значительная часть одесситов настроена лояльно к ВС России, ждет их и готова помогать, подчеркивает собеседник. «Но не стоит рассчитывать, что эта помощь будет открытой, так как многие реально боятся повторения херсонских событий. Этот страх является очень серьезным сдерживающим фактором в среде наших сторонников», – уверен бывший депутат Одесского облсовета.

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