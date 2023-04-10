Одесса ждет нового освобождения от нацистских захватчиков

В понедельник Одесса празднует годовщину освобождения от гитлеровских захватчиков. Этот поистине народный праздник всегда отмечался с размахом. Однако в последние годы 10 апреля происходили стычки между местными жителями и праворадикалами. Кроме того, сказалось действие закона о «декоммунизации», который запретил демонстрацию знамени Победы. Каковы сейчас настроения одесситов и как они относятся к России спустя год после начала СВО?

10 апреля отмечается годовщина освобождения Одессы от гитлеровских войск. Город одним из первых подвергся нападению нацистских захватчиков. В августе 1941 года Одесса была окружена с суши, оставалось только морское сообщение. 10 апреля 1944 года город был освобожден советскими войсками, и с тех пор эта дата всегда была знаковой для горожан. 8 мая 1965 года Одесса получила звание города-героя в честь 20-летия победы над фашизмом.

Праздник всегда был народным и отмечался с широким размахом – по аналогии с 9 Мая. На Аллею Славы с раннего утра приходило огромное количество людей, чтобы возложить цветы к Памятнику неизвестному матросу. Над зданием горсовета поднималось Знамя Победы. Возле памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре, а также возле стелы «Крылья Победы» и у мемориала героической обороны Одессы всегда проходили масштабные мероприятия.

Но уже после переворота в 2014 году и трагедии 2 мая многое начало меняться. В частности, знамя Победы попало под закон о «декоммунизации», за георгиевскую ленточку могли напасть и избить праворадикалы. В прошлом году глава военной областной администрации Максим Марченко временно ввел комендантский час до 11 апреля, чтобы воспрепятствовать празднованию.

Однако некоторые одесситы проявили смекалку и отметили праздник 9 апреля, возложив горы цветов у подножия памятника Неизвестному Матросу и на Аллее Славы. На этот раз массовых мероприятий не будет, но люди все равно помнят праздник и активно вспоминают историю города в пабликах и соцсетях.

Бывший депутат Одесского облсовета Алексей Албу отмечает, что первоначальный шок, вызванный началом боевых действий год назад, прошел, люди постепенно свыклись с тем положением, в котором оказались.

«В стане наших сторонников наблюдается разочарование, так как многие рассчитывали на быструю развязку и скорое возвращение Одессы в состав России. Однако многие понимают: если бы не помощь десятков западных государств, СВО давно достигла бы своих целей. Поэтому можно с уверенностью заявить, что

за год настроения одесситов изменились, но не изменились их политические взгляды.

Те, кто ждал освобождения от нацистов, так его и ждут. А те, кто «встроился» в новую постмайданную систему, намерены и дальше бороться за то, чтобы Одесса осталась под влиянием Украины», – подчеркнул Албу.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман не исключает, что одесситы стали жертвами стокгольмского синдрома, потому что «у них нет другого способа выжить». В связи с этим одесситы вынуждено демонстрируют лояльность украинской власти. «Но стокгольмский синдром довольно быстро проходит после освобождения заложников», – подчеркнул Вассерман.

Он напомнил, что после начала СВО из Одессы выехали немногие, потому что те, кто этого хотел, «сделали это уже давно». «К сожалению, выезд с Украины практически заблокирован. Ему всячески препятствовали еще в мирное время, а сейчас, когда ВСУ нуждаются в большом количестве пушечного мяса, выехать еще сложнее», – отметил политик.

Албу добавляет, что многие выехавшие одесситы «вернулись, столкнувшись с бытовыми сложностями в странах Европы». «В то же время нужно провести четкую грань между теми, кто выезжал, опасаясь боевых действий, и теми, кто выехал, спасаясь от украинских властей и праворадикалов. Таких людей очень много и они не могут вернуться в Одессу до момента ее освобождения», – уверен политик. Вассерман также отметил, что горожане крайне недовольны сносом памятника Екатерине II – основательнице Одессы. Незадолго до этого в городе снесли памятник русскому полководцу Александру Суворову.

В конце марта власти Одессы решили демонтировать мемориальную доску русскому и советскому писателю Максиму Горькому на фасаде дома одной из центральных улиц города. «Горожане недовольны, но проявить это смогли очень немногие, потому что за это могут не только посадить, но и просто убить. После убийства Олеся Бузины мало кто рискует публично протестовать против властей Украины», – считает депутат. Албу уточняет:

одесситы восприняли снос памятника основателям города как очередную пощечину со стороны украинской власти, как очередной плевок в лицо.

«Но проблема заключается в том, что у людей нет возможности организоваться для защиты своих прав. Любое подобное объединение будет расценено как враждебное украинской власти, а его организаторы и участники попадут под каток репрессий. Однако большинство одесситов понимает, что это временно – Екатерина Великая все равно вернется на свое почетное место», – уверен собеседник.

Кроме того, Вассерман напомнил, что 10 апреля 1944 года советские войска не штурмовали Одессу, в которой находились немецкие и румынские военные. Их примером могут воспользоваться российские военные, если рано или поздно окажутся вблизи города-героя. «Советские войска обошли Одессу и под угрозой окружения немцы и румыны бежали из города. Наши войска вошли в Одессу только через несколько часов. Их встретили развешанные на фонарных столбах и деревьях пособники немцев и румын, которые не успели сбежать» – отметил Вассерман.

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Албу прогнозирует, что появление российских военных вблизи Одессы будет воспринято горожанами по-разному. «Те, кому есть что терять (это так называемые «хаджибеевцы» и «одесці» из числа тех, кто осел в Одессе после 2014 года, получил должности и возможность ведения бизнеса) – будут сопротивляться. Аполитичная часть горожан просто боится войны. В этой среде превалируют разные настроения: кто-то искренне верит украинской пропаганде и боится, что из его квартиры вынесут унитаз и стиральную машинку, а кто-то готовится пережидать тяжелые времена в убежищах», – рассказал он.

Между тем, значительная часть одесситов настроена лояльно к ВС России, ждет их и готова помогать, подчеркивает собеседник. «Но не стоит рассчитывать, что эта помощь будет открытой, так как многие реально боятся повторения херсонских событий. Этот страх является очень серьезным сдерживающим фактором в среде наших сторонников», – уверен бывший депутат Одесского облсовета.

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