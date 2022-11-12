Зачем нам нужна Одесса

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12 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 15:07  |  vz.ru
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Почему рынок криптовалют ждут еще большие потрясения

Экономика США бьет по биткоину Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Крах криптовалют имеет как внутренние, так и внешние причины. И экономика США играет здесь не последнюю роль. И хотя в четверг биткоин отыграл значительную часть потерь среды, его неминуемо ждет еще большее падение, считают эксперты. Что же так сильно давит на криптовалюты и почему вложения в них становятся непривлекательными? Подробности...
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Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали REUTERS/Tom Brenner
Формально Республиканская партия имеет право праздновать победу: по итогам выборов в Конгресс ей досталось большинство в Палате представителей. Но это будет очень грустный праздник: победа оказалась горше поражения. Особенно для Дональда Трампа, позиции которого в партии пошатнулись. Его переизбрание президентом теперь крайне сомнительно.  Подробности...
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России предстоит сражение за Днепр

Российский катер «Буян» может стать ответом на попытку США насытить ВСУ новыми бронекатерами в борьбе за Днепр Михаил Голенков/РИА Новости
Российские силы в Херсоне перешли на левобережье, из-за чего река Днепр превратилась в линию боевого соприкосновения. Предвосхищая это, США анонсировали поставку Украине 40 речных бронекатеров. Как именно ВСУ могут использовать подобный вид техники и чем Россия могла бы на это ответить?  Подробности...
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Макрон готовится к войне

«Война на Украине позволила нам значительно продвинуться вперед в вопросах европейской обороны», – сообщил военным Макрон ERIC GAILLARD/EPA/ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно признал военную слабость и несамостоятельность своей державы. Ответом на это станет новая военная доктрина, которая изменит армию и приготовит страну к актуальным вызовам, включая ядерные. Чего Макрон хочет добиться на самом деле и какова в этом роль России? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Зачем нам нужна Одесса

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Вопрос об Одессе будет решаться в более широком контексте, в связи с успехами на всей протяжённости фронта в рамках третьей фазы воссоединения юго-восточных регионов с Россией. Подробности...

В СВО каждый должен выполнять свои задачи

Игорь Гарнов
Игорь Гарнов, подполковник запаса
Украинские соцсети активно рассказывают, что у России «заканчиваются ракеты», поэтому она вынуждена использовать зенитные ракеты для ударов по наземным целям. На самом деле вряд ли ВС РФ в реальности прибегают к подобной практике, и на это есть четыре причины. Подробности...

Судьба «Большой двадцатки» решается в боях на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Стоит ли России опасаться, что на саммите G20 за ее спиной будут достигнуты какие-либо договоренности? Страны Запада вынуждены выступать на любых международных встречах единым фронтом, но жесткая позиция США и союзников вряд ли понравится развивающимся странам. Подробности...
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
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    Виталий Трофимов-Трофимов

    Зачем нам нужна Одесса

    Виталий Трофимов-Трофимов
    политический аналитик
    		12 ноября 2022, 14:00

    Несмотря на то, что клуб «Валдай» прояснил многие моменты относительно событий на Украине, одной из нераскрытых тем остаются географические пределы специальной военной операции. Отвечая на вопрос венгерского журналиста о судьбе Одессы, Владимир Путин заявил, что Одесса может стать «символом разрешения конфликтов», но не пояснил в каком виде и по какому сценарию.

    Это породило рассуждения среди политологов как о дальнейшей судьбе «жемчужины у моря», так и о пределах, на которых должна будет остановиться СВО. Попробуем разобраться в плюсах и минусах расширения спецоперации на Одесскую область.

    Украинская регионалистика, логистика и прикладная геополитика

    О том, что Одесса может стать целью зимнего этапа СВО, говорит множество факторов. Ее приобретение выглядит обоснованным. В первую очередь это региональный анализ.

    Украина состоит из трех больших регионов. Бывшие польские земли составляют Западную Украину, восемь областей, сконцентрированных вокруг Киева, составляют Центральную Украину, а населенные русскими, евреями, татарами и т.д. земли от Одессы до Луганска – Юго-Восточную Украину. Спецоперация проходит преимущественно на юго-востоке, и несложно заметить, что юго-восток выбирает свою судьбу вместе с Россией как бы в три этапа. Ровно в соответствии с географической логикой самого региона – с юго-востока по направлению на север и запад.

    Крымский референдум 2014 года – это первый этап ирреденты. В состав России вошли два субъекта федерации – Автономная республика Крым и г. Севастополь. Второй этап воссоединения в 2022 году включал уже четыре области, находящиеся на севере и на западе от Крыма. Это Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.

    Оставшиеся регионы юго-восточной Украины точно так же расположены на севере и на западе от второй волны воссоединения. Это Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одесса. Здесь политическая и хозяйственная регионалистика совпадают с военно-стратегической. Если территории за линией соприкосновения простреливаются ВСУ на 150-200 км., то для того, чтобы обезопасить четыре новых региона в составе России, необходимо отодвинуть линию соприкосновения на это расстояние. И если мы это сделаем на карте, то увидим, что Днепропетровск и Николаев оказываются в зоне перспективного российского контроля, а до Одессы остается лишь рукой подать.

    Николаев не так важен, как Одесса, но в рамках юго-восточной Украины именно Херсон, Николаев и Одесса являются южным украинским макрорегионом. Здесь проходят транспортные коридоры, выстроены надежные и старые экономические связи. Другими словами, не получится расширить границу СВО (а затем и границу России) за счет Одессы, игнорируя Николаев.

    Днепропетровск, наоборот, наименее ценное приобретение на всем юго-востоке. Тут необходимо посчитать, будет ли вхождение Днепропетровской области в российскую сферу влияния стоить сопутствующих жертв. Вполне так может оказаться, что СВО закончится сохранением этой области в составе Украины. Если Украина к тому времени еще будет в каком-то виде существовать. Николаев и Одесса важны не только как закрытие регионалистического гештальта. Если вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России было обусловлено прокладыванием транспортного сухопутного коридора в Крым, то вхождение Николаева и Одессы – это тот же транспортный сухопутный коридор в Молдавию, Румынию и Приднестровье.

    Страны юго-восточной Европы находятся в экономически куда более печальном положении, чем страны Северной, Центральной и Западной Европы. Они больше открыты к диалогу с Россией и нередко ведут свою игру. Достаточно вспомнить и недовольную беженцами Болгарию, и поведение венгерского президента Виктора Орбана. Кроме того, нам есть что им предложить в качестве альтернативы умирающему общеевропейскому экономическому сотрудничеству – проект развития причерноморской экономики. Это развитие могло бы начаться с расширения и достройки кольцевой причерноморской автомагистрали. Частью этой трассы органично станут и Николаев, и Одесса. В дополнение к Запорожской и Херсонской областям.

    Геополитический смысл присоединения Одессы (и Николаева) – это отрезание Украины от береговой линии. Этот план родился во времена американской гражданской войны в голове генерала Уинфилда Скотта. Тогда, сражаясь с Конфедерацией, он разработал план блокады южных портов и установления контроля над рекой Миссисипи. С подачи журналистов план получил название «Анаконда». Позже Западный мир применял схожий план для ограничения влияния СССР. Частью его был, например, ближневосточный военный блок СЕНТО, который с 1955 по 1979 год ограничивал выход СССР к Индийскому океану и Персидскому заливу.

    Сегодня, после непонятной ситуации с зерновой сделкой, очевидно, что Украина – слишком проблемный игрок в регионе, практикующий к тому же и террористические методы. Безопасность, торговлю и логистику в Черном море должны обеспечивать более надежные и договороспособные участники.

    Внешние игроки, референдумы и жертвы

    Однако с Одессой и Николаевом не так все однозначно. Их включение в российскую сферу влияния и, тем более, в состав России, имеет свои последствия. Во-первых, Одесса – один из немногих пунктов входа на Украину для сторонних игроков. Согласно статусу Черного моря и режиму ведущих в него проливов, внерегиональные державы могут находиться в акватории только по приглашению стран, имеющих к Черному морю прямой выход.

    Именно по приглашению Украины американские корабли заходят в Черное море. При ее активной поддержке состоялись учения Sea Breeze 2021 года – кроме Штатов в них участвовали Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния. Одна из главных задач учений – показать, что США на стороне Украины. Через Одессу планировался вывоз украинского зерна в Европу, а также ввоз на территорию Украины вооружений. С недавними российскими ракетными и авиаударами по энергосистеме и транспортным узлам, возможно, это самый перспективный путь для стран, материально-технически поддерживающих Киев. Потеряв Одессу, Украина перестает быть причерноморской страной.

    Пока не начались холода, страны коллективного Запада пассивно-агрессивно намекают Киеву о заморозке конфликта и на необходимость поиска тех или иных форм переговоров. С утратой Одессы настроения могут поменяться. Все выходы из страны будет контролировать Россия: через Белоруссию с севера, через Одессу с юга – это не может не вызвать нервозности. Возможно, санкции не действуют так, как планировали западные правительства, но какие-то ответы на занятие Одессы они придумают.

    Во-вторых, против Одесского гамбита играет неопределенность результатов предстоящего референдума. За вхождение в состав России в Крыму проголосовало 97,47% избирателей, в Севастополе – 96,59%, в ДНР – 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской – 93,11%. Все это впечатляющие цифры активной поддержки воссоединения с Россией.

    Чтобы добиться высоких показателей графы «за» на будущих освобожденных территориях будет необходима поддержка со стороны местных властей и очень высокая усталость населения от военных действий. Так, например, на референдуме о статусе Чечни сторонников «за» оказалось 95,37% населения. И это люди, которые голосовали в первую очередь за мир, а уже во вторую – за возвращение в правовое поле России. Именно поэтому референдум прошел в правильный момент – в 2003 году – не раньше. То же и с четырьмя новыми регионами России.

    С Одессой ситуация сложнее. Поскольку это очень важный транспортный коридор, боевые действия не коснулись города в той мере, в какой они коснулись восточных регионов Украины. Власти города не готовы никого беспрекословно поддерживать. Экономическая ситуация тяжелая, но терпимая. Сторонники России есть, но проукраинцы лучше организованы и активны. В такой ситуации какие-то резкие военные маневры противопоказаны, а вопрос о референдуме ставить бессмысленно. При игре в долгую ситуация будет меняться в пользу России. Возможно, после зимы, когда обогревать город будет нечем, а порты прекратят работу, социология покажет совсем другие настроения. Тогда будет время для референдума и предложения всех обозначенных ранее проектов с участием «одесского коридора».

    В любом случае, вопрос об Одессе будет решаться в более широком контексте, в связи с успехами на всей протяжённости фронта – в первую очередь на Николаевском и Харьковском направлениях – в рамках третьей фазы воссоединения юго-восточных регионов с Россией. Без этого специальные одесские мероприятия лишены стратегического и политического смысла.


     
     
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