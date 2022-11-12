Зачем нам нужна Одесса

Несмотря на то, что клуб «Валдай» прояснил многие моменты относительно событий на Украине, одной из нераскрытых тем остаются географические пределы специальной военной операции. Отвечая на вопрос венгерского журналиста о судьбе Одессы, Владимир Путин заявил, что Одесса может стать «символом разрешения конфликтов», но не пояснил в каком виде и по какому сценарию.

Это породило рассуждения среди политологов как о дальнейшей судьбе «жемчужины у моря», так и о пределах, на которых должна будет остановиться СВО. Попробуем разобраться в плюсах и минусах расширения спецоперации на Одесскую область.

Украинская регионалистика, логистика и прикладная геополитика

О том, что Одесса может стать целью зимнего этапа СВО, говорит множество факторов. Ее приобретение выглядит обоснованным. В первую очередь это региональный анализ.

Украина состоит из трех больших регионов. Бывшие польские земли составляют Западную Украину, восемь областей, сконцентрированных вокруг Киева, составляют Центральную Украину, а населенные русскими, евреями, татарами и т.д. земли от Одессы до Луганска – Юго-Восточную Украину. Спецоперация проходит преимущественно на юго-востоке, и несложно заметить, что юго-восток выбирает свою судьбу вместе с Россией как бы в три этапа. Ровно в соответствии с географической логикой самого региона – с юго-востока по направлению на север и запад.

Крымский референдум 2014 года – это первый этап ирреденты. В состав России вошли два субъекта федерации – Автономная республика Крым и г. Севастополь. Второй этап воссоединения в 2022 году включал уже четыре области, находящиеся на севере и на западе от Крыма. Это Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.

Оставшиеся регионы юго-восточной Украины точно так же расположены на севере и на западе от второй волны воссоединения. Это Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одесса. Здесь политическая и хозяйственная регионалистика совпадают с военно-стратегической. Если территории за линией соприкосновения простреливаются ВСУ на 150-200 км., то для того, чтобы обезопасить четыре новых региона в составе России, необходимо отодвинуть линию соприкосновения на это расстояние. И если мы это сделаем на карте, то увидим, что Днепропетровск и Николаев оказываются в зоне перспективного российского контроля, а до Одессы остается лишь рукой подать.

Николаев не так важен, как Одесса, но в рамках юго-восточной Украины именно Херсон, Николаев и Одесса являются южным украинским макрорегионом. Здесь проходят транспортные коридоры, выстроены надежные и старые экономические связи. Другими словами, не получится расширить границу СВО (а затем и границу России) за счет Одессы, игнорируя Николаев.

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Днепропетровск, наоборот, наименее ценное приобретение на всем юго-востоке. Тут необходимо посчитать, будет ли вхождение Днепропетровской области в российскую сферу влияния стоить сопутствующих жертв. Вполне так может оказаться, что СВО закончится сохранением этой области в составе Украины. Если Украина к тому времени еще будет в каком-то виде существовать. Николаев и Одесса важны не только как закрытие регионалистического гештальта. Если вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России было обусловлено прокладыванием транспортного сухопутного коридора в Крым, то вхождение Николаева и Одессы – это тот же транспортный сухопутный коридор в Молдавию, Румынию и Приднестровье.

Страны юго-восточной Европы находятся в экономически куда более печальном положении, чем страны Северной, Центральной и Западной Европы. Они больше открыты к диалогу с Россией и нередко ведут свою игру. Достаточно вспомнить и недовольную беженцами Болгарию, и поведение венгерского президента Виктора Орбана. Кроме того, нам есть что им предложить в качестве альтернативы умирающему общеевропейскому экономическому сотрудничеству – проект развития причерноморской экономики. Это развитие могло бы начаться с расширения и достройки кольцевой причерноморской автомагистрали. Частью этой трассы органично станут и Николаев, и Одесса. В дополнение к Запорожской и Херсонской областям.

Геополитический смысл присоединения Одессы (и Николаева) – это отрезание Украины от береговой линии. Этот план родился во времена американской гражданской войны в голове генерала Уинфилда Скотта. Тогда, сражаясь с Конфедерацией, он разработал план блокады южных портов и установления контроля над рекой Миссисипи. С подачи журналистов план получил название «Анаконда». Позже Западный мир применял схожий план для ограничения влияния СССР. Частью его был, например, ближневосточный военный блок СЕНТО, который с 1955 по 1979 год ограничивал выход СССР к Индийскому океану и Персидскому заливу.

Сегодня, после непонятной ситуации с зерновой сделкой, очевидно, что Украина – слишком проблемный игрок в регионе, практикующий к тому же и террористические методы. Безопасность, торговлю и логистику в Черном море должны обеспечивать более надежные и договороспособные участники.

Внешние игроки, референдумы и жертвы

Однако с Одессой и Николаевом не так все однозначно. Их включение в российскую сферу влияния и, тем более, в состав России, имеет свои последствия. Во-первых, Одесса – один из немногих пунктов входа на Украину для сторонних игроков. Согласно статусу Черного моря и режиму ведущих в него проливов, внерегиональные державы могут находиться в акватории только по приглашению стран, имеющих к Черному морю прямой выход.

Именно по приглашению Украины американские корабли заходят в Черное море. При ее активной поддержке состоялись учения Sea Breeze 2021 года – кроме Штатов в них участвовали Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния. Одна из главных задач учений – показать, что США на стороне Украины. Через Одессу планировался вывоз украинского зерна в Европу, а также ввоз на территорию Украины вооружений. С недавними российскими ракетными и авиаударами по энергосистеме и транспортным узлам, возможно, это самый перспективный путь для стран, материально-технически поддерживающих Киев. Потеряв Одессу, Украина перестает быть причерноморской страной.

Пока не начались холода, страны коллективного Запада пассивно-агрессивно намекают Киеву о заморозке конфликта и на необходимость поиска тех или иных форм переговоров. С утратой Одессы настроения могут поменяться. Все выходы из страны будет контролировать Россия: через Белоруссию с севера, через Одессу с юга – это не может не вызвать нервозности. Возможно, санкции не действуют так, как планировали западные правительства, но какие-то ответы на занятие Одессы они придумают.

Во-вторых, против Одесского гамбита играет неопределенность результатов предстоящего референдума. За вхождение в состав России в Крыму проголосовало 97,47% избирателей, в Севастополе – 96,59%, в ДНР – 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской – 93,11%. Все это впечатляющие цифры активной поддержки воссоединения с Россией.

Чтобы добиться высоких показателей графы «за» на будущих освобожденных территориях будет необходима поддержка со стороны местных властей и очень высокая усталость населения от военных действий. Так, например, на референдуме о статусе Чечни сторонников «за» оказалось 95,37% населения. И это люди, которые голосовали в первую очередь за мир, а уже во вторую – за возвращение в правовое поле России. Именно поэтому референдум прошел в правильный момент – в 2003 году – не раньше. То же и с четырьмя новыми регионами России.

С Одессой ситуация сложнее. Поскольку это очень важный транспортный коридор, боевые действия не коснулись города в той мере, в какой они коснулись восточных регионов Украины. Власти города не готовы никого беспрекословно поддерживать. Экономическая ситуация тяжелая, но терпимая. Сторонники России есть, но проукраинцы лучше организованы и активны. В такой ситуации какие-то резкие военные маневры противопоказаны, а вопрос о референдуме ставить бессмысленно. При игре в долгую ситуация будет меняться в пользу России. Возможно, после зимы, когда обогревать город будет нечем, а порты прекратят работу, социология покажет совсем другие настроения. Тогда будет время для референдума и предложения всех обозначенных ранее проектов с участием «одесского коридора».

В любом случае, вопрос об Одессе будет решаться в более широком контексте, в связи с успехами на всей протяжённости фронта – в первую очередь на Николаевском и Харьковском направлениях – в рамках третьей фазы воссоединения юго-восточных регионов с Россией. Без этого специальные одесские мероприятия лишены стратегического и политического смысла.