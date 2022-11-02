Российская политическая нация показала свои качества

Взгляд
2 ноября, среда  |  Последнее обновление — 16:35  |  vz.ru
Разделы

Катар угрожает оставить Европу без газа

Попытки Европы сбить цены на газ нерыночными методами вызывают бурю негодования REUTERS/Fabian Bimmer
Катар выступил резко против идеи ЕС ввести потолок цен на газ. Он легко готов распрощаться с европейскими потребителями, если Европа допустит такое нарушение конкуренции. Тем самым шансы на принятие потолка цен становятся все ниже. Почему Катар так рьяно помогает Газпрому? Подробности...
Перейти в раздел…

Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
Перейти в раздел…

Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

Судя по всему, сейчас мобилизованные вливаются в уже существующие БТГ Павел Львов/РИА Новости
Из трехсот тысяч россиян, призванных на службу, сейчас лишь 87 тысяч направлены в район СВО. Такие данные, подводя итог завершившейся частичной мобилизации, привел министр обороны Сергей Шойгу. Все мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение актуальным специальностям – от вождения танков до радиоэлектронной борьбы. На каких участках фронта и для каких задач могут быть востребованы новые бойцы? Подробности...
Перейти в раздел…

Выезд русских поможет исчезновению Латвии

Города Латвии пустеют Alexander Welscher/DPA/ТАСС
Население Латвии, как подтверждает свежая статистика, стремительно уменьшается. Кризис настолько силен, что некоторые эксперты самому существованию этой страны из-за демографических проблем отводят не более двадцати лет. Как же такое произошло и почему русские жители Латвии могут даже ускорить этот процесс?  Подробности...
Перейти в раздел…

Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
Перейти в раздел…

Российская политическая нация показала свои качества

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Российская политическая нация покоится на внутреннем основании, скрепляя прошлое и будущее страны и государства. Украинская же сформировалась на притяжении/отталкивании от внешних сил и видит лучшую гарантию «незалежности» в уходе на Запад. Подробности...

Четыре причины бороться и победить

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Чем убедительней будет победа России на Украине, тем быстрей к западным элитам, а прежде всего американской, придет осознание, что время их гегемонии закончилось. Тогда установится новый мировой порядок. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Почему нам нужна копейка

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Именно в текущей сложной военно-политической ситуации российские монетарные власти должны показать, что контролируют ситуацию, а санкции не достигли своей цели. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Перейти в раздел…

Германия отрывает Казахстан от России

В США хотят уничтожить Россию за православие

Обсуждение: 6 комментариев

Взлом Трасс и теракт на «Северных потоках»

Перейти в раздел…

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...

Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
Подробности...

Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Медведев сообщил о появлении в России «жовто-блакитных» диверсантов
    Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины Зеленский призвал зрителей чешского ТВ не бояться ядерной войны Захарова сообщила о вызове британского посла в МИД России Во Франции придумали способ дешево получить российскую нефть
    ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Харьковской области Станцевавшая «Калинку» на 9 мая в Германии россиянка пропала В Киеве раскупили хлеб и начали готовить еду на кострах Умерла актриса Светлана Спиридонова
    Российские войска за сутки уничтожили более 500 военных ВСУ на трех направлениях В Кремле назвали «делом поляков» возведение Польшей заграждений на границе с Россией Мать Собчак сенатор Нарусова опровергла статус дочери в деле о хищении РПЦ выступила против возвращения уголовного наказания за мужеложство

    Главная тема


    Катар угрожает оставить Европу без газа

    спецоперация на Украине


    Названы самые перспективные направления для наступления России в Донбассе

    возвращение Нетаньяху


    Эксперт объяснил значение результатов выборов в Израиле для России

    ближний восток


    В России оценили вероятность войны между Ираном и Саудовской Аравией

    Видео

    спецоперация на Украине


    Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

    массовые преступления


    Как польские террористы держали в страхе советских граждан

    демографические проблемы


    Выезд русских поможет исчезновению Латвии

    теракты против России


    Враждебные действия Лондона требуют от Москвы новых подходов

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    недостатки против нас


    Дмитрий Грунюшкин: Отечественный либерализм напоминает отверточную сборку

    Kick back


    Игорь Мальцев: Фон дер Ляйен сильно нервничает

    планы Варшавы


    Олег Хавич: Зачем Польше самая большая армия в Европе

    на ваш взгляд


    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
    Андрей Полонский

    Российская политическая нация показала свои качества

    Андрей Полонский
    писатель, историк
    		2 ноября 2022, 16:20

    Западные политологи и пропагандисты противника любят повторять, что за восемь лет конфликта с Россией на Украине сложилась новая политическая нация. Дескать, прежде разобранную страну, с разной исторической памятью, пантеонами героев, литературой и культурой, с разными религиозными и бытовыми традициями, объединило противостояние с Москвой. Нынче и киевлянин, и галичанин, и днепропетровский еврей, и сбежавший из Крыма татарин заодно – все они украинцы. Так считают и формулируют официальные идеологи киевского режима.

    Правда, тут есть нюанс. Во всем потоке украинской пропаганды «ридна Украина» ценна не сама по себе, а как окраина западного мира. Они называют себя форпостом в борьбе с ордами Востока, но что форпост, что окраина – в сущности одно и то же. Исторический шлях неизменен – через Варшаву на Лондон, Вашингтон и Оттаву.

    После Майдана 2014 года ненавистники москалей объединились, чтоб эффектно отдаться Западу. Они хотели в Евросоюз. Их особо туда не брали, но они все равно хотели. И в этом порыве – возьми меня, возьми – были готовы к жестокой борьбе, прежде всего, против части своих сограждан, которые оказались категорически не согласны с постыдной для себя участью. И тем более с согражданами бывшими, родом из СССР, которых под пляски и гиканье занесли в разряд «оккупантов».

    Потом случилась Одесса, потом – война в Донбассе. Чувство соучастия, сопричастности этим преступлениям объединяло не хуже российской угрозы. Так что политическая нация на Украине действительно сложилась. Покоится она на трех китах – преследовании и убийствах инакомыслящих соотечественников, ненависти к России и сервильности по отношению к атлантическому блоку.

    Однако нет никакого самодостаточного стержня, способного сообщить устойчивость подобному соединению. Пройдет поколение, другое – и оно либо рассыплется, либо растворится на Западе (если сам западный мир сохранит к этому времени свою субъектность). Так что нынешняя политическая нация на Украине – своего рода искусственная конструкция, созданная идущими с XIX века беззастенчивыми идеологическими манипуляциями, многомиллиардными денежными вливаниями, приемами PR и политической пропагандой.

    Гораздо интереснее, что после 24 февраля 2022 года новая политическая нация стала складываться и в России. Ее объединила верность стране и ее участи, понимание непрерывности прошлого и настоящего – при самых разных оценках и подходах к началу СВО как к тактическому и стратегическому решению. Здесь почти нет места ненависти к украинцам, провозгласившим борьбу с «русским миром» не на жизнь, а на смерть еще в 2014 году. Скорее, чувствуется трагедия разделения, даже сострадание по отношению к бывшим соотечественникам, оказавшимся по ту сторону линии фронта.

    Тем более многие видят войну гражданскую, даже «братскую».

    Людей в России объединила не ненависть к «чужим», а сочувствие – к «своим», не агрессивный национализм, а естественная солидарность. Проблемы на фронте, бюрократическая рутина, саботаж части бизнес-элиты потребовали самоопределения и последовательного выбора. Если бы события СВО складывались более ровно, если бы все шло «по плану», то, возможно, общество в России так бы и осталось «отчужденным» от событий, доверив и сами военные действия, и гражданскую реакцию на них «профессионалам», тем, кому выпало заниматься этим процессом по долгу службы. Но, как мы знаем, история не терпит сослагательного наклонения.

    Вместе с трудностями, испытаниями и потерями, беспрецедентной ожесточенностью Запада и распадом дипломатических связей пришло понимание, что нынешний конфликт носит экзистенциальный характер, и его развязка скажется на всех, оставшихся на Родине, причастных русской истории и культуре.

    В итоге страна – по бессмертному выражению канцлера Горчакова – «сосредоточилась». У формирующейся на наших глазах новой российской политической нации – собственные, внутренние источники. Она рождается из надежд и разочарований, побед и поражений, достижений и препятствий, разрывов и новых связей – хозяйственных, политических и, главное, человеческих. И сам факт этого становления лучше десятков теоретических пассажей показывает, чем Россия удивляла и способна не раз удивить своих друзей и недругов – самоотверженностью, сплоченностью и жизнестойкостью. Вопреки трудностям и порокам, которые тоже составляют естественную часть повседневной русской жизни. И в этом отношении нынешняя Украина стала анти-Россией не только по сложившемуся временному раскладу, но и структурно, по существу.

    Противоположность тут очевидна. Российская политическая нация покоится на внутреннем основании, скрепляя прошлое и будущее страны и государства. Вероятно, это и называется суверенитетом, волей к субъектности. Украинская же сформировалась на притяжении/отталкивании от внешних сил и видит лучшую гарантию «незалежности» в уходе на Запад. Отсюда почти неразрешимые сложности при поисках мирного решения. Стороны разделены личным выбором миллионов людей. И это существенней любых деклараций.

    Разумеется, новая российская политическая нация неоднородна. Ядро ее – парадоксально и в то же время совершенно естественно – составили дончане, люди, которые восемь лет платили кровью и разрушенными судьбами за выбор быть с Россией. Война для них началась никак не 24 февраля, и пути отступления для большинства были отрезаны еще в десятых годах. Донбасс на наших глазах создал свою легенду и культуру, стал – как бы кто этого ни опасался – важнейшим фактором и внятным голосом в российской политической жизни. 

    Среди же «старых» граждан РФ в новой политической нации можно различить три потока.

    Первый – это те, для кого война – прежде всего, беда, трагедия, но они остаются дома, с Россией, вне зависимости от того, считают ли начало военных действий в феврале необходимым и неизбежным или полагают, что этого можно было избежать. Но бои так или иначе уже идут, они чувствуют себя внутри конфликта, со своими и за своих. И поэтому у них нет другого решения, кроме как работать на победу.

    Второй – люди, способные разглядеть в нынешних событиях «идеальный шторм», призванный решить многочисленные проблемы, накопившиеся за многие десятилетия, взять своего рода «исторический реванш» за унижения постсоветского времени.

    И, наконец, третий – соотечественники, объединенные чувством внешней угрозы, образом врага. Причем враг здесь – не Украина, а «коллективный Запад» – «атлантисты», «англосаксы», как кому удобнее формулировать.

    Конечно, эти потоки существуют не изолированно. Они пересекаются и находятся в непрерывном разговоре и споре. Для нас важно, чтоб этот диалог продолжался, чтобы в России будущего, объединенной новой политической нацией, сохранялось разномыслие, готовность к диалогу, чтоб существовали площадки для обмена мнениями, концепциями, идеями и эмоциональными реакциями. Жизнь должна быть полнокровной и многоцветной, но на единственном возможном основании – верности стране и ее фундаментальному выбору. Выбору народа и государства при любых обстоятельствах отстаивать суверенитет, самостоятельно решать свою судьбу.

     

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •