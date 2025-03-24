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    Финляндизация Украины и украинизация Финляндии

    @ Zuma/ТАСС

    24 марта 2025, 11:56 Мнение

    Финляндизация Украины и украинизация Финляндии

    Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.

    Андрей Полонский Андрей Полонский

    писатель, историк

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    Не так давно Зеленский очень показательно слетал в Хельсинки. Это поездка, как лакмусовая бумажка, проявила некоторые важнейшие черты не только самой Украины и зарвавшейся Финляндии, но и современной Европы, и даже шире – нынешней эпохи европейской истории. Старые противоречия и конфликты, которые, казалось, давно ушли в прошлое, казались тысячу раз осмысленными и переосмысленными, оживают на наших глазах. И это сулит трагедии и потрясения в первую очередь тем, кто пытается разжечь былые порочные страсти и спекулировать на язвах национального сознания.

    19 марта бывший хоккеист и сын хоккеиста, президент Финляндии Александр Стубб заявил актеру Зеленскому, что Киев ни в коем случае не должен повторить судьбу Хельсинки в 1944 году. Если это не прямой пересмотр итогов Второй мировой войны, то тогда как Стубба следует понимать?

    Кроме того, этот горячий финский парень употребил очень характерный термин – «финляндизация». И пояснил его с предельной откровенностью:

    «Я считаю, что основа государственности обычно покоится на трех столпах: независимости, суверенитете и территориальной целостности. Финляндия в 1944 году, после заключения со Сталиным мира, потеряла два из этих столпов».

    Самосознание, которое вырастает за этими словами, на самом деле не может не приводить в ступор. То есть Стубб отверг опыт как минимум 45-летнего (1945–1990 годы) существования своей страны, который, собственно, и принес ей мир и относительное процветание. С его точки зрения, его страна «потеряла суверенитет и десятую часть территории (то есть с точки зрения Стубба, пригороды Петербурга – это финская земля). И теперь он учит украинцев на материале своей «детской» травмы, желает ее компенсировать жизнями украинских солдат.

    В какой-то степени удивительно, с какой благодарностью и пониманием Зеленский слушал эти речи. Ведь и в советско-финской войне 1939 года, и тем более во Второй мировой, многие его соотечественники самоотверженно сражались против тех же самых финнов, бывших союзниками гитлеровской Германии. Впрочем, трудно ждать иного, если в его государстве называют улицы и проспекты именами Бандеры и Шухевича.

    Удивляет Финляндия.

    В своем антироссийском рвении Стубб далеко не одинок. Подобные настроения близки всему новому финскому политическому истеблишменту, вышедшему на арену в десятые годы текущего века. Чего стоит один только нынешний спикер финского парламента, лидер правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо. В январе 2023 года этот персонаж заказал за пожертвования (!) надпись на украинском снаряде: «За свободу Финляндии!», а у себя в соцсетях пояснил:

    «Всё, что способствует убийству русских солдат, правильно и необходимо».

    На земле существуют финны, хочется надеяться, что всё же меньшинство, которые жили и живут русофобией, то есть ненавистью к русским. Если с середины прошлого века мы этот факт могли забыть, то спасибо – Халла-ахо и его единомышленники напомнили.

    Понятно, что на фоне русофобских истерик части финского общества риторика Стубба во время его пресс-конференции с Зеленским – далеко не уникальна. В своем роде финляндский президент идеально последователен.

    Так, в конце прошлого года Стубб вместе с женой Сюзанн-Иннес (между прочим, англичанкой по происхождению) устроили торжественный прием для оставшихся в живых участниц националистического, крайне правого женского движения «Лотта Свярд» (1919–1944). Это была большая пиар-акция, в которой приняли участие и предшественник Стубба Саули Ниинистё, и многие другие государственные чиновники и парламентарии.

    «Лотта Свярд», для справки – это чистые нацистки. Командирше «Лотта Свярд» Фанни Луконнен Железный крест – высшую награду Рейха – вручал сам фюрер. Значок организации – синяя свастика. Всё прямо и просто.

    В 1944 году «Лотта Свярд» и другие группы шюцкора были распущены по требованию Советского Союза. В послевоенной Финляндии этих ветеранок не жаловали, даже порой отказывали в приеме на работу.

    Обратная волна началась в 90-е годы. Теперь выживших бабулек почитают национальными героинями и «борцами за независимость».

    В остальном же уроки истории вспоминать всегда полезно. Стубб переживает об итогах Зимней войны 1939 года? У нас тоже есть свои переживания. Красная армия шла тогда освобождать всю Финляндию, а не только Карельский перешеек и Северное Приладожье. Братья Покрасс даже сочинили прекрасную песню:

    Сосняком по откосам кудрявится
    Пограничный скупой кругозор.
    Принимай нас, Суоми-красавица,
    В ожерелье прозрачных озёр!

    Ломят танки широкие просеки,
    Самолёты кружат в облаках,
    Невысокое солнышко осени
    Зажигает огни на штыках.

    Мы привыкли брататься с победами
    И опять мы проносим в бою
    По дорогам, исхоженным дедами,
    Краснозвёздную славу свою.

    Много лжи в эти годы наверчено,
    Чтоб запутать финляндский народ.
    Раскрывайте ж теперь нам доверчиво
    Половинки широких ворот!

    Ни шутам, ни писакам юродивым
    Больше ваших сердец не смутить.
    Отнимали не раз вашу родину –
    Мы приходим её возвратить.

    Мы приходим помочь вам расправиться,
    Расплатиться с лихвой за позор.
    Принимай нас, Суоми-красавица,
    В ожерелье прозрачных озёр!

    Война складывалась для нас тяжело. Московский договор стал в определенной степени компромиссом. И финны очень быстро его нарушили, присоединились к гитлеровской агрессии, участвовали в блокаде Ленинграда.

    В 1944 году они опомнились. Мы их пощадили, каждая жизнь была на счету.

    Но если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.

    Так и хочется спросить Александра Стубба: может быть, не стоит возвращаться к итогам давно закончившихся конфликтов? Тем более что ни вы, ни кто-либо из вашего русофобского окружения никак не Карл Густав Маннергейм. Не служили они в русских кавалергардах. Да и, элементарно, мозгов у них явно меньше.

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