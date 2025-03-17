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    17 марта 2025, 12:56 • В мире

    Финляндия взяла гражданина России в заложники

    Финляндия взяла гражданина России в заложники
    @ Markku Ulander/AP/ТАСС

    Tекст: Станислав Лещенко

    Пожизненное заключение получил в Финляндии гражданин России Воислав Торден (имя при рождении – Ян Петровский), сражавшийся на стороне донбасского ополчения против украинских нацистов. Все события вокруг этого приговора выглядят как явный политический жест Хельсинки против Москвы. Однако эта манипуляция направлена даже против самих граждан Финляндии.

    19 июля 2023 года экс-Петровский, а ныне Торден въехал в Финляндию на автомобиле в сопровождении жены и троих детей. Дело в том, что его жена устроилась на учебу в одном из финских университетов, а семья ее сопровождала.

    Возник казус. С одной стороны, Торден-Петровский давно уже включен в санкционный список ЕС (под своим прежним именем) – и соответственно, ему запрещен въезд в Финляндию. С другой – россиянин имеет вид на жительство в Финляндии: полученный именно на том основании, что там учится его жена.

    Финские пограничники задержали Тордена у выхода на посадку на рейс в Ниццу в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Туда ополченец с семейством собирался для того, чтобы навестить родственников – и в итоге оказался за решеткой.

    В пограничной службе пояснили, что выявить тождество Тордена и Петровского удалось благодаря сличению живого человека с фотографиями в базах данных. Ему вменили в вину то, что он при получении ВНЖ специально ввел в заблуждение финские власти, скрыв свое предыдущее имя.

    Киев обратился к Хельсинки с просьбой экстрадировать Тордена – дабы можно было предать его суду за «участие в боевых действиях против Украины». Финляндия всячески выказывает режиму Зеленского свою поддержку – и логично было бы предположить, что не откажет и в выдаче арестованного россиянина. Ну а после того, как Торден оказался бы в украинском узилище, то, скорее всего, он бы оттуда не вышел – запытали бы до смерти.

    Другими словами, даже в Евросоюзе, где любят поразглагольствовать о «достижениях украинской демократии», не могут закрыть глаза на чудовищные условия, сложившиеся в тюрьмах Украины.

    За последние годы режим Зеленского произвел огромное количество бессудных расправ. Сведения о пытках и убийствах заключенных, брошенных в украинские тюрьмы и концлагеря, мало-помалу начинают проникать и на Запад. Поскольку инцидент с арестом Тордена уже получил громкий резонанс в Финляндии, последующая его передача на Украину стала для Хельсинки нежелательной по имиджевым причинам. По прибытии на Украину Тордена могли попросту убить – и в этом случае Финляндию могли бы обвинить в том, что она выдала человека на верную смерть.

    Верховный суд Финляндии вынес вердикт, что в случае экстрадиции на Украину Тордена ждет обращение, унижающее человеческое достоинство. При этом особенно любопытно обоснование данного шага – финны сослались на постановление Европейского суда по правам человека. Ранее в ЕСПЧ сочли, что условия, царящие в украинских тюрьмах, впрямую нарушают 3-ю статью Европейской конвенции по правам человека. Данная статья гласит, что никто не должен подвергаться пыткам, бесчеловечному обращению или наказанию унижающим достоинство образом.

    Казалось, на этом сюжет закончен, подсудимого выпустили из тюрьмы Вантаа в полдень 8 декабря 2023 года. «Он испытал очевидное облегчение от решения и того факта, что Верховный суд является независимым органом», – не без гордости пояснила адвокат Тордена Хейкки Лампела.

    Впрочем, насладиться свободой Тордену не получилось. Сразу при выходе из тюрьмы ему пришлось усесться в машину финской пограничной службы – поскольку у пограничников нашлись к россиянину «какие-то вопросы». Замглавы Береговой охраны Финляндии Микко Хирви подтвердил, что после освобождения Тордена пограничники его задержали и поместили в изолятор.

    Замгенпрокурора Юкка Раппе решил начать официальное уголовное расследование в отношении россиянина. Согласно финскому законодательству, предполагаемое преступление, совершенное за границей, может быть расследовано и на территории Суоми – в том случае, если это целесообразно «в интересах следствия и осуществления правосудия». Процесс затянулся более чем на год. Наконец, 14 марта стало известно, что уездный суд Хельсинки приговорил Тордена-Петровского к пожизненному заключению.

    Суд постановил, что Торден входил в добровольческий отряд «Русич». Утверждается, что «Русич» в период участия в нем Тордена «участвовал в вооруженном нападении на солдат украинского батальона "Айдар" (экстремистская организация, запрещенная в России) в Луганской области Восточной Украины». По версии следствия, Петровский отдавал приказы и лично расстреливал украинских боевиков. Суд согласился и с тем, что Торден «участвовал в убийстве украинского солдата, фотографировал тело, а также распространял уничижительные изображения погибшего, заявив в интернете и социальных сетях, что "Русич" не проявляет милосердия».

    Прокурор Юкка Раппе заявил, что обвинение довольно приговором, который вынес суд первой инстанции. В свою очередь, адвокат говорит, что россиянин оказался крайне удивлен приговору.

    «Есть неопровержимые доказательства того, что он не убивал раненых и не отдавал никаких приказов убивать...

    Мой подзащитный крайне возмущен тем, что сейчас происходит», – подчеркивает адвокат. Лампела говорит, что Торден намерен обжаловать приговор. «Мой клиент не хочет отбывать пожизненное заключение за действия, которых он не совершал», – говорит юрист.

    Это знаменательное дело. Впервые финский суд выносит приговор гражданину России, обвиненному в участии в боевых действиях против киевского режима.

    Бросается в глаза, что арест и последующий пожизненный срок для Яна Петровского – осознанный вызов Москве: дело как-никак идет о судьбе российского гражданина. Хельсинки мог бы избежать этого дополнительного повода для конфронтации – достаточно было просто экстрадировать Петровского в Москву, как финские власти изначально и намеревались поступить.

    Но в последний момент они решили все переиграть и выбрали самый конфронтационный по отношению к России сценарий.

    Приговор Тордену-Петровскому встает в один ряд с другими поступками властей Суоми, призванных максимально раздражить Москву: конфискация принадлежащей России недвижимости, стремление оградить финских детей от посещения российских детских лагерей, попытки обвинить РФ в диверсиях против финской подводной инфраструктуры, дискриминация российских граждан, закрытие границы и т. д.

    Финны осознанно доводят отношения с Россией до точки невозврата – хотя подобная политика губительно сказывается на экономической ситуации в Суоми. Что же касается конкретно ситуации с приговором Петровскому, то тут Хельсинки действует не столько назло Москве, сколько для острастки собственных граждан.

    Несмотря на закрытие границы, немало граждан Финляндии продолжают ездить в Россию – например, через погранпереходы соседней Эстонии.

    Финским властям это не нравится, и они решили задать согражданам острастку. В марте 2025 года финская Полиция безопасности (SuPo) обнародовала доклад, в котором, в частности, говорится, что Москва придерживается «дипломатии заложников». В SuPo бездоказательно утверждают, что якобы российские власти приказали хватать под любыми предлогами граждан западных стран, приезжающих в Россию, чтобы потом менять их на россиян, арестованных в западных государствах.

    В связи с этим сотрудник SuPo Петтери Лалу напоминает ситуацию с Торденом-Петровским. По мнению Лалу, каждый финн, направляющийся в Россию, не имеет гарантии, что его там не схватят, чтобы обменять на Тордена. Расчет понятен. Власти Финляндии не заинтересованы в том, чтобы финны своими глазами видели, что Россия – цивилизованное, нормально развивающееся государство. Жителям Суоми хотят навязать взгляд на Россию, как на беспросветный «Мордор». А для этого нужно убедить финнов ни в коем случае не ездить в Россию. И заодно брать российских граждан в заложники – именно для того, чтобы при удобном случае их обменять.

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