  • Новость часаСтало известно о продвижении российских войск в Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ультиматумом
    Грета Тунберг провела в Тбилиси акцию против климатического саммита в Баку
    Эксперт объяснил популярность автомобилей Lada у женщин
    Силы ВСУ к югу от Курахово оказались в клещах
    Российская авиация ударила по объектам ВСУ в пригородах Запорожья
    Оппозиционеры в Абхазии заблокировали въезды в Сухум
    WSJ назвала вероятного кандидата на пост госсекретаря США при Трампе
    Танкерам с российской нефтью собрались закрыть вход в Ла-Манш
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

    22 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Противостоять Западу – значит создавать новую культуру

    Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.

    16 комментариев
    12 ноября 2024, 09:40 • В мире

    «Артек» довел Финляндию до мести собственным детям

    «Артек» довел Финляндию до мести собственным детям
    @ Макс Ветров/РИА Новости

    Tекст: Станислав Лещенко

    У конфискации российской собственности в Финляндии оказалась низкая и циничная подоплека. Таким образом Хельсинки фактически мстит России за то, что финские дети добровольно приехали в знаменитый детский лагерь «Артек». Эти поездки стали эффективным инструментом российской «мягкой силы» даже среди населения недружественных для России стран.

    Первой тревогу по поводу поездок детей из ЕС в «Артек» забило украинское министерство иностранных дел, почерпнувшее эти сведения из открытых источников. Как указывается на сайте лагеря, участниками восьмой международной смены «"Артек" собирает друзей», прошедшей с 15 июля по 4 августа 2024 года, стали более трех тысяч детей – школьники из всех регионов РФ, а также более тысячи ребят из 67 стран. В связи с этим финская пресса сетует, что «после незаконной аннексии полуострова Москва присвоила себе помещения украинского детского центра и его название» и что гостям-детям ничего не рассказывают о «многочисленных военных преступлениях России» на полуострове.

    Честно говоря, «Артек» мешает финским властям жить уже не первый год. Так, в далеком уже 2019 году финская пресса с недовольством поведала своим читателям, что российский детский лагерь в «оккупированном» Крыму посетила 10-летняя София из города Тампере – дочь отца-украинца и русской матери, чья семья перебралась жить в Финляндию.

    Однако, что поразительно, поездки детей из Суоми в Россию продолжились и в последующие годы, когда по вине финской стороны отношения двух государств были разрушены. Юные гости из Суоми побывали в «Артеке» и в 2023-м, и в нынешнем 2024 году. Поскольку год назад финны заблокировали границу с Россией, детям пришлось ехать в РФ в обход, через Эстонию.

    Администрация известного на весь мир детского лагеря в Крыму придает визитам детей из других стран особое значение. «"Артек" – центр детской дипломатии, страна счастливого детства... Здесь зарождается неподдельная, искренняя дружба между ребятами из разных стран. Именно дружбе и личностному развитию ребенка посвящена восьмая международная смена, в которую мы принимаем детей из 67 государств», – говорил директор «Артека» Константин Федоренко перед началом летней смены 2024 года.

    СМИ же Финляндии смотрят на деятельность «Артека» совсем под другим углом – там негодуют. «В перечне участников – дети из далеко не дружественных РФ стран, к примеру, США, Великобритании, Канады, Швеции и Франции. В долгом перечне государств, представленных на международной смене, оглашают и Финляндию. Во времена СССР детский лагерь "Артек" был визитной карточкой пионерского движения. Нынешнее празднование по размаху напоминает всесоюзный масштаб – без красных пилоток и галстуков, но с исполнением гимна России, пропагандистскими лозунгами и встречами с российскими военными, которых представляют защитниками и героями», – сердится финское издание Yle.

    Среди тех, кто бесплатно получили путевки на международную смену 2024 года, оказались шестеро русскоязычных подростков из Финляндии в возрасте от 12 до 17 лет – они победили в конкурсе «Люди "Артека"» и подготовили эссе и презентацию, посвященную лагерю. До Крыма они добирались вместе с группой подростков из Швеции и отдыхали в «Лазурном» – одном из девяти лагерей детского центра.

    Один из юных гостей, прибывших из Финляндии, дал комментарий пресс-службе «Артека»: «Было очень интересно, мне все понравилось. В "Артеке" очень вкусная еда, приветливые ребята, у меня появилось много друзей. Было интересно общаться с разными ребятами. В "Артеке" можно найти много прекрасных друзей из разных стран, с которыми вы будете общаться в будущем».

    Дети участвовали в большом количестве мероприятий, как развлекательных, так и просветительских. В частности, они посетили дискуссионный клуб «Школа детской дипломатии», где им рассказывали о политике стран БРИКС и о традиционных ценностях, а также вступили в символический «Клуб друзей России» – это членство служит напоминанием о прекрасных днях, проведенных юными гостями в нашей стране. «В странах участников "Клуба друзей России" проживает более 4 млрд человек – реальное мировое большинство, которое дает нам право выдвигать собственное видение будущего мира», – заявил на встрече с детьми политик, член бюро высшего совета «Единой России» Андрей Климов.

    В интервью крымскому радио глава турфирмы, привезшей детей, Анатолий Тарасенко пояснил, что в «Артек» никого не привозили насильно. «Приехали дети из семей, которые не зомбированы западной пропагандой», – отметил Тарасенко.

    И вот это искреннее желание узнать настоящую Россию и обеспокоило финские власти, которые хотят не допустить повторения подобных случаев.

    К слову, когда с родителями детей, которые побывали в «Артеке», недавно попытались связаться через социальные сети журналисты финского государственного издания Yle, те эти предложения проигнорировали – они понимали, что все их слова вставят в негативный контекст.

    В этом году в качестве гостей из недружественных стран в «Артеке» побывали не только финны – всего из ЕС приехали 23 ребенка. У них остались самые теплые воспоминания об этой поездке. «Я хотел бы найти много друзей и прекрасно провести время в "Артеке". Первые впечатления очень хорошие, тут все добрые, отзывчивые, общительные. Здесь очень легко найти друзей. Рад, что приехал в Россию и познакомлюсь с детьми из разных стран», – рассказал, например, вскоре после прибытия в Крым Никита из Германии.

    «В "Артек" я приехал во второй раз. Очень рад сюда вернуться. В первый раз побывал здесь в прошлом году. Уже многое знаю. За смену хочу познакомиться с детьми из разных стран, уверен, вместе мы хорошо проведем время. Будет здорово посмотреть Крым, погулять по "Артеку", подняться на Аю-Даг. Мы с другими "артековцами" пообщаемся, расскажем о традициях, культуре своих стран. Прежде всего, нас объединяет русский язык, любовь к России, возможно, даже русская душа. Уверен, у меня появится много друзей», – отметил Шарль из Франции.

    Все это вызывает у финских чиновников буквально скрежет зубовный. В МИД Суоми не преминули напомнить, что финны в Крым ездить не должны.

    «Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Россию запрещен. Следует избегать любых поездок туда. Ситуация там и на других оккупированных Россией территориях опасна», – заявила сотрудница финского министерства иностранных дел Мииа Вихола.

    Одновременно начались поиски «виновных» – тех, кто помог детям съездить на российский полуостров. Поиски эти не затянулись – о возможности выиграть путевки в «Артек» Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки сообщал на своем официальном канале в марте и апреле 2024 года. Вскоре последовали и репрессии – в октябре, воспользовавшись в качестве повода иском, выставленным в адрес России украинской компанией «Нафтогаз», финское государство конфисковало земельный участок в Хельсинки, на котором находится здание РЦНК.

    Теперь, как считают в финских госструктурах, нужно запугать родителей, чтобы в дальнейшем они боялись отправлять детей в «Артек», дабы не прослыть врагами государства.

    Для этого привлекли «экспертов по безопасности». В частности, преподаватель Университета Ювяскюля Пану Мойланен заявил, что «с помощью показательной работы детского центра Россия старается отвлечь внимание от того, что лагерь действует на оккупированной территории». То есть если съездил в Крым – теперь ты пособник «русских оккупантов»! С Мойланеном соглашается финский специалист по «стратегическим коммуникациям» Аннели Ахонен: «Подобным образом Россия преувеличивает истории о том, как европейцы якобы массово переезжают в РФ, спасаясь от злого Запада».

    Директор «исследовательской программы по Восточному соседству ЕС и России» из Финского института международных отношений Аркадий Мошес уверяет, что «такие действия не представляют угрозы безопасности для стран с развитыми институтами, таких как Финляндия, но это определенно провокация». Мошес призывает наладить работу с несознательными родителями – «объяснять» им, почему в Россию ездить не надо.

    Все заявления такого рода показывают, насколько в недружественных странах боятся российской «мягкой силы». Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что работу с общественностью недружественных стран стоит продолжать и активизировать.

    «Ситуация с поездками в "Артек" показывает, что западное общество не монолитно в антироссийской повестке. Находятся смельчаки, которые даже под угрозой обструкций выражают готовность взаимодействовать с россиянами.

    Надо учитывать, видимо, что чаще всего к этому готовы те, кто связан с Россией родственными и языковыми узами. Очевидно, что в той же Финляндии много детей, растущих в смешанных браках, знающих русский язык. И получается, что финны им отказывают не только в контактах с исторической родиной отца или матери, но даже и в праве хоть как-то идентифицировать себя с Россией», – подчеркивает Еремина.

    По ее словам, нельзя сбрасывать со счетов и тех людей, кто, не имея в себе ни капли русской крови, искренне интересуется и любит Россию, разделяет культивируемые в нашей стране ценности – их тоже немало. Со всеми этими людьми нужно грамотно работать – они могут стать нашими лучшими союзниками в борьбе с той «черной легендой», что создает вокруг России западная пропаганда. Та месть и злоба, которую сейчас демонстрирует Финляндия по отношению к «Артеку» и РЦНК, как раз и служит признаком того, насколько эффективной мерой может быть даже столь невинная мера, как приглашение детей в детский лагерь в Крыму.

    Главное
    ВС России закрепились на окраинах Тернов в ДНР
    В Германии снизилась поддержка военной помощи Украине
    Российский снайпер одним выстрелом уничтожил троих украинских военных
    По делу экс-замминистра Иванова арестовали элитную квартиру в центре Москвы
    На Украине выстроились очереди у военкоматов
    В Госдуме допустили запрет STALKER 2 в России
    Наследники Градского получили 22 объекта недвижимости после смерти артиста

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский ищет способы сохранить «пособие» от США

    «Через 38 дней вы потеряете свое пособие». Такой прогноз сын Дональда Трампа озвучил в адрес Владимира Зеленского на фоне масштабной дискуссии о вариантах завершения конфликта на Украине. В то же время ВСУ предприняли массированную дрон-атаку на Подмосковье – и тем самым, как считают эксперты, Зеленский послал Трампу-старшему сигнал: за свое «пособие» он еще поборется. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина призналась в энергетическом каннибализме при отступлении

    Еще весной офис Зеленского инициировал разборку Кураховской ТЭС, и летом эта работа была практически завершена. Причем информация о демонтаже ТЭС появилась ровно в тот момент, когда российские войска начали бои за город. В чем заключались особенности подобной операции и почему о ней решили не сообщать украинцам? Подробности

    Перейти в раздел

    «Артек» довел Финляндию до мести собственным детям

    У конфискации российской собственности в Финляндии оказалась низкая и циничная подоплека. Таким образом Хельсинки фактически мстит России за то, что финские дети добровольно приехали в знаменитый детский лагерь «Артек». Эти поездки стали эффективным инструментом российской «мягкой силы» даже среди населения недружественных для России стран. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

      Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

      2 комментария
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Почему Россия сильнее Запада

      При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

      22 комментария
    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Противостоять Западу – значит создавать новую культуру

      Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.

      16 комментариев
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............