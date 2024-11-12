«Артек» довел Финляндию до мести собственным детям

Tекст: Станислав Лещенко

Первой тревогу по поводу поездок детей из ЕС в «Артек» забило украинское министерство иностранных дел, почерпнувшее эти сведения из открытых источников. Как указывается на сайте лагеря, участниками восьмой международной смены «"Артек" собирает друзей», прошедшей с 15 июля по 4 августа 2024 года, стали более трех тысяч детей – школьники из всех регионов РФ, а также более тысячи ребят из 67 стран. В связи с этим финская пресса сетует, что «после незаконной аннексии полуострова Москва присвоила себе помещения украинского детского центра и его название» и что гостям-детям ничего не рассказывают о «многочисленных военных преступлениях России» на полуострове.

Честно говоря, «Артек» мешает финским властям жить уже не первый год. Так, в далеком уже 2019 году финская пресса с недовольством поведала своим читателям, что российский детский лагерь в «оккупированном» Крыму посетила 10-летняя София из города Тампере – дочь отца-украинца и русской матери, чья семья перебралась жить в Финляндию.

Однако, что поразительно, поездки детей из Суоми в Россию продолжились и в последующие годы, когда по вине финской стороны отношения двух государств были разрушены. Юные гости из Суоми побывали в «Артеке» и в 2023-м, и в нынешнем 2024 году. Поскольку год назад финны заблокировали границу с Россией, детям пришлось ехать в РФ в обход, через Эстонию.

Администрация известного на весь мир детского лагеря в Крыму придает визитам детей из других стран особое значение. «"Артек" – центр детской дипломатии, страна счастливого детства... Здесь зарождается неподдельная, искренняя дружба между ребятами из разных стран. Именно дружбе и личностному развитию ребенка посвящена восьмая международная смена, в которую мы принимаем детей из 67 государств», – говорил директор «Артека» Константин Федоренко перед началом летней смены 2024 года.

СМИ же Финляндии смотрят на деятельность «Артека» совсем под другим углом – там негодуют. «В перечне участников – дети из далеко не дружественных РФ стран, к примеру, США, Великобритании, Канады, Швеции и Франции. В долгом перечне государств, представленных на международной смене, оглашают и Финляндию. Во времена СССР детский лагерь "Артек" был визитной карточкой пионерского движения. Нынешнее празднование по размаху напоминает всесоюзный масштаб – без красных пилоток и галстуков, но с исполнением гимна России, пропагандистскими лозунгами и встречами с российскими военными, которых представляют защитниками и героями», – сердится финское издание Yle.

Среди тех, кто бесплатно получили путевки на международную смену 2024 года, оказались шестеро русскоязычных подростков из Финляндии в возрасте от 12 до 17 лет – они победили в конкурсе «Люди "Артека"» и подготовили эссе и презентацию, посвященную лагерю. До Крыма они добирались вместе с группой подростков из Швеции и отдыхали в «Лазурном» – одном из девяти лагерей детского центра.

Один из юных гостей, прибывших из Финляндии, дал комментарий пресс-службе «Артека»: «Было очень интересно, мне все понравилось. В "Артеке" очень вкусная еда, приветливые ребята, у меня появилось много друзей. Было интересно общаться с разными ребятами. В "Артеке" можно найти много прекрасных друзей из разных стран, с которыми вы будете общаться в будущем».

Дети участвовали в большом количестве мероприятий, как развлекательных, так и просветительских. В частности, они посетили дискуссионный клуб «Школа детской дипломатии», где им рассказывали о политике стран БРИКС и о традиционных ценностях, а также вступили в символический «Клуб друзей России» – это членство служит напоминанием о прекрасных днях, проведенных юными гостями в нашей стране. «В странах участников "Клуба друзей России" проживает более 4 млрд человек – реальное мировое большинство, которое дает нам право выдвигать собственное видение будущего мира», – заявил на встрече с детьми политик, член бюро высшего совета «Единой России» Андрей Климов.

В интервью крымскому радио глава турфирмы, привезшей детей, Анатолий Тарасенко пояснил, что в «Артек» никого не привозили насильно. «Приехали дети из семей, которые не зомбированы западной пропагандой», – отметил Тарасенко.

И вот это искреннее желание узнать настоящую Россию и обеспокоило финские власти, которые хотят не допустить повторения подобных случаев.

К слову, когда с родителями детей, которые побывали в «Артеке», недавно попытались связаться через социальные сети журналисты финского государственного издания Yle, те эти предложения проигнорировали – они понимали, что все их слова вставят в негативный контекст.

В этом году в качестве гостей из недружественных стран в «Артеке» побывали не только финны – всего из ЕС приехали 23 ребенка. У них остались самые теплые воспоминания об этой поездке. «Я хотел бы найти много друзей и прекрасно провести время в "Артеке". Первые впечатления очень хорошие, тут все добрые, отзывчивые, общительные. Здесь очень легко найти друзей. Рад, что приехал в Россию и познакомлюсь с детьми из разных стран», – рассказал, например, вскоре после прибытия в Крым Никита из Германии.

«В "Артек" я приехал во второй раз. Очень рад сюда вернуться. В первый раз побывал здесь в прошлом году. Уже многое знаю. За смену хочу познакомиться с детьми из разных стран, уверен, вместе мы хорошо проведем время. Будет здорово посмотреть Крым, погулять по "Артеку", подняться на Аю-Даг. Мы с другими "артековцами" пообщаемся, расскажем о традициях, культуре своих стран. Прежде всего, нас объединяет русский язык, любовь к России, возможно, даже русская душа. Уверен, у меня появится много друзей», – отметил Шарль из Франции.

Все это вызывает у финских чиновников буквально скрежет зубовный. В МИД Суоми не преминули напомнить, что финны в Крым ездить не должны.

«Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Россию запрещен. Следует избегать любых поездок туда. Ситуация там и на других оккупированных Россией территориях опасна», – заявила сотрудница финского министерства иностранных дел Мииа Вихола.

Одновременно начались поиски «виновных» – тех, кто помог детям съездить на российский полуостров. Поиски эти не затянулись – о возможности выиграть путевки в «Артек» Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки сообщал на своем официальном канале в марте и апреле 2024 года. Вскоре последовали и репрессии – в октябре, воспользовавшись в качестве повода иском, выставленным в адрес России украинской компанией «Нафтогаз», финское государство конфисковало земельный участок в Хельсинки, на котором находится здание РЦНК.

Теперь, как считают в финских госструктурах, нужно запугать родителей, чтобы в дальнейшем они боялись отправлять детей в «Артек», дабы не прослыть врагами государства.

Для этого привлекли «экспертов по безопасности». В частности, преподаватель Университета Ювяскюля Пану Мойланен заявил, что «с помощью показательной работы детского центра Россия старается отвлечь внимание от того, что лагерь действует на оккупированной территории». То есть если съездил в Крым – теперь ты пособник «русских оккупантов»! С Мойланеном соглашается финский специалист по «стратегическим коммуникациям» Аннели Ахонен: «Подобным образом Россия преувеличивает истории о том, как европейцы якобы массово переезжают в РФ, спасаясь от злого Запада».

Директор «исследовательской программы по Восточному соседству ЕС и России» из Финского института международных отношений Аркадий Мошес уверяет, что «такие действия не представляют угрозы безопасности для стран с развитыми институтами, таких как Финляндия, но это определенно провокация». Мошес призывает наладить работу с несознательными родителями – «объяснять» им, почему в Россию ездить не надо.

Все заявления такого рода показывают, насколько в недружественных странах боятся российской «мягкой силы». Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что работу с общественностью недружественных стран стоит продолжать и активизировать.

«Ситуация с поездками в "Артек" показывает, что западное общество не монолитно в антироссийской повестке. Находятся смельчаки, которые даже под угрозой обструкций выражают готовность взаимодействовать с россиянами.

Надо учитывать, видимо, что чаще всего к этому готовы те, кто связан с Россией родственными и языковыми узами. Очевидно, что в той же Финляндии много детей, растущих в смешанных браках, знающих русский язык. И получается, что финны им отказывают не только в контактах с исторической родиной отца или матери, но даже и в праве хоть как-то идентифицировать себя с Россией», – подчеркивает Еремина.

По ее словам, нельзя сбрасывать со счетов и тех людей, кто, не имея в себе ни капли русской крови, искренне интересуется и любит Россию, разделяет культивируемые в нашей стране ценности – их тоже немало. Со всеми этими людьми нужно грамотно работать – они могут стать нашими лучшими союзниками в борьбе с той «черной легендой», что создает вокруг России западная пропаганда. Та месть и злоба, которую сейчас демонстрирует Финляндия по отношению к «Артеку» и РЦНК, как раз и служит признаком того, насколько эффективной мерой может быть даже столь невинная мера, как приглашение детей в детский лагерь в Крыму.