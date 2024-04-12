Разрыв с Россией лишает финнов денег, пенсий и населения

Tекст: Станислав Лещенко

Новым свидетельством бушующего в Финляндии экономического кризиса стала свежая статистика экспорта – по сравнению с аналогичным периодом 2023 года он упал на 30%. «Цифры за март ясно показывают, что политическая забастовка сделала с финским экспортом: он рухнул», – говорит генеральный директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми.

И бастуют финны не просто так. В конце 2023 года в ходе опроса выяснилось, что 73% финских потребителей считают: экономика страны катится под уклон. Около 78% потребителей считают, что цены за год значительно выросли – и лишь 10% проявили готовность совершить дорогую покупку в декабре 2023 года.

Не хватает денег на пенсии

Но главная причина идущих с прошлой осени забастовок в том, что финны недовольны объявленной государством программы резкого сокращения социальных льгот. В прошлом году финское правительство уже предусмотрело урезание более 8 млрд евро социальных расходов – в том числе четырех миллиардов на систему здравоохранения. Однако этого недостаточно: финский министр финансов Риикка Пурра заявила, что государству придется пойти на серьезное сокращение трудовых пенсий. По мнению Пурры, такой шаг неизбежен в рамках курса на жесткую экономию. Предполагается и поднять пенсионный возраст.

Теперь правительство Финляндии планирует представить парламенту дополнительные меры по «балансировке экономики», в рамках которых предполагается снизить госрасходы еще примерно на 2 млрд евро. По словам Пурры, потребность в сокращении расходов объясняется среди прочего слабой экономикой муниципалитетов и кризисом в системе соцобеспечения и здравоохранения.

В частности, в январе рабочая группа министерства социальных дел и здравоохранения предложила уменьшить число региональных, то есть самых крупных больниц: сейчас их пятнадцать, но это количество планируется сократить до пяти-восьми. Правительство заявило, что к 2027 году оно намерено сэкономить на оказании медпомощи не менее 100 млн евро.

Ожидается и повышение ряда налогов. Совет по экономической политике при правительстве Финляндии призвал поднять налог на недвижимость, а также НДС на продукты питания, книги, лекарства и общественный транспорт.



Шквал банкротств



Но страдают не только бюджет и потребители, но и самое главное в любой экономике – бизнес. Ведь именно из его налоговых отчислений и формируется государственный бюджет. В конце прошлого года финские статистики констатировали самый высокий за двадцать пять лет ежегодный показатель банкротств. Особенно сильно это коснулось сферы услуг, гостиничного бизнеса и общепита. Причину долго искать не надо: раньше туристический и гостиничный бизнес Финляндии был в значительной степени рассчитан на россиян, которым с 2022 года въезд в эту страну закрыт.

Символом упадка финского туристического бизнеса стал факт выставления на аукцион аутлет-деревни «Царь» (Zsar Outlet Village). Она находилась вблизи российской границы, всего в 500 м от КПП Ваалимаа – Торфяновка. «Царь» был открыт в 2018 году специально для обслуживания российских туристов. В деревне находилось несколько десятков магазинов, торговавших преимущественно брендами люкс- и премиум-сегмента. Аутлет-деревня не успела стать популярной: сперва пандемия ковида, а затем разрыв Финляндией отношений с Россией положили конец шопинг-туризму на этом направлении.

Сильно пострадали многочисленные мелкие предприниматели Восточной Финляндии, жившие за счет туристов из России. Вот один из многочисленных примеров – портал yrittajat.fi публикует беседу с Янне Хянниненом, предпринимателем из Пункахарью, района в провинции Южное Саво в Восточной Финляндии. Хяннинен жалуется, что заменить приезжих туристов внутренними практически невозможно:

«Многие финны... сейчас живут от зарплаты до зарплаты. Раньше мы не допускали бронь меньше, чем на два выходных дня, потому что спрос был очень большой. Сейчас ситуация изменилась».

За последние годы генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге, закрывшееся 1 октября 2023 года, выдало российским туристам миллион виз – но теперь эта страница окончательно перевернута. «Российские туристы тратили много денег на сопутствующие услуги... Если вложишь один евро в русских туристов, получишь обратно десять. Если инвестируешь евро в привлечение немецких туристов, можешь не получить обратно и тот один евро», – отмечает yrittajat.fi.

Восточная Финляндия пустеет



Издание Yle подчеркивает, что некоторые финские компании, работавшие в юго-восточном регионе страны, существовали за счет российских туристов почти полностью.

«Судно Carelia стоит пустым в порту Лаппеенранты. Кирсти Лайне рассматривает деревянную статую капитана, у которой кто-то отпилил руку. Она чувствовала себя такой беспомощной полгода назад, когда ее компания Saimaa Travel объявила о банкротстве... Почти двадцать лет круизов в Выборг остались позади, компания больше не совершает рейсы в Россию... Но Saimaa Travel – не единственная компания, которую постигла такая участь», – грустно пишет Yle.

Пришлось закрыться – как утверждается, «временно» – магазинам и кафе сети Disas Fish, расположенным у границы. В тяжелом положении оказались и другие предприятия, которые были ориентированы на клиентов, прибывающих из России.

К тому же в конце зимы 2022 года ЕС приостановил подготовку программ приграничного сотрудничества на период 2021–2027 годов. Для Финляндии это означало отмену трех программ у восточной границы – и потерю связанных с ними инвестиций.

Страдает не только туристический, но и прочий бизнес, рассчитанный на взаимодействие с Россией. В апреле 2024 года финская пищевая компания Valio, ранее поставлявшая значительную часть своей продукции в Россию, объявила о планах закрыть два своих завода в городах Хельсинки и Турку. Сообщается, что планы по закрытию заводов вызваны причинами «производственно-финансового характера» и необходимостью реорганизации деятельности. Сотрудники будут уволены.

Одновременно депутат муниципалитета города Лаппеенранта Ристо Хуовинен рассказал: «Тысячи сотрудников финского лесопромышленного концерна UPM отправляют в бессрочные отпуска, поскольку древесину из России нельзя закупать по разумной цене… В Финляндии бушует массивная инфляция из-за того, что из России мы больше не получаем энергоносителей. В связи с этим цены на продукцию заметно выросли, что съедает покупательную способность финнов. Все это разрушило экономику и рынок рабочих мест».

Пустое приграничье

Самое же парадоксальное в том, что разрыв связей с Россией официальный Хельсинки мотивировал соображениями безопасности. Однако теперь выясняется, что все произошло ровно наоборот.

Yle приводит беседу с Яни Киеси, живущим в Хииваниеми – буквально в двухстах метрах от закрытого пункта пропуска Вайниккала на границе России и Финляндии. По его словам, финны покидают территории у восточной границы – ведь делать там теперь нечего. «Сектор услуг сильно сократился. На улицах никого не видно. Тут ужасно тихо», – признает Киеси.

Другой житель приграничных территорий Петри Куокка обеспокоен будущим района Нуйямаа – власти хотят закрыть там школу и библиотеку. Если Нуйямаа опустеет, «это станет сигналом другим странам, что здесь тихо и сюда легко проникнуть», – уверен Петри Куокка.

Аналогичного мнения придерживается и депутат парламента Юкка Копра – он считает важным сохранить жизнеспособность Восточной Финляндии. Его беспокоит как раз тот факт, что факт исхода местного населения может «облегчить врагам Финляндии проникновение на ее территорию». Такого же мнения придерживается и Хейкки Ахтиайнен, замкомандующего погранслужбой юго-восточной Финляндии: «Ни забор, ни техника не заменят человека. Да, нам все еще нужны местные жители».

В общем, по новым финским нормам не государство предназначено для человека, а человек – лишь функция, предназначенная для «обороны государства». На которое никто не собирается нападать.