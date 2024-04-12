  • Новость часаСенатор назвал «нехристями» руководство МВД Эстонии за нападки на РПЦ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    МВД Эстонии предложило признать Московский патриархат «террористической» организацией
    Le Figaro: Запад заговорил о возможном поражении Украины
    WSJ: Байден потерял поддержку среди негров
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    Российские войска нанесли удар по военной технике ВСУ под Харьковом
    В Киеве активизировали раздачу повесток
    Москва пообещала Финляндии контрмеры против ядерной угрозы
    WSJ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в течение 24-48 часов
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России выгодна формула «территории в обмен на украинское членство в НАТО»

    Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США

    Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    21 комментарий
    12 апреля 2024, 11:28 • В мире

    Разрыв с Россией лишает финнов денег, пенсий и населения

    Разрыв с Россией лишает финнов денег, пенсий и населения
    @ EPA\TASS

    Tекст: Станислав Лещенко

    Еще недавно зажиточная и благополучная Финляндия, куда с удовольствием ездили российские туристы и покупатели, переживает острейший экономический кризис. Дело дошло до сокращения пенсий и даже больниц. Так Финляндия пожинает плоды полного обрушения любых связей с Россией.

    Новым свидетельством бушующего в Финляндии экономического кризиса стала свежая статистика экспорта – по сравнению с аналогичным периодом 2023 года он упал на 30%. «Цифры за март ясно показывают, что политическая забастовка сделала с финским экспортом: он рухнул», – говорит генеральный директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми.

    И бастуют финны не просто так. В конце 2023 года в ходе опроса выяснилось, что 73% финских потребителей считают: экономика страны катится под уклон. Около 78% потребителей считают, что цены за год значительно выросли – и лишь 10% проявили готовность совершить дорогую покупку в декабре 2023 года.

    Не хватает денег на пенсии

    Но главная причина идущих с прошлой осени забастовок в том, что финны недовольны объявленной государством программы резкого сокращения социальных льгот. В прошлом году финское правительство уже предусмотрело урезание более 8 млрд евро социальных расходов – в том числе четырех миллиардов на систему здравоохранения.

    Однако этого недостаточно: финский министр финансов Риикка Пурра заявила, что государству придется пойти на серьезное сокращение трудовых пенсий. По мнению Пурры, такой шаг неизбежен в рамках курса на жесткую экономию. Предполагается и поднять пенсионный возраст.

    Теперь правительство Финляндии планирует представить парламенту дополнительные меры по «балансировке экономики», в рамках которых предполагается снизить госрасходы еще примерно на 2 млрд евро. По словам Пурры, потребность в сокращении расходов объясняется среди прочего слабой экономикой муниципалитетов и кризисом в системе соцобеспечения и здравоохранения.

    В частности, в январе рабочая группа министерства социальных дел и здравоохранения предложила уменьшить число региональных, то есть самых крупных больниц: сейчас их пятнадцать, но это количество планируется сократить до пяти-восьми. Правительство заявило, что к 2027 году оно намерено сэкономить на оказании медпомощи не менее 100 млн евро.

    Ожидается и повышение ряда налогов. Совет по экономической политике при правительстве Финляндии призвал поднять налог на недвижимость, а также НДС на продукты питания, книги, лекарства и общественный транспорт.

    Шквал банкротств

    Но страдают не только бюджет и потребители, но и самое главное в любой экономике – бизнес. Ведь именно из его налоговых отчислений и формируется государственный бюджет. В конце прошлого года финские статистики констатировали самый высокий за двадцать пять лет ежегодный показатель банкротств. Особенно сильно это коснулось сферы услуг, гостиничного бизнеса и общепита. Причину долго искать не надо: раньше туристический и гостиничный бизнес Финляндии был в значительной степени рассчитан на россиян, которым с 2022 года въезд в эту страну закрыт.

    Символом упадка финского туристического бизнеса стал факт выставления на аукцион аутлет-деревни «Царь» (Zsar Outlet Village). Она находилась вблизи российской границы, всего в 500 м от КПП Ваалимаа – Торфяновка. «Царь» был открыт в 2018 году специально для обслуживания российских туристов. В деревне находилось несколько десятков магазинов, торговавших преимущественно брендами люкс- и премиум-сегмента. Аутлет-деревня не успела стать популярной: сперва пандемия ковида, а затем разрыв Финляндией отношений с Россией положили конец шопинг-туризму на этом направлении.

    Сильно пострадали многочисленные мелкие предприниматели Восточной Финляндии, жившие за счет туристов из России. Вот один из многочисленных примеров – портал yrittajat.fi публикует беседу с Янне Хянниненом, предпринимателем из Пункахарью, района в провинции Южное Саво в Восточной Финляндии. Хяннинен жалуется, что заменить приезжих туристов внутренними практически невозможно:

    «Многие финны... сейчас живут от зарплаты до зарплаты. Раньше мы не допускали бронь меньше, чем на два выходных дня, потому что спрос был очень большой. Сейчас ситуация изменилась».

    За последние годы генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге, закрывшееся 1 октября 2023 года, выдало российским туристам миллион виз – но теперь эта страница окончательно перевернута. «Российские туристы тратили много денег на сопутствующие услуги... Если вложишь один евро в русских туристов, получишь обратно десять. Если инвестируешь евро в привлечение немецких туристов, можешь не получить обратно и тот один евро», – отмечает yrittajat.fi.

    Восточная Финляндия пустеет

    Издание Yle подчеркивает, что некоторые финские компании, работавшие в юго-восточном регионе страны, существовали за счет российских туристов почти полностью.

    «Судно Carelia стоит пустым в порту Лаппеенранты. Кирсти Лайне рассматривает деревянную статую капитана, у которой кто-то отпилил руку. Она чувствовала себя такой беспомощной полгода назад, когда ее компания Saimaa Travel объявила о банкротстве... Почти двадцать лет круизов в Выборг остались позади, компания больше не совершает рейсы в Россию... Но Saimaa Travel – не единственная компания, которую постигла такая участь», – грустно пишет Yle.

    Пришлось закрыться – как утверждается, «временно» – магазинам и кафе сети Disas Fish, расположенным у границы. В тяжелом положении оказались и другие предприятия, которые были ориентированы на клиентов, прибывающих из России.

    К тому же в конце зимы 2022 года ЕС приостановил подготовку программ приграничного сотрудничества на период 2021–2027 годов. Для Финляндии это означало отмену трех программ у восточной границы – и потерю связанных с ними инвестиций.

    Страдает не только туристический, но и прочий бизнес, рассчитанный на взаимодействие с Россией. В апреле 2024 года финская пищевая компания Valio, ранее поставлявшая значительную часть своей продукции в Россию, объявила о планах закрыть два своих завода в городах Хельсинки и Турку. Сообщается, что планы по закрытию заводов вызваны причинами «производственно-финансового характера» и необходимостью реорганизации деятельности. Сотрудники будут уволены.

    Одновременно депутат муниципалитета города Лаппеенранта Ристо Хуовинен рассказал: «Тысячи сотрудников финского лесопромышленного концерна UPM отправляют в бессрочные отпуска, поскольку древесину из России нельзя закупать по разумной цене… В Финляндии бушует массивная инфляция из-за того, что из России мы больше не получаем энергоносителей. В связи с этим цены на продукцию заметно выросли, что съедает покупательную способность финнов. Все это разрушило экономику и рынок рабочих мест».

    Пустое приграничье

    Самое же парадоксальное в том, что разрыв связей с Россией официальный Хельсинки мотивировал соображениями безопасности. Однако теперь выясняется, что все произошло ровно наоборот.

    Yle приводит беседу с Яни Киеси, живущим в Хииваниеми – буквально в двухстах метрах от закрытого пункта пропуска Вайниккала на границе России и Финляндии. По его словам, финны покидают территории у восточной границы – ведь делать там теперь нечего. «Сектор услуг сильно сократился. На улицах никого не видно. Тут ужасно тихо», – признает Киеси.

    Другой житель приграничных территорий Петри Куокка обеспокоен будущим района Нуйямаа – власти хотят закрыть там школу и библиотеку. Если Нуйямаа опустеет, «это станет сигналом другим странам, что здесь тихо и сюда легко проникнуть», – уверен Петри Куокка.

    Аналогичного мнения придерживается и депутат парламента Юкка Копра – он считает важным сохранить жизнеспособность Восточной Финляндии. Его беспокоит как раз тот факт, что факт исхода местного населения может «облегчить врагам Финляндии проникновение на ее территорию». Такого же мнения придерживается и Хейкки Ахтиайнен, замкомандующего погранслужбой юго-восточной Финляндии: «Ни забор, ни техника не заменят человека. Да, нам все еще нужны местные жители».

    В общем, по новым финским нормам не государство предназначено для человека, а человек – лишь функция, предназначенная для «обороны государства». На которое никто не собирается нападать.

    Главное
    Минобороны получило первую в этом году партию истребителей Су-35С
    «Ланцет» уничтожил танк ВСУ на авдеевском направлении
    Российские регионы получили более 50 «Панцирей» для защиты от беспилотников
    Украина безуспешно попыталась обвинить Россию в обстрелах ЗАЭС
    США отказались назвать сроки вывода войск из Ирака
    Французская оппозиция заявила о «вассальной зависимости» страны от НАТО
    Против правнучки Чкалова завели дело за призывы к ядерному удару по Москве

    Почему Европа усиливает зависимость от российского СПГ

    Европа только усилила свою зависимость от российского СПГ за год. Причем сильнее всех поставки нарастила Франция, президент которой громче других выступает против России в поддержку Украины. Активней берут наш СПГ также Бельгия и Испания. Какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай перешли к «плану Б» в противостоянии гегемонии Запада

    Россия и Китай продолжают углублять партнерские отношения. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега Ван И обсудили в Пекине вопросы совместного противодействия западным санкциям, а также создания альтернативных международных институтов в сфере экономики и безопасности. Как обозначенные планы приближают создание многополярного мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отключает Украине энергосистемы больших городов

    ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Разрыв с Россией лишает финнов денег, пенсий и населения

    Еще недавно зажиточная и благополучная Финляндия, куда с удовольствием ездили российские туристы и покупатели, переживает острейший экономический кризис. Дело дошло до сокращения пенсий и даже больниц. Так Финляндия пожинает плоды полного обрушения любых связей с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мобилизация на Украине: главное

      Верховная рада Украины приняла многострадальный законопроект, который называют законом об ужесточении мобилизации. Что он изменит для Украины и что изменит для России к контексте СВО?

    • НАТО готовит новую войну на Балканах

      В Североатлантическом альянсе подтвердили намерение расшириться на Боснию, где вступления в НАТО желают мусульмане. Сербы, контролирующие половину страны, категорически против этого. Желая выдавить остатки влияния России с Балкан, Запад провоцирует новую бойню в пороховом погребе Европы.

    • Мартин Борман Владимира Зеленского

      Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел на пик своего влияния. Некогда скромный юрист из кинобизнеса играет при Владимире Зеленском ту же роль, какую при Адольфе Гитлере играл Мартин Борман. Он – лидер «партии войны», административные мускулы режима и «зеленый кардинал».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............