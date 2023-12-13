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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Дело пенсионеров» как символ идиотизма немецкой власти

    В деле Движения рейхсбюргеров с первых минут буквально всё было каким-то воплощением фальши. По всем каналам, во всех газетах. Куда делась презумпция невиновности и та самая защита персональных данных? А не волнует. Родина в опасности.

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    13 декабря 2023, 23:10

    Австро-Венгрия объединилась против Украины

    Австро-Венгрия объединилась против Украины
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Еврокомиссия выписала Венгрии взятку в 10 млрд евро, чтобы она перестала противиться вступлению Украины в ЕС и финансированию ВСУ. Однако на позиции венгров неожиданно встали австрийцы и некоторые другие народы бывшей Австро-Венгрии, которым больше не нужна ни Украина, ни проблемы с Россией. Что заставило Австрию одуматься?

    Согласно старой шутке, украинцев изобрели в австрийском генштабе, когда решили создать государство-прокладку между Австро-венгерской и Российской империями на этнической базе из малороссов и закарпатских русинов (из последних, кстати, украинцы получились «так себе» – все равно ощущали свою инаковость и льнули к России).

    Сколько бы ни было в этой шутке исторической правды, в наши дни осколки государства Габсбургов поступают как будто наоборот – объединяются на антиукраинской платформе, причем не словом даже, а сразу делом: блокируют ассигнования из бюджета ЕС для Киева и ломают планы по принятию Украины в «единую европейскую семью».

    Только противоречия тут, если подумать, нет: украинская прокладка нужна была как прокладка, а не как полноценная часть европейской империи.

    В начале недели стало ясно, что официальные переговоры с Киевом о вступлении в ЕС не начнутся в середине декабря, как рассчитывали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский. В лучшем случае придется ждать до марта или даже до лета, причем совершенно непонятно, как такой «лучший случай» должен выглядеть. Прогнозы относительно будущего Украины даже у ее симпатизантов сейчас мрачные.

    Это, кстати сказать, очень важный элемент в общей картине: большинство критиков, скептиков, рационалистов и «голубей», которые учат других говорить «нет» украинской власти, повылазили на свет божий только сейчас, а прежде, пока на Западе была жива надежда на «военный разгром России», отмалчивались. Власти Австрии как раз из таких.     

    Молчали австрияки, надо думать, сжав зубы. У их страны были обширные экономические отношения с РФ и сильная зависимость от ее энергоресурсов. Поэтому разрыв обошелся дорого, и население почувствовало его на себя.

    На протяжении последних двух лет Вена была усредненной евростолицей: не лезла в оккупированные русофобами первые ряды, как Финляндия или Польша, но и голоса против властей Украины и «политики сдерживания России» не подавала. Сейчас власть там та же, что была, но ее как будто подменили. Например, как заявил канцлер Карл Нехаммер, Австрия не одобрит начало переговоров с Киевом в нынешних условиях. Причем довод у канцлера иезуитский: Украина не должна пользоваться привилегиями по сравнению с другими кандидатами – такими, как Босния и Герцеговина.

    Прежде Босния тоже была частью империи Габсбургов, как, понятное дело, и Австрия, и Венгрия, ставшая главным и в какой-то момент единственным противником помощи Киеву, и присоединившаяся к ней после смены правительства Словакия.

    Для того, чтобы собрать «посконную» Австро-Венгрию, осталось дождаться переломов только в Чехии, Хорватии и Словении (и они там будут, – дайте срок). Что же касается Боснии, там пока затяжной кризис с перетягиванием каната между властями в Сараево, которые ориентированы на Запад, и Республикой Сербской, где поддерживают Россию. Но дело не в том, кто кого любит, а в том, что Босния неуправляемое государство-кадавр, и шансов на то, что в обозримой перспективе ему удастся интегрировать в ЕС, нет никаких.

    То есть для австрияков Босния как бы благовидный предлог, чтоб оставить Зеленского за дверью. С таким же успехом Вена могла бы предложить повременить с переговорами до тех пор, пока рак на горе Маглич не свистнет.

    По вопросу выделения Киеву помощи из бюджета ЕС австрийца тоже встали в позу, как ранее словаки и венгры. Правда, это представляется менее фатальным для Киева противоречием, поскольку обеспечить его оборону на как можно более длительный срок в Брюсселе действительно хотят и даже пошли навстречу ненавистному премьеру Венгрии Виктору Орбану, разблокировав для него 10 млрд евро, чтобы он разблокировал для Зеленского 50 млрд.

    Может, и впрямь разблокирует: Орбан из тех, кто свой (и национальный; он их не разделяет) интерес ни за что не упустит. Но, во-первых, венгры считают, что Еврокомиссия зажала для них не 10, а 30 млрд евро.

    А, во-вторых, ситуация такая, что задача высших еврочиновников больше не сводится к даче взятки единственному оппортунисту. Теперь их много – только уладишь с одним, подает голос другой.

    У фрау фон дер Ляейн уже пальцев не хватает, чтоб затыкать дырки в днище коалиции под условным названием «За Украину».

    Это одна из причин, по которой австрияки осмелели – назвать габсбургским), чем в компании «анфан террибля ЕС» Орбана, рискуя нарваться на травлю и обвинения в работе на русских.

    «Работа на русских» для Австрии щекотливая тема. При канцлере Себастьяне Курце, чья Народная партия вошла в альянс с националистами и евроскептиками из Партии свободы, Вена была одной из наиболее комплементарных к России столиц ЕС, конкурируя в этом разве что с кипрской Никосией. Танец президента России с главой МИД Австрии – событие из тех времен.   

    Ту коалицию намеренно разрушили провокацией – вбросом видео, которое создавало картину, будто лидеры «свободовцев» лоббировали интересы российского олигарха за мзду. Последовал грандиозный скандал, коалиция распалась, Курц объявил досрочные выборы. Потом выяснилось, что все обвинения – липа, но в ходе расследования за фигурантами обнаружились другие грехи, за которые их с удовольствием осудили.

    Сейчас у власти та же Народная партия, но уже без ушедшего из политики (якобы из-за рождения ребенка) Курца, а в качестве ее младшего партнера – местная версия «Зеленых». Новый канцлер Нехаммер тоже пытался играть в отношениях с Россией особую роль, в частности, именно его Брюссель направил в Москву на переговоры с Владимиром Путиным в апреле 2022 года. Однако вышло не очень-то: принят в Кремле был, но понят не был. После той встречи Вена больше «не отсвечивала»: не пыталась «топить» Москву, но и с Брюсселем не спорила.

    Теперь венгры и словаки разбудили Нехаммера, чтобы он наконец-то сделал что-нибудь наперекор той политике, которая привела Австрию к падению промышленного производства, высокой инфляции и явному недопониманию со стороны народа, который за такую политику в отношении России никогда не голосовал, наоборот, давал понять, что его устраивало так, как было при Курце.

    В 2025-м в Австрии новые выборы. Рейтинги у партии Нехаммера низкие, а у Австрийской партии свободы, наоборот, высоки как никогда. А еще у нее новый лидер – Герберт Кикль, который, если смотреть на него из Киева или Брюсселя, хуже старых: изначально был категорическим противником антироссийских санкций и заявлял об ответственности НАТО (куда Австрия, напомним, не входит) за конфликт на Украине.

    Идет к тому, что Австрия повторит путь Нидерландов, где критики Брюсселя и Киева победили уже в этом году и теперь пытаются сформировать правящую коалицию.

    Но уже сейчас власти в Вене убедись, что выступать голосом разума по вопросу России и Украины это совсем не страшно и не приводит к остракизму ни со стороны избирателей, сколько бы их ни запугивали, ни со стороны общезападного истеблишмента, у которого теперь других проблем навалом. Лучше поздно, чем никогда.

    Однако, даже если Украину изобрели не в австрийском генштабе, реформировать ее (или упразднять) все равно придется не Австрии и не Венгрии, а России. Желание габсбургских народов побыстрее выйти из проекта по снабжению Зеленского означает желание соскочить, а не взять на себя работу по вдалбливанию в украинские головы принципов мирного сосуществования.

    Это наша работа. И работа предстоит долгая.

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