Расширение границ России готовы признать в Европе

Республика Сербская признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР, то есть – новые границы России. Этот ход Милорада Додика, посетившего с визитом Москву, неизбежно разозлит Брюссель, но лидер боснийских сербов готов рискнуть. Происходящее не просто знак поддержки Москвы и не только сделка с ней. Это шанс на воссоединение для сербского народа.

«Вопрос присоединения является автономным решением как для этих регионов, так и для самой России. Поэтому мы будем уважать их выбор и выбранный ими путь интеграции».

Так лидер боснийских сербов Милорад Додик (его официальная должность – член руководящего триумвирата-президиума Боснии и Герцеговины от сербов, но это плохо передает суть) прокомментировал грядущие референдумы в республиках Донбасса. С высокой долей вероятности они приведут к тому, что эти регионы вернутся в состав России плюс-минус через неделю.

Таким образом, новые границы РФ заранее пообещало признать первое государственное образование, причем расположенное в Европе, – Республика Сербская. Образование это нельзя назвать в полной мере суверенным, но во многих аспектах бытия боснийские сербы могут себе позволить проводить независимую политику, в том числе и внешнюю. Страны Европы, входящие в ЕС, этой возможности теперь лишены.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала и о сложносочиненном государственном устройстве Боснии и Герцеговины, частью которой является Республика Сербская, и о том, что боснийские сербы превратились в главного союзника Москвы западнее Калининграда, причем этот союзник выглядит даже более надежным, чем Белград – столица «большой» Сербии.

Теперь Додик это в очередной раз подтвердил. Однако время сейчас настолько сложное (для России, для Боснии, для Европы), что в немеркантильную, «чистую» дружбу мало кто поверит. Кажется, что во всем сквозит политический расчет, как минимум сделка формата «ты мне – я тебе». Тем более что свое смелое обещание Додик озвучил в Москве после переговоров с Владимиром Путиным.

Но что получат боснийские сербы за столь дружественный по отношению к России и провокативный по отношению к Западу жест? Что пообещали Додику в Москве? Возможно, когда-нибудь он расскажет об этом подробно. Возможно, рассказывать тут уже не о чем: все обстоятельства сделки на виду.

Во-первых, Москва не столько заключила новую сделку, сколько подтвердила обязательства по старой: боснийские сербы получат полные объемы газа по ранее заключенному долгосрочному контракту без поправок на взлетевшие с тех пор цены. Для небогатой балканской республики это очень значимый вопрос.

Во-вторых, Владимир Путин сделал то, чего избегал прежде – поддержал политическую силу Додика на выборах, которые пройдут 2 октября. Президент последовательно воспринимал такого рода шаги как вмешательство во внутренние дела иностранных государств, чего Россия в отношении себя не терпит, а значит и с другими так себя не ведет. Однако для лидера боснийских сербов сделано исключение.

«Надеюсь на отличный результат», – подчеркнул глава российского государства.

Это действительно не тот случай, чтобы скрупулезно придерживаться прежнего такта. Противники России из числа западных стран вообще не стесняют себя в методах политического воздействия на государства Балкан. Против того же Додика должны были быть введены санкции ЕС «за коррупцию», но эту идею заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Лидера боснийских сербов «мочат» в том числе как союзника России на Балканах. Ведь Балканы, как решили атлантисты в 2014 году, жизненно необходимо очистить от российского влияния.

Это удалось сделать в Черногории и Северной Македонии. Остались только Сербия, чье руководство попало под град брюссельских ультиматумов, и Республика Сербская в БиГ, блокирующая саму идею вступления Боснии в НАТО.

Так боснийские выборы приобрели международную значимость. Их допустимо рассматривать как прокси-битву между Москвой и Брюсселем, где Додик – капитан команды «наших». Неудивительно, что Владимир Путин за него болеет и больше не считает нужным это скрывать.

Однако Додик, скорее всего, сам попросил Путина о поддержке своих кандидатов. Визит в Кремль и разговор о газе вряд ли случайно состоялись накануне выборов. Это наглядное подтверждение тому, что позиция руководства России имеет для боснийских сербов значение, и они реально ориентированы на Москву.

На то есть причина. И по этой же причине Додик готов признать расширение границ РФ на Донбасс – русскую ирреденту.

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Боснийские сербы мечтают о собственной ирреденте – воссоединении с Сербией. Это то, за что они вели войну, и это то, чего им не дали сделать США, вмешавшись в конфликт и «заперев» сербов в Боснии через Дейтонские отношения. Другое дело, что эта клетка оказалась золотой (что не дар доброго американского дядюшки, а политическое отображение побед сербского оружия). Для Республики Сербской мирный договор предусматривал беспрецедентно широкое самоуправление – вплоть до той собственной внешней политики, содержания собственной армии, даже собственного гражданства.

Теперь эта конструкция рушится, точнее, ее пытаются разрушить ее же создатели – страны Запада. Широкая сербская автономия в их глазах «не отвечает вызовам современного дня». Сиречь не позволяет инкорпорировать Боснию в НАТО.

План по достижению цели атлантистов и ориентированных на них бошняков сами сербы описывают так. Первое – юридическое закрепление за сербами клейма «народа-геноцидника» в рамках их собственной страны. Второе – реформа государственного устройства БиГ так, чтобы сербская сторона лишилась права вето на общие решения. Основания – те самые «вызовы времени» и «клеймо геноцидника».

Ключевые шаги в этом направлении Запад предпринял еще прошлым летом, что спровоцировало в БиГ политический кризис, продолжающийся до сих пор. Позиция сербов в нем такова: они возвращают себе все права, которые предусматривает Дейтон – и от которых отказались по просьбам ЕС за последние 20 лет, а если в Сараево и Брюсселе против, значит, Дейтон больше не действует. В этом случае боснийские сербы провозглашают свою независимость (с дальнейшим объединением с Сербией в единое государство, что пока не проговаривается, но подразумевается).

Проще говоря, спровоцированный Западом кризис открыл окно возможностей для сербской ирреденты. А спецоперация России на Украине с прицелом на ирреденту русскую это окно возможностей как будто расширило.

Если получится у старшего брата – России, получится и у сербов. Примерно так рассуждают в народе. Рассуждает ли так Додик – вопрос открытый, но объяснений его действиям, помимо «сделки», не так уж много.

Это то ли угрожающий жест, призванный напугать ЕС, чтобы тот снизил давление на сербов и пошел на уступки, то ли нечто гораздо большее – поддержка прецедента с воссоединением европейского народа в XXI веке, на который планируют ориентироваться сами сербы.

Ход колеса истории сейчас значительно ускорился не только для России и Украины, но и для Европы, а особо – для Балкан. То, что казалось невозможным год назад, стало вероятным теперь. Не исключено, что уже скоро Запад продавит сербов, чем зачистит регион от влияния России. Или наоборот – сербы смогут воспользоваться ситуацией для государственного объединения, как следствие – для усиления своих позиций как народа и политического игрока.

Сербы почему-то чувствуют (хотя и не всегда могут объяснить – почему), что тут есть какая-то связь. Что у них получится разрушить клетку, в которую их заперли США и ЕС, и реализовать собственное право на воссоединение в том случае, если Россия реализует его для русских Украины и выдержит при этом конфликт с Западом.

Мы постараемся. В первую очередь для самих себя, но и для сербов тоже.